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Рулет с яблоками и орехом
Ингредиенты:
🔸6 яблок 🔸70 гр. сахара 🔸сок одного лимона 🔸1 ст. л. без горки кукурузного крахмала 🔸корица ⠀
Для теста⬇️
🔸4 яйца 🔸щепотка соли 🔸80 гр. сахара 🔸40 мл. (4 ст. л.) растительного масла 🔸100 гр. муки 🔸1 ч. л. разрыхлителя ⠀
Крем⬇️
🔸300 гр. творожного сыра 🔸150 мл. сливок 33% 🔸2-3 ст. л. сахарной пудры 🔹50 гр. орехов ⠀
Приготовление:
Яблоки нарезаем на маленькие кусочки, выдавливаем сок 1 лимона. К нарезанным яблокам добавляем сахар, сок лимона, перемешиваем и переходим на огонь.
Тушим 5-7 минут, когда все яблоки чуть поменяют цвет, добавляем кукурузный крахмал, тушим еще 1 минутку, как выделившийся сироп загустеет, снимаем с огня.
Перекладываем на противень, распределяем аккуратно, сверху присыпаем корицей.
Белки отделяем от желтков.
К белкам добавляем соль и начинаем взбивать, как появится легкая пенка, постепенно добавляя сахар, взбиваем до пышной пены, затем по одному вводим и взбиваем желтки, в конце вливаем растительное масло и взбиваем до однородности.
Затем просеиваем разрыхлитель и муку, перемешиваем венчиком или лопаточкой.
Тесто выливаем на яблоки и отправляем в разогретую до 180° градусов духовку на 30 минут. Затем переворачиваем готовый бисквит и оставляем остыть.
Для крема соединяем и взбиваем творожный сыр, сахарную пудру, сливки.
Смазываем корж кремом, сверху посыпаем дробленными орешками и сворачиваем в рулет.
Оставляем минимум на час в холодильнике. А затем посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
❤️Приятного аппетита!❤️
|Рубрики:
|Десерты,сладкое
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