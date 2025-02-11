





лимоны 2 шт сахар 180 -200гр

курага - 250гр

чернослив -250гр

кукурузный крахмал 1 ст.л. с горкой

Лимоны перебить блендером с сахаром и добавить крахмал.

Курагу предварительно вымыть, проварить 8 мин, перебить блендером.

Чернослив вымыть, залить кипятком на 5 мин, перебить блендером.

мука 400 г

масло сливочное 180 г

соль

сахар 50 г

ванильный сахар 1 ст.л.

разрыхлитель 5 г

молоко 130 мл

К муке натираю холодное сливочное масло, перетираю в крошку.

Добавляю сахар, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, смешиваю.

Откладываю пару ложек для посыпки сверху.

Добавляю молоко, замешиваю тесто.

Делю на 4 части, одна больше.

Большую часть раскатываю, кладу в форму, формирую края.

Накалываю, слой чернослива.

Раскатываю следующую часть теста, накрываю чернослив, защипываю края.

Повторяю так все слои: тесто-чернослив-тесто-курага

- тесто-лимонная начинка - тесто.

Верхний слой теста хорошо защипываю!

Посыпаю посыпкой и выпекаем при 180* -45-50мин