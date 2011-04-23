Рецепт этого пирога очень легкий, а всегда получается вкусно! Никаких дрожжей и яиц в тесте, готовим тонкое рассыпчатое и нежное тесто на сметане. Начинка классическая – куриное филе с картофелем, поэтому всегда сытно, сочно и аппетитно! Курник можно подавать в холодном виде, от остывания тесто не становится хуже, а если разогреете, то и начинка как свежая. Универсальное тесто также подойдет для любой выпечки: пицца, пирожки, печенье. Пробуйте, надеюсь, и вам придется по вкусу!

Для справки: стакан = 250 мл.

Для формы диаметром 28 см

Тесто:

мука – 400 г. (2,5 стак)

соль – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 2 ч.л.

сливочное масло – 150 г.

сметана 20% - 300 г. (1 стак + 1/4 стак)

Начинка:

картофель сырой – 600 г. (6 шт. средних)

куриное филе – 1 куриная грудка

лук – 1 шт. (средняя)

соль, перец – по вкусу.

Дополнительно:

яйцо – 1 шт.

вода







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Просеиваем в глубокую миску всю муку вместе с солью и разрыхлителем, еще перемешиваем, чтобы разрыхлитель хорошо смешался с мукой. На крупной терке натираем холодное масло, периодически смешивая натертое с мукой. Получается крошка.

2. Добавляем к ингредиентам сметану, замешиваем тесто.

3. Сначала тесто будет плохо собираться, а затем станет липким. Вымесим 3-4 минуты, чтобы тесто перестала липнуть к рукам, но слегка приставало к столу. Если сметана жидкая, то может тесто быть слишком липким – добавьте еще немного муки.

4. Чем меньше муки, тем нежнее тесто. Поэтому лишний раз лучше его не забивать. Кладем тесто в миску, накрываем и убираем в холодильник на 60 минут (можно дольше). Клейковина муки набухнет, и тесто остынет еще.

5. Сырой картофель нарезаем на четвертинки, а затем пластинками. Лук (если любите, то можно больше) нарезаем кубиками. А куриное филе нарезаем небольшими кусочками. По вкусу солим, перчим и перемешиваем, как бы разминая руками. Начинка готова.

6. Если картофель достаточно сухой или мясо, то смело можно сразу добавить в начинку воды или немного растительного масла.

7. Достаем тесто из холодильника, обильно подсыпая муку, делим на 2 части (одна меньше другой).

8. Раскатываем большой кусочек до толщины 5-7 мм в круг и с помощью скалки аккуратно переносим тесто на противень с пергаментом. Тесто липкое, поэтому при раскатке также следует использовать немного муки. Распределяем начинку, оставляя края свободными.

9. Таким же образом раскатываем маленький кусочек теста, переносим скалкой поверх начинки и защипываем край (на видео выше показано подробно).

10. В середине делаем отверстие для выхода пара и можно сразу смазать яйцом, но я это сделаю позже, чтобы получить интересный внешний вид пирогу с курицей и картофелем.

11. Выпекаем в заранее разогретой духовке 30 минут, при температуре 180 градусов. Достаем пирог и быстро смазываем яйцом с небольшим количеством воды. В середину добавляем теплую воду с солью для сочности и снова в духовку, еще на 30-40 минут, до готовности картофеля и румяного верха.

12. Готовый пирог Курник накрываем полотенцем на 10 минут, чтобы немного остыл и можно подавать.

13. Тесто нежное, с рассыпчатыми и хрустящими нотками, тонкое и вкусное, и классическая сочня начинка отлично сочетается с ним.

Источник: edanalyuboivkus.ru

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ