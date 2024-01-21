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САЛАТ "ПОДКАБЛУЧНИК" 😋👍

Суббота, 20 Января 2024 г. 06:57 + в цитатник

 
Ингредиенты:
▫️Крабовые палочки — 200 г
▫️Грибы — 150 г
▫️Сыр твердый — 100 г
▫️Кукуруза консервированная — 150 г
▫️Яйца — 3 шт.
▫️Майонез — по вкусу
▫️Зелень — для украшения
 
Приготовление:
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую, грибы очистите и обжарьте на сковороде до готовности.
2. Крабовые палочки разморозьте и нарежьте мелкими кубиками.
3. Отваренные яйца также нарежьте мелко.
4. Твердый сыр натрите на крупной терке.
5. Все ингредиенты готовы, можно собирать салат. Возьмите подходящую по размеру плоскую тарелку. На дно выложите яйца, а сверху — консервированную кукурузу. Также сверху покройте сеточкой из майонеза.
6. Следующим слоем выложите жареные грибы.
7. Выложите сверху крабовые палочки.
8. Последний слой – сыр. Сверху всю горку смажьте майонезом и украсьте зеленью.
Салат готов!
Приятного аппетита!
Рубрики:  салаты,закуски


Процитировано 5 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 21 Января 2024 г. 14:48 (ссылка)
БлагоДарю.
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