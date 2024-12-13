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Пирог на кефире
Нам понадобится:
- Кефир 250мл.
- Соль 1/2ч.л
- Сода 1ч.л
- Яйцо 2шт.
- Мука 250г.
Для начинки:
- Капуста 300г.
- Морковь 2шт.
- Лук 1шт.
- Яйцо 2шт.
Приготовление:
Для теста в миску вливаем кефир, добавляем соль, соду, яйца, муку и все перемешиваем до однородности. Для начинки капусту, морковь, лук все пережариваем и добавляем яйца. Половину теста выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом. Разравниваем и отправляем в духовку на 35 минут при 180 градусах. Готовый пирог смазываем сливочным маслом.
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