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АПЕЛЬСИНОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ – НУ ПРОСТО ТАЕТ ВО РТУ!

Пятница, 03 Февраля 2023 г. 10:00 + в цитатник
 
Рецепт для теста:
 
Яйца – 1 шт.
Мука – 2 ст.
Сахар – 80 гр.
Сметана – 3 ст. л.
Сливочное масло – 50 гр.
Сода – ½ ч. л.
 
Для начинки:
 
Сахар – 160 гр.
Крахмал – 1 ст. л.
Апельсин – 1 шт.
 
Рецепт приготовления апельсинового печенья
Поставим духовку разогреваться до 220 градусов. А тем временем достанем сливочное масло из холодильника, пусть оно размягчится, после в миске разотрем его с сахаром с помощью столовой ложки.
 
У нас должна получиться однородная белая масса, сахар должен полностью раствориться! Теперь в эту массу добавим муку, яйцо, сметану, щепотку соли и соду.
 
Все ингредиенты хорошенько перемешиваем и полученное тесто, обернутое в пищевую пленку, кладем в холодильник на полчаса.
 
Готовим начинку
Берем апельсин и разрезаем его на дольки, вытащим все косточки и с помощью блендера взобьем его (вместе с кожурой) с крахмалом и сахаром.
 
Готовим печенье
Ну что, достаем наше тесто и раскатываем. Равномерно раскладываем начинку, заворачиваем в рулет и снова кладем в холодильник на полчаса.
 
После тесто разрезаем на небольшие кусочки и складываем на противень, предварительно смазанный сливочным маслом. Выпекаем примерно минут 20, остужаем и подаем к чаю!
 
Рубрики:  Десерты,сладкое


Процитировано 12 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 03 Февраля 2023 г. 10:10 (ссылка)
Спасибо.
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