Четверг, 30 Марта 2023 г. 06:59
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Рулетик к чаю за 20 минут.
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Ингредиенты:
Для теста:
Яйцо — 3 шт. Сахар — 5 ст. л. Соль — щепотка Сухое молоко — 5 ст. л. Мука — 5 ст. л.
Для крема:
Вареная сгущенка — 1 банка Банан — 1-2 шт.
Приготовление:
1. Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как блины, ну может, чуть гуще.
2. Вылить полученное тесто на лист, застеленный бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 °C духовке 5-7 минут.
3. На горячий корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный банан и быстро свернуть в рулет.
4. Сверху посыпать тертой шоколадной, кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дроблеными орешками- кому что нравится.
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