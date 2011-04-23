Самые простые, доступные и вкусные рецепты пасхальных куличей. Куличи всегда получаются отменные – пышные, ароматные, тесто просто невероятное – мягкое, воздушное, лёгкое. Попробуйте приготовить куличи по этим рецептам, и вы больше никогда не будете покупать их в магазине.
Полезные советы:
1. Чтобы куличи получились максимально вкусными, влажными и не подгорели снизу – поставьте на дно духовки противень с водой.
2. Если куличи начнут подгорать сверху – накройте их пергаментом или фольгой.
3. Для куличей лучше использовать живые дрожжи, на сухих дрожжах они будут быстрее черстветь.
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Пасхальный кулич ИЗ дрожжевого теста
* Все продукты обязательно должны быть тёплыми.
** 1 мерная ч. ложка = 5 мл.
Опара:
20 грамм живых дрожжей
1 ч. л. сахара
180 мл. тёплого молока
100 гр. муки
Тесто:
Мука — 400 грамм
Яйцо — 2 штуки и 1 желток
Сливочное масло — 80 грамм
Сахар — 100 грамм
Соль – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Изюм — горсть (по желанию)
Цукаты — горсть (по желанию)
Для глазури:
1 белок яйца (охлаждённый)
100 грамм сахарной пудры
1-2 ч. ложки лимонного сока
* Этого количества теста у меня хватило ровно на два больших кулича, размер форм 13х9 см.
Выпекать при t=180°С 30-40 минут. Время выпечки зависит от размера куличей.
Глазурь должна быть достаточно тягучая, иначе она стечёт с кулича. Если глазурь недостаточно густая, добавьте ещё сахарной пудры.
Наносить глазурь нужно на остывший кулич.
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Пасхальный кулич БЕЗ дрожжей: быстрый рецепт
Вкусный кулич, абсолютно не сухой и очень ароматный кулич без дрожжей на Пасху станет отличной альтернативой для тех, кто не любит дрожжевую выпечку или не хочет потратить целый день на приготовление куличей.