Проще чем сметанник не готовится, по-моему, ни одно кондитерское изделие. И тем не менее, вкус у этого десерта весьма привлекателен. Если вы не хотите делать торт из получившихся коржей, можно их просто порезать и подать как небольшие бисквиты. В этом случае у вас будет выпечка к чаю уже через 40 минут.

Ингредиенты:

Сметана — 600 Грамм (250 грамм - для теста, 350 - для крема.)

Сахар — 2 Стакана (1 стакан для теста, 1 стакан для крема)

Мука — 1,5 Стакана

Сода — 2/3 Чайных ложки

Яйца — 3 Штуки

Ванильный сахар — 0,5 Чайных ложки

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1. Взбиваем яйца с сахаром до растворения.

2. Добавляем сметану, соду, ванилин и муку и хорошенько размешиваем, чтобы получилось однородное тесто без комочков.

3. Смазываем форму маслом и выливаем в нее тесто.

4. Отправляем в духовку выпекаться при температуре 200 градусов. Готовность проверяем зубочисткой.

5. Для крема взбиваем сметану с сахаром.

6. Готовый сметанник разрезаем на коржи и промазываем кремом.

7. Верх украшаем крошкой из печенья, тертым шоколадом, фруктами - как подскажет ваша фантазия. Через несколько часов торт пропитается и его можно подавать к столу.