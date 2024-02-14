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СМЕТАННЫЕ КОРЖИ ДЛЯ ТОРТА БЕЗ ДУХОВКИ🍰

Среда, 14 Февраля 2024 г. 05:27 + в цитатник

 
Коржи для торта в количестве девять - десять штук можно приготовить всего за пол часа. Затем взбить или сварить крем, промазать коржи и получится вкуснейший торт.
 
✅Продукты:
200 грамм сметаны 1 чайная ложечка соды пищевой 200 грамм сахарного песка три стакана муки.
✅Готовим:
Сметану перекладываем в емкость стеклянную, добавляем соду и сметана с содой перемешивается.
Сметана от воздействия соды начинает бурно реагировать, на поверхности появляются пузырьки.
Далее в в сметану всыпается сахар, минуту перемешивается, далее порциями всыпается вся мука. Можно ложкой перемешивать на первой стадии замеса, но в итоге тесто получается очень плотное, поэтому месить его нужно вручную.
Из шара теста лепим девять - десять маленьких шариков, раскатываем скалкой тонкий круг из каждого шарика теста. Накладываем тарелку, по диаметру и обрезаем остатки.
Все коржи поочередно печем на сухой сковородке без крышки! Уровень огня должен быть минимальным. Коржи для торта готовы.
Смазывайте их кремом и наслаждайтесь домашним вкусным тортиком.
Приятного аппетита!❤️
Рубрики:  Десерты,сладкое


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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 14 Февраля 2024 г. 07:39 (ссылка)
Спасибо.
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