Рецепт для теста:



Яйца – 1 шт.

Мука – 2 ст.

Сахар – 80 гр.

Сметана – 3 ст. л.

Сливочное масло – 50 гр.

Сода – ½ ч. л.



Для начинки:



Сахар – 160 гр.

Крахмал – 1 ст. л.

Апельсин – 1 шт.



Рецепт приготовления апельсинового печенья

Поставим духовку разогреваться до 220 градусов. А тем временем достанем сливочное масло из холодильника, пусть оно размягчится, после в миске разотрем его с сахаром с помощью столовой ложки.



У нас должна получиться однородная белая масса, сахар должен полностью раствориться! Теперь в эту массу добавим муку, яйцо, сметану, щепотку соли и соду.



Все ингредиенты хорошенько перемешиваем и полученное тесто, обернутое в пищевую пленку, кладем в холодильник на полчаса.



Готовим начинку

Берем апельсин и разрезаем его на дольки, вытащим все косточки и с помощью блендера взобьем его (вместе с кожурой) с крахмалом и сахаром.



Готовим печенье

Ну что, достаем наше тесто и раскатываем. Равномерно раскладываем начинку, заворачиваем в рулет и снова кладем в холодильник на полчаса.



После тесто разрезаем на небольшие кусочки и складываем на противень, предварительно смазанный сливочным маслом. Выпекаем примерно минут 20, остужаем и подаем к чаю!