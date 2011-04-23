Самые простые, доступные и вкусные рецепты пасхальных куличей. Куличи всегда получаются отменные – пышные, ароматные, тесто просто невероятное – мягкое, воздушное, лёгкое. Попробуйте приготовить куличи по этим рецептам, и вы больше никогда не будете покупать их в магазине.

Полезные советы:

1. Чтобы куличи получились максимально вкусными, влажными и не подгорели снизу – поставьте на дно духовки противень с водой.

2. Если куличи начнут подгорать сверху – накройте их пергаментом или фольгой.

3. Для куличей лучше использовать живые дрожжи, на сухих дрожжах они будут быстрее черстветь.

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Пасхальный кулич ИЗ дрожжевого теста

* Все продукты обязательно должны быть тёплыми.

** 1 мерная ч. ложка = 5 мл.

Опара:

20 грамм живых дрожжей

1 ч. л. сахара

180 мл. тёплого молока

100 гр. муки

Тесто:

Мука — 400 грамм

Яйцо — 2 штуки и 1 желток

Сливочное масло — 80 грамм

Сахар — 100 грамм

Соль – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Изюм — горсть (по желанию)

Цукаты — горсть (по желанию)

Для глазури: 1 белок яйца (охлаждённый) 100 грамм сахарной пудры 1-2 ч. ложки лимонного сока

* Этого количества теста у меня хватило ровно на два больших кулича, размер форм 13х9 см.

Выпекать при t=180°С 30-40 минут. Время выпечки зависит от размера куличей.







Глазурь должна быть достаточно тягучая, иначе она стечёт с кулича. Если глазурь недостаточно густая, добавьте ещё сахарной пудры.

Наносить глазурь нужно на остывший кулич.

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Пасхальный кулич БЕЗ дрожжей: быстрый рецепт

Вкусный кулич, абсолютно не сухой и очень ароматный кулич без дрожжей на Пасху станет отличной альтернативой для тех, кто не любит дрожжевую выпечку или не хочет потратить целый день на приготовление куличей.

Мука 250 гр. Яйцо 1 шт. Сахар 150 гр. Сливочное масло 100 гр. Молоко 150 мл. Сметана 2 ст.л. Сухофрукты 100 гр Кукурузный крахмал 2 ст.л. Разрыхлитель 1 ч.л. Сода на кончике ч.л. Соль щепотка Ванильный сахар 1-2 ч.л. Глазурь: Яичный белок 1 шт Сахарная пудра 100-150 г Сок лимона 1-2 ч.л.







БЫСТРО, ПРОСТО, БЕЗ ЗАМОРОЧЕК !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ