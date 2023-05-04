Ингредиенты

тесто 1,5 ч.л. сухих дрожжей 500 гр. муки 3 ст.л. сахара 0,5 ч.л. соли 50 гр. маргарина 2 яйца 200 мл. молока

начинка

100 гр. мака 3\4 ст. молока 20 гр. сл. масла 50 гр. сахара 50 гр. изюма

Как приготовить: Как приготовить:

Маргарин растопить в молоке, добавить остальные ингредиенты.

Замесить тесто и оставить часа на 2. Пока подходит тесто приготовим начинку.

Заливаем мак молоком, добавляем сахар и варим 10-15 мин.

Добавляем сл. масло, изюм и варим еще примерно 15 мин, пока масса не загустеет.

Готовое тесто раскатать в прямоугольник и намазать маковой начинкой

Свернуть тесто в рулет

Разрезать посередине

Из двух половинок плетем жгут таким образом, чтобы разрез был сверху.

Соединяем концы. Переносим осторожно в форму и оставляем еще мин на 15.

Острожно смазываем плетенку яйцом или просто сливками

и выпекаем мин 40 при 200гр