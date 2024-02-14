Десерты можно готовить совершенно без сахара. От этого они не станут хуже. Даже наоборот будут таять во рту и приносить наслаждение.

Вам понадобится: Вам понадобится:

Готовим: 400 мл молока; 7 г агар-агара; 0,25 ст. воды для агар-агара; 0,5 ст. воды для молока; 50 г какао.Готовим:

Агар-агар залейте водой, кропотливо размешайте и отставьте в сторону.

Молоко залейте в сотейник, разбавив водой. Всыпьте какао и взбейте венчиком до однородности.

Поставьте на огонь. Когда немного разогреется, добавьте агар-агар.

Доведите до кипения, постоянно помешивая.

Немного подержите на огне, не переставая перемешивать, пока не появятся пузырьки. Разлейте массу в силиконовые формочки.

Поставьте десерт в холодильник на 1-2 часа.