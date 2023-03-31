Ингредиенты:

Для теста:

Яйцо — 3 шт. Сахар — 5 ст. л. Соль — щепотка Сухое молоко — 5 ст. л. Мука — 5 ст. л.

Для крема:

Вареная сгущенка — 1 банка Банан — 1-2 шт.

Приготовление:

1. Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как блины, ну может, чуть гуще.

2. Вылить полученное тесто на лист, застеленный бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 °C духовке 5-7 минут.

3. На горячий корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный банан и быстро свернуть в рулет.