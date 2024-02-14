Среда, 14 Февраля 2024 г. 06:00
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Конфеты без сахара – слыхали? Арабский десерт, который можно есть хоть каждый день
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Десерты можно готовить совершенно без сахара. От этого они не станут хуже. Даже наоборот будут таять во рту и приносить наслаждение.
Вам понадобится:
400 мл молока; 7 г агар-агара; 0,25 ст. воды для агар-агара; 0,5 ст. воды для молока; 50 г какао. Готовим:
Агар-агар залейте водой, кропотливо размешайте и отставьте в сторону.
Молоко залейте в сотейник, разбавив водой. Всыпьте какао и взбейте венчиком до однородности.
Поставьте на огонь. Когда немного разогреется, добавьте агар-агар.
Доведите до кипения, постоянно помешивая.
Немного подержите на огне, не переставая перемешивать, пока не появятся пузырьки. Разлейте массу в силиконовые формочки.
Поставьте десерт в холодильник на 1-2 часа.
После этого аккуратно освободите полученные конфеты от формы и переложите на тарелку. Приятного аппетита!
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