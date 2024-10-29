Некоторые продукты редко попадают в наши корзины покупок, несмотря на их потенциал. Пример такого продукта — говяжье сердце.
Хоть и не в каждом магазине можно найти это мясо, на рынке его выбор всегда обширен. Говяжье сердце не только вкусное, но и питательное.
Сегодня хочу поделиться рецептом салата, который стал для меня настоящим открытием: нежный, без использования майонеза, сытный и ароматный.
Продукты:
- сердце говяжье — 500 г
- шампиньоны консервированные — 1 банка
- лук — 2 шт
- огурцы маринованные — 5-6 шт
- соль, перец — по вкусу
- укроп
- растительное масло для заправки — 50 мл
Процесс приготовления:
Лук режем на полукольца и разрезаем каждое полукольцо пополам.
Используйте уже готовые маринованные шампиньоны или свежие.
В сковороде с небольшим количеством растительного масла поджариваем лук до его прозрачности, добавляем грибы и обжариваем до тех пор, пока вся влага не уйдет. Перекладываем в салатник.
Говяжье сердце заблаговременно варим и даем остыть.
Отрезаем ненужный жир и режем тонкими лентами.
Способы варки говяжьего сердца раскрою ниже.
Добавляем маринованные или соленые огурцы, нарезанные такой же соломкой.
Заправляем салат растительным маслом, солим и перчим по вкусу.
Не забудьте добавить свежую зелень.
Этот салат удивляет своим вкусом, несмотря на простой состав.
По желанию, добавьте майонез или сочетание масла и бальзамического уксуса.
Секреты отваривания говяжьего сердца: Разделите сердце на две части. Удалите все лишнее и промойте.
Жир лучше удалять после варки.
Замачиваем в воде комнатной температуры на 3 часа, меняя воду каждый час.
Хотя я часто пропускаю этот шаг и сразу приступаю к варке.
Варим следующим образом:
Заполняем водой, доводим до кипения, убираем пену.
Снижаем температуру, закрываем крышкой. Время варки составляет около 1,5 часа.
Для мягкости оставьте остывать в бульоне.