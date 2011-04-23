|
Сочный Курник: моментальное тесто и беспроигрышная начинка
Рецепт этого пирога очень легкий, а всегда получается вкусно! Никаких дрожжей и яиц в тесте, готовим тонкое рассыпчатое и нежное тесто на сметане. Начинка классическая – куриное филе с картофелем, поэтому всегда сытно, сочно и аппетитно! Курник можно подавать в холодном виде, от остывания тесто не становится хуже, а если разогреете, то и начинка как свежая. Универсальное тесто также подойдет для любой выпечки: пицца, пирожки, печенье. Пробуйте, надеюсь, и вам придется по вкусу!
Для справки: стакан = 250 мл.
Для формы диаметром 28 см
Тесто:
мука – 400 г. (2,5 стак)
соль – 0,5 ч.л.
разрыхлитель – 2 ч.л.
сливочное масло – 150 г.
сметана 20% - 300 г. (1 стак + 1/4 стак)
Начинка:
картофель сырой – 600 г. (6 шт. средних)
куриное филе – 1 куриная грудка
лук – 1 шт. (средняя)
соль, перец – по вкусу.
Дополнительно:
яйцо – 1 шт.
вода
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Просеиваем в глубокую миску всю муку вместе с солью и разрыхлителем, еще перемешиваем, чтобы разрыхлитель хорошо смешался с мукой. На крупной терке натираем холодное масло, периодически смешивая натертое с мукой. Получается крошка.
2. Добавляем к ингредиентам сметану, замешиваем тесто.
3. Сначала тесто будет плохо собираться, а затем станет липким. Вымесим 3-4 минуты, чтобы тесто перестала липнуть к рукам, но слегка приставало к столу. Если сметана жидкая, то может тесто быть слишком липким – добавьте еще немного муки.
4. Чем меньше муки, тем нежнее тесто. Поэтому лишний раз лучше его не забивать. Кладем тесто в миску, накрываем и убираем в холодильник на 60 минут (можно дольше). Клейковина муки набухнет, и тесто остынет еще.
5. Сырой картофель нарезаем на четвертинки, а затем пластинками. Лук (если любите, то можно больше) нарезаем кубиками. А куриное филе нарезаем небольшими кусочками. По вкусу солим, перчим и перемешиваем, как бы разминая руками. Начинка готова.
6. Если картофель достаточно сухой или мясо, то смело можно сразу добавить в начинку воды или немного растительного масла.
7. Достаем тесто из холодильника, обильно подсыпая муку, делим на 2 части (одна меньше другой).
8. Раскатываем большой кусочек до толщины 5-7 мм в круг и с помощью скалки аккуратно переносим тесто на противень с пергаментом. Тесто липкое, поэтому при раскатке также следует использовать немного муки. Распределяем начинку, оставляя края свободными.
9. Таким же образом раскатываем маленький кусочек теста, переносим скалкой поверх начинки и защипываем край (на видео выше показано подробно).
10. В середине делаем отверстие для выхода пара и можно сразу смазать яйцом, но я это сделаю позже, чтобы получить интересный внешний вид пирогу с курицей и картофелем.
11. Выпекаем в заранее разогретой духовке 30 минут, при температуре 180 градусов. Достаем пирог и быстро смазываем яйцом с небольшим количеством воды. В середину добавляем теплую воду с солью для сочности и снова в духовку, еще на 30-40 минут, до готовности картофеля и румяного верха.
12. Готовый пирог Курник накрываем полотенцем на 10 минут, чтобы немного остыл и можно подавать.
13. Тесто нежное, с рассыпчатыми и хрустящими нотками, тонкое и вкусное, и классическая сочня начинка отлично сочетается с ним.
Источник: edanalyuboivkus.ru
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
|Рубрики:
|= В Ы П Е Ч К А =/Пироги
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]