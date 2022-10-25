Вторник, 25 Октября 2022 г. 08:45
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Не торт, а настоящий восторг🎂
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Ингредиенты:
кефир 500 мл сахар 400 гр яйцо 2 шт мука 380 гр сода 2 ч.л разрыхлитель 10 гр какао 8ст.л
крем:
молоко 800 мл сахар 8 ст. л мука 5 ст.л яйцо 1 шт масло сливочное 30 гр
Приготовление:
В кефир добавить соду и хорошо перемешать.
Затем добавить сахар и яйца. Всё хорошо перемешать.
Добавить просеянную муку, разрыхлитель и какао. Хорошо перемешать.
Тесто получится, гуще чем сметана.
Выпекать тонкие коржи (у меня получилось 7 шт.)
Сделать заварной крем:
соединить сахар, яйцо, муку, молоко.
Хорошо перемешать и поставить на огонь.
Довести до кипения при помешивании.
Когда крем загустеет, снять с огня, добавить сливочное масло и хорошо взбить миксером.
В крем можно добавить ванильный сахар.
Крем хорошо остудить.
Готовые коржи промазать кремом.
Верх торта посыпать какао.
Поставить наш тортик в холодильник на ночь.
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