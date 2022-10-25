Ингредиенты:

сахар 400 гр яйцо 2 шт мука 380 гр сода 2 ч.л разрыхлитель 10 гр какао 8ст.л кефир 500 млсахар 400 гряйцо 2 штмука 380 грсода 2 ч.лразрыхлитель 10 гркакао 8ст.л

крем:

сахар 8 ст. л мука 5 ст.л яйцо 1 шт масло сливочное 30 гр молоко 800 млсахар 8 ст. лмука 5 ст.ляйцо 1 штмасло сливочное 30 гр

Приготовление:

В кефир добавить соду и хорошо перемешать.

Затем добавить сахар и яйца. Всё хорошо перемешать.

Добавить просеянную муку, разрыхлитель и какао. Хорошо перемешать.

Тесто получится, гуще чем сметана.

Выпекать тонкие коржи (у меня получилось 7 шт.)

Сделать заварной крем:

соединить сахар, яйцо, муку, молоко.

Хорошо перемешать и поставить на огонь.

Довести до кипения при помешивании.

Когда крем загустеет, снять с огня, добавить сливочное масло и хорошо взбить миксером.

В крем можно добавить ванильный сахар.

Крем хорошо остудить.

Готовые коржи промазать кремом.

Верх торта посыпать какао.