Необходимые ингредиенты:

Для теста:

мука — 3 стак.; сахар — 1 стак.; масло сливочное — 2 ст. лож.; яйца — 3 шт.; сода — 2/3 ч. лож.; соль — щепотка;

Для крема:

молоко — 1 л; яйца — 3 шт.; мука — 2 ст. лож.; сахар — 1 стак.; ванилин; орехи грецкие — 100 г;

Приготовление:

Чтобы приготовить торт «Наполеон» на сковороде взбиваем яйца с сахаром, добавляем мягкое масло, соль, соду (погасить уксусом) и 2,5 стакана муки (оставшаяся мука пойдет на раскатывание коржей).

Замешиваем тесто и оставляем его отдыхать на 15-20 мин. Количество муки и сахара я измеряла стаканами емкостью 250 мл.

В это время готовим крем для торта «Наполеон». Хорошо растираем яйца с сахаром.

Затем добавляем муку, перемешиваем и разводим холодным молоком.

Ставим на небольшой огонь и доводим до кипения, непрерывно помешивая венчиком, чтобы избежать комочков и чтобы крем не пригорел.

Когда крем закипит, снимаем с огня, добавляем ванилин и отставляем остывать.

Тесто раскатываем в виде колбаски и делим его на 14 кусочков.

Каждый кусочек раскатываем примерно по размеру сковороды (у меня диаметр сковороды 20-21 см).

Выпекаем коржи на разогретой сковороде, огонь средний, сковорода сухая.

Пекутся коржи очень быстро, следите, чтобы не пригорели.

Чтобы торт получился идеально ровный каждый корж, еще горячий, обрезаем, положив на него тарелку немного меньшего диаметра.

Я этого не делала, а напекла сразу все коржи, а затем аккуратно, стараясь не сломать корж, обычными кухонными ножницами (без тарелки) поровняла коржи.

Обрезки от коржей сохраняем для присыпки торта.

Не переживайте если корж сломается, в последствии все склеится кремом.

Смазываем теплым кремом каждый корж, крем не жалейте.

Перемалываем орехи и обрезки коржей при помощи блендера.

Обсыпаем получившейся крошкой торт со всех сторон.

Даем ему время пропитаться.