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Любаша Бодя
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Куличи "без Заморочек":

Понедельник, 06 Апреля 2020 г. 06:06 + в цитатник

Самые простые, доступные и вкусные рецепты пасхальных куличей. Куличи всегда получаются отменные – пышные, ароматные, тесто просто невероятное – мягкое, воздушное, лёгкое. Попробуйте приготовить куличи по этим рецептам, и вы больше никогда не будете покупать их в магазине.

Полезные советы:
1. Чтобы куличи получились максимально вкусными, влажными и не подгорели снизу – поставьте на дно духовки противень с водой.
2. Если куличи начнут подгорать сверху – накройте их пергаментом или фольгой.
3. Для куличей лучше использовать живые дрожжи, на сухих дрожжах они будут быстрее черстветь.
 
 

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Пасхальный кулич ИЗ дрожжевого теста

*  Все продукты обязательно должны быть тёплыми.
**  1 мерная ч. ложка = 5 мл.
 
 
Опара: 
20 грамм живых дрожжей
1 ч. л. сахара
180 мл. тёплого молока
100 гр. муки
 
Тесто: 
Мука — 400 грамм
Яйцо — 2 штуки и 1 желток
Сливочное масло — 80 грамм 
Сахар — 100 грамм 
Соль – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Изюм — горсть (по желанию)
Цукаты — горсть (по желанию)
 
Для глазури:
1 белок яйца (охлаждённый)
100 грамм сахарной пудры
1-2 ч. ложки лимонного сока
* Этого количества теста у меня хватило ровно на два больших кулича, размер форм 13х9 см.
Выпекать при t=180°С  30-40 минут. Время выпечки зависит от размера куличей.


Глазурь должна быть достаточно тягучая, иначе она стечёт с кулича. Если глазурь недостаточно густая, добавьте ещё сахарной пудры.
Наносить глазурь нужно на остывший кулич.
 
 
 
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Пасхальный кулич БЕЗ дрожжей: быстрый рецепт
Вкусный кулич, абсолютно не сухой и очень  ароматный кулич без дрожжей на Пасху станет отличной альтернативой для тех, кто не любит дрожжевую выпечку или не хочет потратить целый день на приготовление куличей.
 
Мука 250 гр.
Яйцо 1 шт.
Сахар 150 гр.
Сливочное масло 100 гр.
Молоко 150 мл.
Сметана 2 ст.л.
Сухофрукты 100 гр 
Кукурузный крахмал 2 ст.л.
Разрыхлитель 1 ч.л.
Сода на кончике ч.л.
Соль щепотка
Ванильный сахар 1-2 ч.л.
 
Глазурь:
Яичный белок  1 шт
Сахарная пудра 100-150 г
Сок лимона 1-2 ч.л.


 
 
 

БЫСТРО,  ПРОСТО,  БЕЗ  ЗАМОРОЧЕК !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Кексы, куличи, маффины, капкейки


Процитировано 32 раз
Понравилось: 19 пользователям
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Radeia   обратиться по имени Понедельник, 06 Апреля 2020 г. 06:16 (ссылка)
Благодарю!
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желла   обратиться по имени Понедельник, 06 Апреля 2020 г. 06:28 (ссылка)
Скоро будем печь !!!!!
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Татьяна1236   обратиться по имени Понедельник, 06 Апреля 2020 г. 08:32 (ссылка)
Спасибо !!!
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ВЕРА1957   обратиться по имени Вторник, 07 Апреля 2020 г. 06:50 (ссылка)
СПАСИБОЧКИ!!!!!!!!!!!!
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Ella_123   обратиться по имени Вторник, 07 Апреля 2020 г. 10:56 (ссылка)
Спасибо!!!
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GalinaAR   обратиться по имени Вторник, 07 Апреля 2020 г. 17:28 (ссылка)
Спасибо!
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elenawave17   обратиться по имени Среда, 08 Апреля 2020 г. 01:01 (ссылка)
Спасибо!
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