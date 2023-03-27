НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

~ 300 мл молока ~ 11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей) ~ 3 яйца ~ 200 г сахара ~ 150 г сливочного масла ~ 250 г сметаны (15-20%) ~ палочка ванили (или 2 ч.л. ванильного сахара) ~ 300 г изюма ~ 700-800 г муки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Молоко подогреть, чтобы оно было чуть теплое. В молоко добавить дрожжи и 1 ч.л. сахара. Добавить 200-250 г муки, перемешать.

Накрыть салфеткой или полотенцем, поставить в теплое место. Опара должна увеличиться вдвое (у меня на это ушло около 30 минут). Яйца взбить с сахаром.

Палочку ванили разрезать, вынуть семена. В опару добавить яйца, перемешать. Добавuть семена ванили (или ванильный сахар). Добавить размягченное (не топленое) масло, перемешать. Добавить сметану, перемешать.

Добавить оставшуюся муку (муки может понадобиться чуть больше или меньше, это зависит от качества муки), замесить тесто. Тесто необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть крутым и не должно прuлипать к рукам. Накрыть тесто салфеткой или полотенцем, поставить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться (у меня на это ушло около 30 минут). Добавить в тесто изюм (предварительно вымытый и высушенный).

Накрыть салфеткой или полотенцем, поставить в теплое место. Дать тесту еще раз хорошо подняться (у меня на это ушло около 30 минут).

Формочки немного смазать маслом. Выложить тесто, заполняя формочки на 1/3 высоты формы.

Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать в течение 10 минут.

Затем температуру увеличить до 180 градусов, выпекать до готовности (около 30 минут).

Как только кулuч зарумянится, проверить его на готовность, для этого его надо проткнуть деревянной шпажкой (или зубочuсткой), если она сухая - кулич готов.