Записи Друзья Комментарии
Юрий Дуданов
Аватар Юрий_Дуданов

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Юрий_Дуданов


Рулетик к чаю за 20 минут.

Четверг, 30 Марта 2023 г. 06:59 + в цитатник

 
Ингредиенты:
Для теста:
Яйцо — 3 шт. Сахар — 5 ст. л. Соль — щепотка Сухое молоко — 5 ст. л. Мука — 5 ст. л.
 
Для крема:
Вареная сгущенка — 1 банка Банан — 1-2 шт.
 
Приготовление:
1. Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как блины, ну может, чуть гуще.
2. Вылить полученное тесто на лист, застеленный бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 °C духовке 5-7 минут.
3. На горячий корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный банан и быстро свернуть в рулет.
4. Сверху посыпать тертой шоколадной, кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дроблеными орешками- кому что нравится.
 
Рубрики:  Десерты,сладкое


Процитировано 7 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Планета_7   обратиться по имени Пятница, 31 Марта 2023 г. 08:48 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте