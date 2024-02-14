Коржи для торта в количестве девять - десять штук можно приготовить всего за пол часа. Затем взбить или сварить крем, промазать коржи и получится вкуснейший торт.

Продукты: Продукты:

200 грамм сметаны 1 чайная ложечка соды пищевой 200 грамм сахарного песка три стакана муки.

Готовим: Готовим:

Сметану перекладываем в емкость стеклянную, добавляем соду и сметана с содой перемешивается.

Сметана от воздействия соды начинает бурно реагировать, на поверхности появляются пузырьки.

Далее в в сметану всыпается сахар, минуту перемешивается, далее порциями всыпается вся мука. Можно ложкой перемешивать на первой стадии замеса, но в итоге тесто получается очень плотное, поэтому месить его нужно вручную.

Из шара теста лепим девять - десять маленьких шариков, раскатываем скалкой тонкий круг из каждого шарика теста. Накладываем тарелку, по диаметру и обрезаем остатки.

Все коржи поочередно печем на сухой сковородке без крышки! Уровень огня должен быть минимальным. Коржи для торта готовы.

Смазывайте их кремом и наслаждайтесь домашним вкусным тортиком.