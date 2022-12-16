Четверг, 15 Декабря 2022 г. 13:51
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Ингредиенты:
Рис варёный - 1 стакан;
Куриное филе - 1 шт;
Лук репчатый - 1 шт;
Яйца - 2 шт;
Помидоры - 2 шт;
Маслины без косточки - 0.5 банки;
Майонез - по вкусу.
Описание процесса приготовления:
Предлагаю приготовить вкусный и праздничный салат "Снегирь". Такой салат можно приготовить из простых и доступных продуктов, главное чтобы в нём присутствовали маслины и помидоры или сладкий красный перец. Эти ингредиенты нужны для оформления и также они выполняют верхний слой салата, внося в него определённый вкус. Салат очень ярко выглядит на праздничном столе, идеально подходит для новогодних праздников.
Для приготовления салата я выбрала следующие ингредиенты: рис, помидоры, маслины без косточки, куриное филе, репчатый лук, яйца и майонез.
Помидоры, филе и лук следует нарезать мелким кубиком. Яйца сварить, разделить на белки и желтки и натереть по отдельности на тёрке.
Рис выложить на блюдо формируя контур птички. Разровнять и смазать его майонезом.
Затем выложить нарезанное куриное филе, нанести майонез.
Лук выложить поверх филе и снова смазать майонезом.
Затем выложить желтки, смазать майонезом и потом белки. Нанести майонез и разровнять поверхность.
Из помидора выложить грудку снегиря.
Маслины разрезать на 4 части вдоль. Выложить хвост, крылья и голову птицы. Клюв и глаз сделать из помидора. Оформить тарелку зеленью. Я вырезала ветки из лука-порея. Дать салату пару часов пропитаться и затем подавать.
Приятного аппетита!
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