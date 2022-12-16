Ингредиенты:

Рис варёный - 1 стакан;

Куриное филе - 1 шт;

Лук репчатый - 1 шт;

Яйца - 2 шт;

Помидоры - 2 шт;

Маслины без косточки - 0.5 банки;

Майонез - по вкусу.



Описание процесса приготовления:

Предлагаю приготовить вкусный и праздничный салат "Снегирь". Такой салат можно приготовить из простых и доступных продуктов, главное чтобы в нём присутствовали маслины и помидоры или сладкий красный перец. Эти ингредиенты нужны для оформления и также они выполняют верхний слой салата, внося в него определённый вкус. Салат очень ярко выглядит на праздничном столе, идеально подходит для новогодних праздников.

Для приготовления салата я выбрала следующие ингредиенты: рис, помидоры, маслины без косточки, куриное филе, репчатый лук, яйца и майонез.

Помидоры, филе и лук следует нарезать мелким кубиком. Яйца сварить, разделить на белки и желтки и натереть по отдельности на тёрке.

Рис выложить на блюдо формируя контур птички. Разровнять и смазать его майонезом.

Затем выложить нарезанное куриное филе, нанести майонез.

Лук выложить поверх филе и снова смазать майонезом.

Затем выложить желтки, смазать майонезом и потом белки. Нанести майонез и разровнять поверхность.

Из помидора выложить грудку снегиря.

Маслины разрезать на 4 части вдоль. Выложить хвост, крылья и голову птицы. Клюв и глаз сделать из помидора. Оформить тарелку зеленью. Я вырезала ветки из лука-порея. Дать салату пару часов пропитаться и затем подавать.

Приятного аппетита!