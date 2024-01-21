Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г Крабовые палочки — 200 г

Грибы — 150 г Грибы — 150 г

Сыр твердый — 100 г Сыр твердый — 100 г

Кукуруза консервированная — 150 г Кукуруза консервированная — 150 г

Яйца — 3 шт. Яйца — 3 шт.

Майонез — по вкусу Майонез — по вкусу

Зелень — для украшения Зелень — для украшения

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую, грибы очистите и обжарьте на сковороде до готовности.

2. Крабовые палочки разморозьте и нарежьте мелкими кубиками.

3. Отваренные яйца также нарежьте мелко.

4. Твердый сыр натрите на крупной терке.

5. Все ингредиенты готовы, можно собирать салат. Возьмите подходящую по размеру плоскую тарелку. На дно выложите яйца, а сверху — консервированную кукурузу. Также сверху покройте сеточкой из майонеза.

6. Следующим слоем выложите жареные грибы.

7. Выложите сверху крабовые палочки.

8. Последний слой – сыр. Сверху всю горку смажьте майонезом и украсьте зеленью.

Салат готов!