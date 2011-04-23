Мурманское сало – именно так называют этот способ засолки скумбрии. Рыба получается очень вкусной, нежной, малосольной и пряной. Кроме того, это очень удобный способ, так как можно хранить скумбрию в морозилке и доставать по мере необходимости.

Если переживаете касательно чеснока, то спешу вас заверить, что именно чеснок в умеренном количестве придает оригинальный вкус скумбрии, при этом после заморозки он теряет свою остроту.

Скумбрия свежемороженая – 2 штуки (560 грамм)

Соль – 1 ч.л. (скумбрия получается малосольная, если любите более сильный просол, увеличьте количество соли)

Сахар – 0,5 ч.л.

Лавровый лист – 2-4 шт.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Чеснок – 4 зубчика







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Скумбрию помыть, удалить голову, хвост, внутренности, хребет, ребра и плавники. У нас должно получится 4 филе скумбрии.

Смешать соль, сахар, очень сильно измельченные лавровые листики, черный молотый перец, кориандр. Посыпать филе скумбрии. Посыпать сверху измельченным чесноком.

Филе скумбрии уложить друг на дружку.

Запаковать в пищевую пленку. Оставить солиться и мариноваться при комнатной температуре 3-5 часов или же в холодильнике на 10-12 часов.

После посола положить скумбрию в морозильную камеру минимум на 2 часа, чтобы она подмерзла.

Замороженную скумбрию нарезать тонкими ломтиками, в замороженном виде скумбрию можно нарезать очень тонко. Дать ей подтаять в течение 15-20 минут и можно подавать к столу: к картошечке.

Источник: ideireceptov.ru

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ