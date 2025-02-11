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ЗНАМЕНИТЫЙ ТАТАРСКИЙ ПИРОГ
лимоны 2 шт сахар 180 -200гр
курага - 250гр
чернослив -250гр
кукурузный крахмал 1 ст.л. с горкой
Лимоны перебить блендером с сахаром и добавить крахмал.
Курагу предварительно вымыть, проварить 8 мин, перебить блендером.
Чернослив вымыть, залить кипятком на 5 мин, перебить блендером.
мука 400 г
масло сливочное 180 г
соль
сахар 50 г
ванильный сахар 1 ст.л.
разрыхлитель 5 г
молоко 130 мл
К муке натираю холодное сливочное масло, перетираю в крошку.
Добавляю сахар, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, смешиваю.
Откладываю пару ложек для посыпки сверху.
Добавляю молоко, замешиваю тесто.
Делю на 4 части, одна больше.
Большую часть раскатываю, кладу в форму, формирую края.
Накалываю, слой чернослива.
Раскатываю следующую часть теста, накрываю чернослив, защипываю края.
Повторяю так все слои: тесто-чернослив-тесто-курага
- тесто-лимонная начинка - тесто.
Верхний слой теста хорошо защипываю!
Посыпаю посыпкой и выпекаем при 180* -45-50мин
|Рубрики:
|Десерты,сладкое
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