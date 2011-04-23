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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Малосольная маринованная скумбрия: интересное «мурманское сало»

Суббота, 06 Июня 2020 г. 05:39 + в цитатник

Мурманское сало – именно так называют этот способ засолки скумбрии. Рыба получается очень вкусной, нежной, малосольной и пряной. Кроме того, это очень удобный способ, так как можно хранить скумбрию в морозилке и доставать по мере необходимости.
Если переживаете касательно чеснока, то спешу вас заверить, что именно чеснок в умеренном количестве придает оригинальный вкус скумбрии, при этом после заморозки он теряет свою остроту. 
 
Скумбрия свежемороженая – 2 штуки (560 грамм)
Соль – 1 ч.л. (скумбрия получается малосольная, если любите более сильный просол, увеличьте количество соли)
Сахар – 0,5 ч.л.
Лавровый лист – 2-4 шт.
Черный перец – 0,5 ч.л.
Кориандр – 0,5 ч.л.
Чеснок – 4 зубчика



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Скумбрию помыть, удалить голову, хвост, внутренности, хребет, ребра и плавники. У нас должно получится 4 филе скумбрии.
Смешать соль, сахар, очень сильно измельченные лавровые листики, черный молотый перец, кориандр. Посыпать филе скумбрии. Посыпать сверху измельченным чесноком.
Филе скумбрии уложить друг на дружку.
Запаковать в пищевую пленку. Оставить солиться и мариноваться при комнатной температуре 3-5 часов или же в холодильнике на 10-12 часов.
После посола положить скумбрию в морозильную камеру минимум на 2 часа, чтобы она подмерзла.
Замороженную скумбрию нарезать тонкими ломтиками, в замороженном виде скумбрию можно нарезать очень тонко. Дать ей подтаять в течение 15-20 минут и можно подавать к столу: к картошечке.
Источник: ideireceptov.ru
 
 
 
 
 
ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Засолим рыбку


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