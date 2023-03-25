





Лук красный 1/2 штуки, Нарезаем как можно мельче , можно использовать лук репчатый, в лук добавляем 1/2 ч л соль, 1 ч л сахар, заливаем кипятком и добавляем 1 ч л 6% уксуса , перемешиваем и отставляем мариноваться (красный лук добавить сочность и сладость салату)

Яйца 2 шт, отварить вкрутую и мелко нарезать и добавить в салатницу , я отвариваю яйца в подсоленной воде 8 минут,

Ветчина 3 ломтика , можно взять любую колбасу по вкусу , нарезаем на мелкие кубики , с ветчиной получается очень вкусно ,

Попробуйте !

Маринованные или соленые огурцы 3 шт , мелко нарезать и добавить в салатницу , Лук промариновался, процедить лук через сито и добавить к остальным ингредиентам

Банка консервированной красной фасоли - 500 г , процедить через сито и добавить к остальным ингредиентам,

Зелень, у меня петрушка - мелко нарезать , добавить в салат

Приготовим соус :

майонез 3-4 ст л смешать с 1 ч л горчицы Добавить соль - 1 ч л , перец черный 1/2 ч л , соус и всё перемешать Выкладываем на блюдо и подаем !