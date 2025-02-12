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Вкусный салат со свеклой: домочадцев от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Среда, 12 Февраля 2025 г. 05:53 + в цитатник

Наш легкий и быстрый рецепт салата со свеклой г...

 

Откройте для себя кулинарный секрет, который превратит обыденную свеклу в экстраординарный салат, ставший хитом семейных ужинов.

Этот рецепт сочетает в себе нежность свеклы, свежесть яблок, и пикантность сыра фета, создавая идеальное блюдо для любого случая.

Ингредиенты, которые работают чудеса:

  • Свежая свекла – 3 штуки, запеченные до идеальной мягкости
  • Хрустящие зеленые яблоки – 2 штуки, для добавления свежести
  • Кремообразный сыр фета – 100 грамм, для солоноватого акцента
  • Обжаренные грецкие орехи – 1/2 стакана, добавляющие текстуру
  • Микс свежих трав (минт, петрушка, базилик) – для ароматного украшения
  • Для заправки: экстра-девственное оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, капля меда, морская соль и свежемолотый черный перец

Пошаговое волшебство создания салата:

  • Запекание свеклы: Оберните каждую свеклу в фольгу и запеките в духовке на 200C в течение одного часа. После остывания очистите и нарежьте кубиками.
  • Подготовка яблок: Нарежьте яблоки тонкими дольками, опрыскайте лимонным соком для сохранения цвета и добавления кислинки.
  • Сборка блюда: Сложите ингредиенты слоями в красивой салатной миске, чередуя свеклу, яблоки, крошеный сыр фета и орехи.
  • Изысканная заправка: Смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец до однородного состояния и аккуратно полейте салат.
  • Декоративное завершение: Перед подачей добавьте свежие травы, которые подчеркнут аромат блюда.

Этот необычный салат со свеклой не только удивит и порадует вашу семью, но и внесет яркие краски в повседневное меню. Наслаждайтесь каждым укусом этого здорового и аппетитного блюда, которое украсит любой стол.

https://prokazan.ru/russia/view/vkusnyj-salat-so-s...ttasit-legkij-i-bystryj-recept

Рубрики:  салаты,закуски


Процитировано 8 раз
Понравилось: 5 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2025 г. 06:32 (ссылка)
Спасибо.
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таила   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2025 г. 07:12 (ссылка)
Спасибо, Юра! Мы сыр соевый тофу в пельмени добавляли, всюду его добавишь, потом такое насыщение, вроде обычную порцию съел, ага как же, как будто съел большую порцию за раз! Доброго дня! Отличного настроения!
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