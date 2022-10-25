Октябрь - самый тыквенный месяц. А что может быть лучше, чем мягкая кремовая тыква с пряностями в легком пироге? Разве что кусочек такого пирога с вкусным чаем.

Тесто:

120 гр сливочного масла, размягчить 80 гр сахара 1 яйцо Щепотка соли 250 гр муки

1. Из всего замесите нежное тесто и уберите ненадолго в холодильник.

Начинка:

Тыква 450 гр Сахар 100 гр Сливки 20% 120 мл Корица 1 гр Стручок ванили (опционально) 1 яйцо

2. Очистите тыкву, удалите семена, нарежьте мякоть кубиком. Прекрасно подойдёт баттернат (бутылочная тыква) и любой сорт с яркой мякотью.

3. Положите тыкву в кастрюлю с толстым дном или сотейник, добавьте 100 мл воды и тушите на слабом огне в течение 10-ти минут до полного испарения жидкости, до готовности тыквы.

4. Измельчите тыкву блендером до состояния пюре; разрежьте стручок ванили вдоль, извлеките семена; добавьте к тыквенному пюре, семена ванили, сахар, оставшееся яйцо, сливки, корицу, взбейте венчиком до однородной массы.

5. Распределите тесто по форме равномерным слоем, сделайте бортики, наколите вилкой всю поверхность теста; выпекайте в заранее разогретой до 190 градусов духовке в течение 15 минут.

6. Влейте тыквенную смесь в форму с запеченным тестом и выпекайте ещё 35 минут при 200 градусах.

7. Дайте пирогу остыть, разрежьте и подавайте.