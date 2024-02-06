Рецепт шикарного пирога с яблоками и творогом. Здесь очень вкусное песочное, но при этом мягкое тесто, и конечно же — беспроигрышная начинка из творога и яблок. Пирог получается очень вкусным, красивым, а приготовить его совсем не сложно.

Ингредиенты :

Тесто:

Мука — 500 г. Масло слив. — 200 г (можно заменить на маргарин). Яйца — 2 шт. Сахарная пудра или сахар — 80 г. Ванильный сахар — 1 пакетик. Соль — щепотка. Сметана — 100 г. Разрыхлитель — 1 пакетик (10 г).

Начинка:

Творог — 500 г. Сахарная пудра или сахар — 100 г. Яйца — 2 шт. Крахмал (у меня кукурузный) — 20 г. Ванильный сахар — по желанию. Яблочный слой: Яблоки — 500 г. Сахар — 1-2 ст. л. Для смазывания — желток+1 ст. л. молока.

Сначала приготовим тесто:

В муку добавляем мелко нарезанное или тертое на терке масло, делаем крошку. Стараемся сделать ее быстро, чтобы частички масла не растаяли.

Далее, добавляем в крошку разрыхлитель, соль, сахарную пудру (или сахар) в сахар, тщательно перемешиваем все сухие ингредиенты.

Добавляем в сухую смесь яйца, сметану и быстро замешиваем песочное тесто.

Долго его вымешивать не нужно, как только оно слиплось в комок, все, готово! Убираем тесто на час или дольше в холодильник.

Такое тесто можно приготовить заранее, за день-два.

Теперь готовим начинку:

в творог добавляем сахар/сахарную пудру, крахмал, яйца. По желанию можно добавить ваниль или другой ароматизатор.

Перетираем все в единую массу.

Если хотите, чтобы творожный слой имел кремовую текстуру, то можно пробить эту массу блендером. Я просто перетерла толкушкой.

Теперь яблоки — их чистим, режем мелкими кубиками, смешиваем с небольшим количеством сахара. Если яблоки очень сладкие, то сахар можно исключить.

Готовим форму — у меня форма диаметром 25 см, с высокими бортиками. Я смазываю ее сливочным маслом, можно использовать пергамент.

Охлаждённое тесто делим на две неравные части, где одна должна быть немного больше другой.

Большую часть раскатываем на них пирога, так, чтобы пласт был больше диаметра формы. Этому пирогу нужны не только высокие бортики, но и еще немного теста по краям для последующего заворота.

Укладываем этот пласт в форму, и на него первым слоем выкладываем творожную начинку. Сверху выкладываем яблочный слой.

Берем вторую, меньшую часть теста и раскатываем ее по диаметру форму.

Режем этот пласт на полоски, шириной около 1 см. Из этих полосок формуем сеточку на пироге. Если не лень, то можно сделать полноценное плетение.

Но признаюсь, мне в этот раз было лень, поэтому я просто наложила полоски друг на друга. Слепливать их по краю не нужно.

Просто накрываем их краями от нижнего пласта, подворачивая их вовнутрь и все. Сверху пирог смазываем либо целым яйцом, либо желтком, смешанным с 1 ст. ложкой молока. Ставим пирог выпекаться в заранее разогретую духовку.

Выпекать при t 180°C в среднем 45-50 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки. Для этого пирога лучше брать не слишком сочные яблоки.