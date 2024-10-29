Некоторые продукты редко попадают в наши корзины покупок, несмотря на их потенциал. Пример такого продукта — говяжье сердце.

Хоть и не в каждом магазине можно найти это мясо, на рынке его выбор всегда обширен. Говяжье сердце не только вкусное, но и питательное.

Сегодня хочу поделиться рецептом салата, который стал для меня настоящим открытием: нежный, без использования майонеза, сытный и ароматный.

Продукты:

- сердце говяжье — 500 г

- шампиньоны консервированные — 1 банка

- лук — 2 шт

- огурцы маринованные — 5-6 шт

- соль, перец — по вкусу

- укроп

- растительное масло для заправки — 50 мл

Процесс приготовления:

Лук режем на полукольца и разрезаем каждое полукольцо пополам.

Используйте уже готовые маринованные шампиньоны или свежие.

В сковороде с небольшим количеством растительного масла поджариваем лук до его прозрачности, добавляем грибы и обжариваем до тех пор, пока вся влага не уйдет. Перекладываем в салатник.

Говяжье сердце заблаговременно варим и даем остыть.

Отрезаем ненужный жир и режем тонкими лентами.

Способы варки говяжьего сердца раскрою ниже.

Добавляем маринованные или соленые огурцы, нарезанные такой же соломкой.

Заправляем салат растительным маслом, солим и перчим по вкусу.

Не забудьте добавить свежую зелень.

Этот салат удивляет своим вкусом, несмотря на простой состав.

По желанию, добавьте майонез или сочетание масла и бальзамического уксуса.

Секреты отваривания говяжьего сердца: Разделите сердце на две части. Удалите все лишнее и промойте.

Жир лучше удалять после варки.

Замачиваем в воде комнатной температуры на 3 часа, меняя воду каждый час.

Хотя я часто пропускаю этот шаг и сразу приступаю к варке.

Варим следующим образом:

Заполняем водой, доводим до кипения, убираем пену.

Снижаем температуру, закрываем крышкой. Время варки составляет около 1,5 часа.