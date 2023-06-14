Среда, 14 Июня 2023 г. 07:08
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Творожные кральки или сахарные крендельки .Мягкие внутри,хрустящие снаружи.Простые и вкусные!
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Тесто:
Творог 200 гр Яйцо 1 шт Сахарный песок 2 ст.л. Растительное масло б/запаха 1 ст.л Разрыхлитель 1/2 ч.л. Соль щепотка Мука 150 гр Молоко 1 ст.л
Приготовление:
В глубокую миску положить творог,если он неоднородный,то желательно протереть через сито. Добавить яйцо,сахар,соль,молоко,масло,затем просеянную муку с разрыхлителем.Замесить мягкое, не липкое тесто. Тесто разделить на 12 равных частей.
Каждый кусочек раскатать в жгут длинной 32 см.
Сформировать кренделек, с двух концов скручивая рулет.Если тесто липковатое,то необходимо припылить стол и заготовки мукой. Далее обвалять с одной стороны будущие кральки в сахаре.
Если сахар не прилипает,то можно смазать слегка молоком,а затем обвалять в сахаре. Положить заготовки на противень,застеленный пергаменной бумагой.
Выпекать при t 180 гр до золотистого цвета около 20 минут.Ориентируйтесь на свою духовку. Вкусные и простые в приготовлении!
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