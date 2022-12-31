Салат «Королевский»

Когда селедка под шубой и оливье давно приелись, хочется чего-то нового. В поисках простого и вкусного салата можно убить много времени. А ведь далеко ходить не надо: все ингредиенты этого салата доступны каждому!

Ингредиенты:

250 г отварной свинины 2-3 картофелины 1 луковица горсть очищенных орехов 100 г чернослива 1 вареная свекла 1 вареная морковь 2 вареных яйца 150 г твердого сыра майонез Залейте чернослив кипятком и дайте ему постоять 20 минут.

Слейте воду и нарежьте чернослив.

Отваренный картофель почистите и нарежьте кубиками. Также кубиками нарежьте мясо. Мелко нарубите лук, натрите морковь и свеклу на крупной терке. Яйца нарежьте соломкой. Измельчите орехи в блендере, сыр натрите на мелкой терке.

Все подготовленные ингредиенты салата выложите на блюдо слоями:

картофель, майонез;

лук, мясо, майонез;

морковь, майонез;

чернослив, орехи, майонез;

свекла, майонез;

яйца майонез;

сыр.

Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов.

Салат на Новый год «Царский»

От такого салата не откажется даже царь. Насыщенный и прекрасный вкус салата «Царский» с морепродуктами покажется вам волшебным. Если не знаете, что приготовить на Новый год, тогда возьмите на вооружение этот рецепт.

Ингредиенты:

1 кг свежемороженых кальмаров 200 г твердого сыра 200 г красной икры 5 яиц 4 клубня картофеля 300 г майонеза

Отварите кальмары до готовности (2-3 минуты), почистите и нарежьте соломкой. Отваренный картофель почистите и натрите на крупной терке. Отварите яйца вкрутую, натрите на средней треке. На крупной терке натрите сыр. Выкладывайте салат слоями в такой последовательности: кальмары, майонез, икра, картофель, майонез, икра, сыр, майонез, икра, кальмары. Покройте салат тертым яйцом и украсьте икрой. Готовый салат оставьте в холодильнике на полчаса, после чего можно подавать к столу.

Салат «Кудрявый»

Наверняка вам надоели обычные жирные салаты, а хочется чего-то с новым вкусом. Предлагаем вам салат «Кудрявый» - легкое и нежное блюдо.

Ингредиенты:

1 сырая морковь 1 большое кисло-сладкое яблоко 200 г крабовых палочек 4 вареных яйца 1 банка консервированной кукурузы майонез

Почистите морковь и яблоко. Натрите их по отдельности на мелкой терке. Отваренные вкрутую яйца охладите и также натрите на мелкой терке.

Крабовые палочки натрите на крупной терке или измельчите ножом. На блюде, на котором будете подавать салат, сделайте сеточку из майонеза, выложите сверху слой моркови.

Смажьте майонезом и выложите слой тертых яиц. Повторите сеточку из майонеза, выложите яблоко, снова майонез, крабовые палочки, майонез и кукуруза. Кукуруза будет украшением для салата, поэтому сверху покрывать ее майонезом не требуется. Оставьте салат на пару часов в холодильнике, чтобы он настоялся, и можете подавать к столу. Как вы могли заметить, салат приготовлен без соли, что не влияет на его яркий и оригинальный вкус. При желании можно немного посолить салат по вкусу.

Салат «Изабелла» с морковкой по-корейски

С морковкой по-корейски получаются невероятно вкусные и пикантные салатики. Действительно, раз попробовав такой салатик, уже не удержишься от добавки.

Ингредиенты:

2 копченых окорочка 5 яиц 500 г шампиньонов 2 головки репчатого лука 3 соленых огурца морковь по-корейски

Отварите яйца, почистите и мелко нарежьте.

Измельчите грибы с луком и по отдельности поджарьте на растительном масле. Все подготовленные ингредиенты салата выкладывайте слоями.

Каждый слой смазывайте майонезом.

1 слой: нарезанный окорочок.

2 слой: грибы.

3 слой: лук.

4 слой: яйца.

5 слой: нарезанные кубиками соленые огурцы.

6 слой: морковь по-корейски.

Украсить салат можно цветочком из редиса и зеленью.

Салат «Монгольская горка»

Вкусный и оригинальный салатик на основе свеклы и курицы. Выглядит очень интересно, а вкус такой, что за уши не оттянешь!

Ингредиенты:

4 вареных свеклы 2 вареных морковки 1 горсть чернослива 150 г твердого сыра 400 г куриного мяса 3 зубчика чеснока 2/3 ст. грецких орехов пучок свежего укропа майонез

Натрите на средней терке свеклу, смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Посолите и заправьте майонезом. Натрите морковь, смешайте с натертым сырком.

Обжаренную курицу измельчите и смешайте с нарубленными грецкими орехами. Добавьте пару ложек майонеза и хорошо перемешайте. Нарежьте чернослив. Уложите салат слоями: половина свеклы, курица, немного майонеза, морковь с сыром, майонез, чернослив, майонез. Сверху выложите оставшуюся свеклу.

Салат украсьте измельченным укропом, майонезом и грецкими орехами.

Новогодний салат «Ананасовый букет»

Ананасы и курица прекрасно сочетаются друг с другом. Если планируете приготовить на Новый год очаровательный и очень вкусный салат, тогда воспользуйтесь этим рецептом.

Ингредиенты:

500 г куриной грудки 3-4 луковицы 4-5 яиц 400 г маринованных шампиньонов 2 картофеля 200 г сыра 1 банка консервированных ананасов майонез

Отварите мясо с добавлением лаврового листа, чеснока, душистого и черного перца. Отсудите, нарежьте кубиками. Нарежьте лук полукольцами, залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут. Промойте лук и замаринуйте его в холодной воде с уксусом, солью и сахаром. Сыр натрите на крупной терке. Отварите яйца, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Выкладывайте все ингредиенты салата слоями в такой последовательности:

лук, майонез, мясо, картофель, грибы, яйца, майонез, сыр, майонез.

Украсьте салат кусочками ананаса и зернами граната.

Новогодний салат с морковью и курицей

Этот нежный, но очень простой в приготовлении салатик обязательно вам понравится. Украшен салат кукурузой, что дает ему нежную нотку. Правда, украшение салата кукурузой не является обязательным.

Ингредиенты:

400 г куриного филе 100 г моркови по-корейски 5 яиц 100 г твердого сыра 100 г майонеза соль, перец по вкусу болгарский перец, зелень и кукуруза для украшения

Нарежьте отварное филе кубиками. Почистите яйца, отделите белки от желтков. Измельчите корейскую морковь. Натрите белки, сыр и желтки на мелкой терке.

Выкладывайте салат на блюдо слоями, смазывая каждый майонезом:

курица, половина корейской моркови, желтки, сыр, корейская морковь, белки.

Украсьте салат кукурузой, зеленью и болгарским перцем или по своему вкусу.

Салат в сырной корзинке

Когда надоедают обычные слоеные салаты, хочется приготовить что-то новое и необычное. Хороший вариант - это порционный салат в корзинке из сыра.

Ингредиенты:

300 г куриного филе 3 картофелины 4 яйца 1 морковь 2 киви 1 среднее кисло-сладкое яблоко 1 банка консервированного горошка 70 г сыра

Отварите грудку, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь, яйца, картофель отварите, остудите и нарежьте кубиками.

Очистите яблоки и киви от кожуры, нарежьте кубиками.

Смешайте все ингредиенты и добавьте горошек. Посолите по вкусу, заправьте майонезом. Переложите салат в сырную корзинку.

Для приготовления сырной корзинки натрите сыр на крупной терке и выложите на раскаленную сковороду тонким слоем.

Когда сыр расплавится, аккуратно переложите его на перевернутую вверх дном банку. Поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы сыр застыл.

Украсьте салат по своему желанию.

Салат «Красная шапочка»

Этот рецепт салата «Красная шапочка» придется по вкусу всем любителям гранатов. Если вам уже приелся салат «Гранатовый браслет», то почему бы не попробовать что-то новое, но не менее вкусное и необычное?

Ингредиенты:

500 г куриного филе 1 средняя луковица листья салата для украшения 1 средняя морковка гранат яйца майонез 100 г чищенных орехов картофель

Отварите куриное филе до готовности (30 минут), затем обсушите.

Отварите в кожуре картофель и морковь, дайте остыть. Измельчите орехи, несколько штук оставьте для украшения. Вымойте листья салата и обсушите. Очистите гранат, разберите на зерна. Застелите плоское и широкое блюдо листьями салата.

Выложите на них слоями лук, картофель, курицу, орехи, яйца, морковь, сыр.

Каждый слой смазывайте майонезом.

Сыр майонезом не смазывайте, а сразу же украшайте зернами гранатов и грецкими орехами.

Салат на Новый год «Сугробы»

Заснеженные сугробы - такой же символ Нового года, как и елка. Так почему бы не приготовить для новогоднего стола красивый и необычный салат «Сугробы»?

Выглядит блюдо очень легко и нежно.

Ингредиенты:

2 картофеля 2 моркови 1 луковица 1/2 красного болгарского перца 1 банка рыбных консервов 5 яиц 2 зубчика чеснока майонез сыр

Отварите в мундире картошку, морковь, яйца. Остудите и почистите все ингредиенты. Измельчите лук в блендере вместе с рыбными консервами.

Теперь собираем салат.

На блюдо выложите слой натертого на крупной терке картофеля. Смажьте майонезом.

Сверху выложите натертую на крупной терке морковь и смажьте майонезом.

Третий слой салата - консервы с луком (если вам не нравятся рыбные салаты, тогда замените консервы на отварную курицу) и смажьте майонезом.

Выложите слой мелко нарезанного болгарского перца. Вареные яйца почистите и нарежьте их на половинки вдоль. Удалите желтки, разомните их вилкой, смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Заправьте майонезом. Начините этой смесью белки и выложите яйца на салат. Сверху смажьте яйца майонезом (очень удобно делать это силиконовой кисточкой) и посыпьте натертым на мелкой терке сыром.

Салат на Новый год с красной рыбой и апельсином

Этот салат с малосольной семгой или форелью можно по праву считать экзотической версией селедки под шубой. А экзотично по той причине, что вместо овощей используют фрукты, а вернее - апельсин.

Ингредиенты:

200 г малосольной красной рыбы 3 вареных яйца 1 крупный апельсин оливки без косточек 40 г сыра майонез соль свежемолотый перец 1-2 ст. л. красной икры

Отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке, желтки - порубите ножом. Вымойте апельсин, срежьте кожуру и очистите мякоть от пленок, нарежьте кубиками. Натрите сыр на мелкой терке. Оливки нарежьте соломкой.

Соберите все ингредиенты салата слоями.

1 слой: половина белков, майонез, соль и перец по вкусу

2 слой: желтки, майонез, соль и перец по вкусу

3 слой: половина красной рыбы

4 слой: оливки

5 слой: оставшаяся рыба

6 слой: сыр, майонез

7 слой: апельсин

8 слой: оставшиеся белки, майонез, соль и перец по вкусу

Сверху украсьте салат икрой и оливками.

Салат «Леший»

Салат «Леший» - это прекрасный вариант праздничного салата. При этом никаких заморских ингредиентов не используется. Все очень просто и доступно.

Ингредиенты:

1 куриное филе 2 луковицы 400 г шампиньонов 2 яйца 100 г твердого сыра 1/2 ст. чищенных грецких орехов майонез маслины

Отварите грудку и нарежьте кусочками. Нарежьте лук и шампиньоны, обжарьте по отдельности на сковороде. Натрите на крупной терке вареные яйца и сыр.

Смешайте все ингредиенты, добавьте орехи, заправьте майонезом, посолите по вкусу. В центр плоского блюда поставьте стакан или бутылку.

Вокруг выложите салат, немного придавливая его ложкой.