За описанный рецепт спасибо большое!Но почему в заставке ролика картинка с мясом, а в действительности весь ролик всего лишь звучит саксофон. Нет, музыка, несомненно, приятная, но ведь в заголовке Вашего поста речь идёт о шашлыке, а видео не соответствует заявленному названию. По всей видимости Вы что-то перепутали! Разберитесь, пожалуйста, с этим!...