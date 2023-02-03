Пятница, 03 Февраля 2023 г. 10:00
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АПЕЛЬСИНОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ – НУ ПРОСТО ТАЕТ ВО РТУ!
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Рецепт для теста:
Яйца – 1 шт.
Мука – 2 ст.
Сахар – 80 гр.
Сметана – 3 ст. л.
Сливочное масло – 50 гр.
Сода – ½ ч. л.
Для начинки:
Сахар – 160 гр.
Крахмал – 1 ст. л.
Апельсин – 1 шт.
Рецепт приготовления апельсинового печенья
Поставим духовку разогреваться до 220 градусов. А тем временем достанем сливочное масло из холодильника, пусть оно размягчится, после в миске разотрем его с сахаром с помощью столовой ложки.
У нас должна получиться однородная белая масса, сахар должен полностью раствориться! Теперь в эту массу добавим муку, яйцо, сметану, щепотку соли и соду.
Все ингредиенты хорошенько перемешиваем и полученное тесто, обернутое в пищевую пленку, кладем в холодильник на полчаса.
Готовим начинку
Берем апельсин и разрезаем его на дольки, вытащим все косточки и с помощью блендера взобьем его (вместе с кожурой) с крахмалом и сахаром.
Готовим печенье
Ну что, достаем наше тесто и раскатываем. Равномерно раскладываем начинку, заворачиваем в рулет и снова кладем в холодильник на полчаса.
После тесто разрезаем на небольшие кусочки и складываем на противень, предварительно смазанный сливочным маслом. Выпекаем примерно минут 20, остужаем и подаем к чаю!
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