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Вместо шашлыка на праздничный стол!
Рецепт:
мясо 2 кг, свиная шейка. надрезаем мясо не до конца.
жарить на хорошо разогретую сковороду, без масла.
на сильном огне до золотистого цвета, с двух сторон.
3 большие луковицы. кетчуп 3 ст.л. горчица 1 ст.л. растительное масло 50 мл. сушеный розмарин. соль 1.5 ч.л. яблочный уксус 2-3 ст.л. консервированный ананас, сок 100 мл.
пергамент. в заранее разогретую духовку t 200°С 35-40 минут. t 200°С 5-10 минут.
Это мясо просто тает во рту!
Очень простой и вкусный рецепт, который понравится вашей семье и друзьям.
Приятного аппетита!
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|Кулинария
Новый год,Рождество
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