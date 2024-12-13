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Юрий Дуданов
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Пирог на кефире

Пятница, 13 Декабря 2024 г. 13:34 + в цитатник



 

Нам понадобится:
- Кефир 250мл.
- Соль 1/2ч.л
- Сода 1ч.л
- Яйцо 2шт.
- Мука 250г.
Для начинки:
- Капуста 300г.
- Морковь 2шт.
- Лук 1шт.
- Яйцо 2шт.

Приготовление:
Для теста в миску вливаем кефир, добавляем соль, соду, яйца, муку и все перемешиваем до однородности. Для начинки капусту, морковь, лук все пережариваем и добавляем яйца. Половину теста выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом. Разравниваем и отправляем в духовку на 35 минут при 180 градусах. Готовый пирог смазываем сливочным маслом.

Рубрики:  Выпечка


Процитировано 3 раз
Понравилось: 4 пользователям
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Светлана_Ковалевска   обратиться по имени Пятница, 13 Декабря 2024 г. 18:05 (ссылка)
Спасибо за рецепт! А про видео знаете, что у меня не открывается.
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Пятница, 13 Декабря 2024 г. 18:37ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!Плохо конечно,это видео с В Контакте, а они дают запрет на просмотр,для тех,кто не зарегистрирован там!
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Пятница, 13 Декабря 2024 г. 18:38ссылка
Юрий_Дуданов
Свет,ты много теряешь, заведи там для себя страничку тоже и никаких проблем!
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Пятница, 13 Декабря 2024 г. 18:47ссылка
Светлана_Ковалевска
На все времени не хватает. Я еще и на ФС.
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Пятница, 13 Декабря 2024 г. 18:55ссылка
Юрий_Дуданов
Ну ФС то прикрыли, я раньше тоже там был,но там ещё неудобно тем,что сайт не стабильный и посты быстро исчезали, собственно говоря и в ОК такое же но не так быстро как там.Поэтому ссылка на посты и там и в ОК обязательна,для восстановления постов!!!
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