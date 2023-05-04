Четверг, 04 Мая 2023 г. 06:38
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Ингредиенты
тесто 1,5 ч.л. сухих дрожжей 500 гр. муки 3 ст.л. сахара 0,5 ч.л. соли 50 гр. маргарина 2 яйца 200 мл. молока
начинка
100 гр. мака 3\4 ст. молока 20 гр. сл. масла 50 гр. сахара 50 гр. изюма
Как приготовить:
Маргарин растопить в молоке, добавить остальные ингредиенты.
Замесить тесто и оставить часа на 2. Пока подходит тесто приготовим начинку.
Заливаем мак молоком, добавляем сахар и варим 10-15 мин.
Добавляем сл. масло, изюм и варим еще примерно 15 мин, пока масса не загустеет.
Готовое тесто раскатать в прямоугольник и намазать маковой начинкой
Свернуть тесто в рулет
Разрезать посередине
Из двух половинок плетем жгут таким образом, чтобы разрез был сверху.
Соединяем концы. Переносим осторожно в форму и оставляем еще мин на 15.
Острожно смазываем плетенку яйцом или просто сливками
и выпекаем мин 40 при 200гр
Приятного аппетита!
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