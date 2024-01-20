Пятница, 19 Января 2024 г. 05:54
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СМЕТАННИК НА СКОРУЮ РУКУ! ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ И НЕЖНЫЙ ТОРТ
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Проще чем сметанник не готовится, по-моему, ни одно кондитерское изделие. И тем не менее, вкус у этого десерта весьма привлекателен. Если вы не хотите делать торт из получившихся коржей, можно их просто порезать и подать как небольшие бисквиты. В этом случае у вас будет выпечка к чаю уже через 40 минут.
Ингредиенты:
Сметана — 600 Грамм (250 грамм - для теста, 350 - для крема.)
Сахар — 2 Стакана (1 стакан для теста, 1 стакан для крема)
Мука — 1,5 Стакана
Сода — 2/3 Чайных ложки
Яйца — 3 Штуки
Ванильный сахар — 0,5 Чайных ложки
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1. Взбиваем яйца с сахаром до растворения.
2. Добавляем сметану, соду, ванилин и муку и хорошенько размешиваем, чтобы получилось однородное тесто без комочков.
3. Смазываем форму маслом и выливаем в нее тесто.
4. Отправляем в духовку выпекаться при температуре 200 градусов. Готовность проверяем зубочисткой.
5. Для крема взбиваем сметану с сахаром.
6. Готовый сметанник разрезаем на коржи и промазываем кремом.
7. Верх украшаем крошкой из печенья, тертым шоколадом, фруктами - как подскажет ваша фантазия. Через несколько часов торт пропитается и его можно подавать к столу.
Приятного вам чаепития!
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