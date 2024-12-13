Ну ФС то прикрыли, я раньше тоже там был,но там ещё неудобно тем,что сайт не стабильный и посты быстро исчезали, собственно говоря и в ОК такое же но не так быстро как там.Поэтому ссылка на посты и там и в ОК обязательна,для восстановления постов!!!