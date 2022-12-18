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Юрий Дуданов
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Вместо шашлыка на праздничный стол!

Суббота, 17 Декабря 2022 г. 09:27 + в цитатник



Рецепт:

мясо 2 кг, свиная шейка. надрезаем мясо не до конца.

жарить на хорошо разогретую сковороду, без масла.

на сильном огне до золотистого цвета, с двух сторон.

3 большие луковицы. кетчуп 3 ст.л. горчица 1 ст.л. растительное масло 50 мл. сушеный розмарин. соль 1.5 ч.л. яблочный уксус 2-3 ст.л. консервированный ананас, сок 100 мл.

пергамент. в заранее разогретую духовку t 200°С 35-40 минут. t 200°С 5-10 минут.

Это мясо просто тает во рту!

Очень простой и вкусный рецепт, который понравится вашей семье и друзьям.

Приятного аппетита!

Рубрики:  Кулинария
Новый год,Рождество


Процитировано 26 раз
Понравилось: 23 пользователям
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Зоя_Крайсик   обратиться по имени Воскресенье, 18 Декабря 2022 г. 06:45 (ссылка)
Спасибо Юрий! еще есть идеи вместо шашлыка!!!
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Воскресенье, 18 Декабря 2022 г. 07:36ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!
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Планета_7   обратиться по имени Воскресенье, 18 Декабря 2022 г. 13:08 (ссылка)
Спасибо.
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Воскресенье, 18 Декабря 2022 г. 15:07ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!
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Galiyaza   обратиться по имени Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 07:10 (ссылка)
За описанный рецепт спасибо большое!
Но почему в заставке ролика картинка с мясом, а в действительности весь ролик всего лишь звучит саксофон. Нет, музыка, несомненно, приятная, но ведь в заголовке Вашего поста речь идёт о шашлыке, а видео не соответствует заявленному названию. По всей видимости Вы что-то перепутали! Разберитесь, пожалуйста, с этим!...
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Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 07:41ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!Уже начал разбираться!:))
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Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 16:08ссылка
Galiyaza
И я же всё-таки жду полноценный пост с видео, в котором будет заявленный рецепт "Вашего" шашлычка!...
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Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 17:07ссылка
Юрий_Дуданов
Не пройдёт и года!:))
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Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 22:30ссылка
Galiyaza
Ой, не могу... Рассмешил...
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Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 22:32ссылка
Galiyaza
А вообще-то хотелось до начала Нового года получить, чтобы побаловать себя на Новый год...
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Вторник, 20 Декабря 2022 г. 07:08ссылка
Юрий_Дуданов
Ну так ведь ,там титры всё понятно,ни какого речевого сопровождения и не обязательно.Опять же все довольны,этот же ролик с одноклассников, вы первая с претензией к нему!
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Scarlet5   обратиться по имени Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 19:53 (ссылка)
Благодарю за рецепт!
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Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 19:54ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!
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