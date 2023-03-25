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Юрий Дуданов
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Улётный Салат с фасолью

Пятница, 24 Марта 2023 г. 07:55 + в цитатник



 

Лук красный 1/2 штуки, Нарезаем как можно мельче , можно использовать лук репчатый, в лук добавляем 1/2 ч л соль, 1 ч л сахар, заливаем кипятком и добавляем 1 ч л 6% уксуса , перемешиваем и отставляем мариноваться (красный лук добавить сочность и сладость салату)

Яйца 2 шт, отварить вкрутую и мелко нарезать и добавить в салатницу , я отвариваю яйца в подсоленной воде 8 минут,

Ветчина 3 ломтика , можно взять любую колбасу по вкусу , нарезаем на мелкие кубики , с ветчиной получается очень вкусно ,

Попробуйте !

Маринованные или соленые огурцы 3 шт , мелко нарезать и добавить в салатницу , Лук промариновался, процедить лук через сито и добавить к остальным ингредиентам

Банка консервированной красной фасоли - 500 г , процедить через сито и добавить к остальным ингредиентам,

Зелень, у меня петрушка - мелко нарезать , добавить в салат

Приготовим соус :

майонез 3-4 ст л смешать с 1 ч л горчицы Добавить соль - 1 ч л , перец черный 1/2 ч л , соус и всё перемешать Выкладываем на блюдо и подаем !

Рубрики:  салаты,закуски


Процитировано 10 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Суббота, 25 Марта 2023 г. 10:35 (ссылка)
Наверное, вкусно, но не полезно. Уксус, современная колбаса, майонез ... организм не скажет спасибо.
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Суббота, 25 Марта 2023 г. 10:52ссылка
Юрий_Дуданов
когда организм работает,то ничего страшного,всё переработает, а вот при недостатке движения,это отрава!!!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Суббота, 25 Марта 2023 г. 11:00 (ссылка)
У меня было много цветной капусты, которая начала портиться и я её замариновала. Получилась очень вкусная и я стала поглощать её в большом количестве. После чего мне стало ТАК плохо, что я теперь вынуждена голодать. Поджелудочная железа не выдержала. Прочитала перечень продуктов, которые нельзя будет употреблять: всё то, что ела постоянно: маринованное, консервы, бобы (фасоль), сырые овощи и фрукты, кислые супы (борщ, щи, рассольник), ... даже бананы. Нельзя будет употреблять не только когда мне станет лучше, но пожизненно. Под впечатлением моей ситуации я написала свой отзыв о вашем салате.
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Суббота, 25 Марта 2023 г. 11:48ссылка
Юрий_Дуданов
Я знаю, у самого проблемы ,поскольку в прошлом году удалил жёлчный пузырь,теперь всё с опаской!:))
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bogsve   обратиться по имени Суббота, 25 Марта 2023 г. 13:55 (ссылка)
Юрий_Дуданов, спасибо. Конечно, такой салат не относится к здоровой пищи, как, впрочем, и все наши любимые салаты-оливье, селедка под шубой и прочие мимозы... Но такой салат иногда на выходные или праздничные дни я думаю украсит и разнообразит наш стол.
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Суббота, 25 Марта 2023 г. 13:58ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!Благодарю за комментарий!
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