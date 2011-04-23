Далеко не все садоводы формируют кроны своих плодовых деревьев. Обычно они предоставляют это самим деревцам, считая эту работу сложной и трудной. А зря. Во-первых, формирование кроны вполне по плечу рядовому садоводу, а во-вторых, изначально позаботившись о кроне, вы избавите себя от многих серьезных проблем в будущем, включая гибель яблони вследствие разломов.

А этих разломов могло бы вовсе и не быть, если бы яблоневая крона имела нормальную формировку. Я уже и не говорю, что это необходимо и для получения регулярных, а не через год урожаев, и для повышения урожайности деревьев, и для того, чтобы заставить яблони "подумать об урожае" как можно раньше.

В то же время я не скажу, что формирование кроны - это быстро и просто. На самом деле это ежегодный кропотливый труд, но "без труда ведь и не вытащишь рыбку из пруда". Начинают формирование кроны с двухлетнего саженца, в апреле, до распускания почек.

Если подходящие на звание "скелетных" ветви имеют другой (как правило более острый) угол расхождения, то эти веточки можно отклонить до нужного угла, аккуратно подвязав их к стволику.

Отклонять веточки до нужного угла следует очень аккуратно, чтобы их не сломать. Делают это примерно в середине лета, когда ветки лучше всего гнуться. В этом случае веревки, фиксирующие ветки в наклоненном состоянии, осенью можно будет снять - ветки уже не изменят своего положения.

🍎Как создать разреженно-ярусную крону у яблони

Самая простая и доступная - это разреженно-ярусная крона (есть и более сложные варианты - всевозможные и достаточно живописные пальметты, кордоны и шпалеры, но это варианты уже для очень увлеченных садоводов - и потому о них я умолчу). Для формирования же разреженно-ярусной кроны можно привести следующий простой рецепт.

1. Ветки ниже 50 см следует вырезать, т.е. обеспечить высоту штамба в 50 см.

2. Выбрать 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике в 10-15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-700. Это будут три из пяти будущих основных скелетных ветвей. Укоротить выбранные ветки на 1/3 их длины - концы скелетных ветвей должны оказаться примерно на одном уровне. Затем укоротить проводник - он должен возвышаться над основными ветками на 15-20 см.

3. Все промежуточные сильные веточки следует отклонить примерно до горизонтального положения. Самый простой вариант, воспользоваться для этого обычными мягкими веревочками (к примеру, из старых простыней), связав каждую веточку со стволиком так, чтобы она отклонилась до нужного уровня. Однако если такие веточки расположены слишком густо, часть из них придется обрезать (иначе они будут сильно затенять крону) так, чтобы остались короткие побеги (на 3-5 почек). Этот прием также превратит ростовые веточки в плодовые. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви.

4. Мелкие не растущие веточки (они впоследствии станут плодовыми) нужно оставить так, как есть.

5. Если есть конкурент, то его следует вырезать.

6. Нужно добавить, что разреженно-ярусная крона предусматривает не 3, а 5-6 скелетных ветвей; недостающие же 2-3 ветки придется закладывать в последующие годы, примерно по одной в год, так как расстояния между ними и ветвями первого яруса должны составить порядка 50-60 см. Новые скелетные ветви выбирают по тем же принципам, что и предыдущие, обрезают их на 1/3 и т.д. (все, как и при работе с первыми тремя скелетными ветвями).

7. Когда дерево достигнет высоты 3,5-4 м (у карликов и полукарликов, естественно, меньше), центральный проводник срезают и переводят его на боковую ветвь, расположенную под углом 45-50° к стволу. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии, или отгибают при наличии соответствующего светового пространства.

Таким образом, за 5-6 лет крона яблонь окажется практически сформированной, а деревца начнут плодоносить.

🍎Почему скелетные ветви должны иметь

угол наклона в 60-70°?

Дело в том, что при остром угле наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра и (или) когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия же разломов скелетных ветвей крайне серьезны: спасти их, как правило, уже не удается. А при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, т.к. образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Более того, утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

🍎Почему ветки яблони нужно отклонять?

Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек. И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые.

Не следует переводить в плодовые ветки все абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.

Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Этот прием позволит заметно ускорить получение урожая

🍎Какие есть варианты превращения обычных ростовых веток в плодовые?

Вообще существуют два варианта. О первом уже было сказано выше. Это перевод ветвей в горизонтальное положение. Что касается второго варианта, то это сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует прибегать только в крайнем случае, т.к. обрезка - это всегда рана, и без них лучше обойтись. Кроме того, яблони растут не так быстро, как бы нам того хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и расточительно обрезать сильные и красивые ветви. В случае формирования разреженно-ярусной кроны без обрезки в большинстве случаев (исключение - старые деревья) можно обойтись. Но об этом чуть позже.

Источник: vk.com/garden42 Автор: С. Шляхтина

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