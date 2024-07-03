Ингредиенты:

● 250 мл молока ● 7–10 г сухих дрожжей (или 50 г сырых дрожжей) ● 3 ч.л. сахара ● 5 ст.л. растительного масла ● 2 яйца ● 500–550 г муки ● соль Начинка: ● кетчуп или томатная паста ● консервированные ананасы ● ветчина ● сыр

Приготовление:

Дрожжи растворить в теплом молоке, добавить сахар, перемешать, поставить в теплое место.Опара должна подняться (у меня на это ушло 15 минут).

Яйца немного взбить, добавить соль.

Добавить растительное масло, перемешать.

Добавить подошедшую опару, перемешать.

Добавить муку, замесить тесто.

Тесто должно быть не очень крутым.Накрыть тесто пищевой пленкой и поставить в теплое место.Я в чашку наливаю теплую воду, и в нее ставлю миску.

Примерно через 30 минут тесто должно подняться.

Ветчину нарезать соломкой или кубиками.

Сыр натереть на мелкой терке.

Подошедшее тесто раскатать (толщиной 3–4 мм), выложить в круглую форму, смазанную маслом.

Тесто смазать томатной пастой.

Выложить ананасы и ветчину.

Посыпать сыром.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 20–25 минут.