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Не торт, а настоящий восторг🎂

Вторник, 25 Октября 2022 г. 08:45 + в цитатник

 
Ингредиенты: ●
кефир 500 мл ● сахар 400 гр ● яйцо 2 шт ● мука 380 гр ● сода 2 ч.л ● разрыхлитель 10 гр ● какао 8ст.л
крем: ●
молоко 800 мл ● сахар 8 ст. л ● мука 5 ст.л ● яйцо 1 шт ● масло сливочное 30 гр
 
Приготовление:
В кефир добавить соду и хорошо перемешать.
Затем добавить сахар и яйца. Всё хорошо перемешать.
Добавить просеянную муку, разрыхлитель и какао. Хорошо перемешать.
Тесто получится, гуще чем сметана.
Выпекать тонкие коржи (у меня получилось 7 шт.)
Сделать заварной крем:
соединить сахар, яйцо, муку, молоко.
Хорошо перемешать и поставить на огонь.
Довести до кипения при помешивании.
Когда крем загустеет, снять с огня, добавить сливочное масло и хорошо взбить миксером.
В крем можно добавить ванильный сахар.
Крем хорошо остудить.
Готовые коржи промазать кремом.
Верх торта посыпать какао.
Поставить наш тортик в холодильник на ночь.
Рубрики:  Десерты,сладкое


Процитировано 5 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 25 Октября 2022 г. 14:24 (ссылка)
Спасибо.
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