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Традиционные голубцы по-новому. В 2 раза вкуснее обычных — Золотые советы

Суббота, 08 Января 2022 г. 12:20 + в цитатник

Традиционные голубцы по-новому. В 2 раза вкуснее обычных — Золотые советы

Ингрeдиeнты:

Для гoлубцoв:

  • 1 кoчан cвeжeй капуcты
  • 50 г риcа
  • 150 г фарша любoгo
  • 1 лукoвица
  • 1 мoркoвь
  • маcлo раcтитeльнoe
  • 100 мл вoды
  • coль‚ пeрeц

Для шубы:

  • 30 г cмeтаны
  • 100 г cыра
  • 2 пoмидoра
  • 3–4 зубчика чecнoка
  • укрoпа и пeтрушки
  • coль‚ пeрeц

Как пригoтoвить гoлубцы

Капусту кладем на 5-10 минут в микроволновку (мощность около 900 W), а потом под струю холодной воды. Отделяем легко листочки.

Рис отвариваем до полуготовности. Лук и морковь обжариваем. Остывшие рис и поджарку смешиваем с фаршем, солим, перчим по вкусу.

Скручиваем голубцы и укладываем на противень, слегка смазанный маслом. Доливаем воду, накрываем противень фольгой и ставим в духовку, разогретую до 200 °С на 30 минут.

Для шубы мелко порезать помидоры, натираем сыр, зелень измельчаем, чеснок пропускаем через пресс. Добавляем сметану, соль и перец, перемешиваем.
Выкладываем равномерно «шубу» по поверхности голубцов, разравниваем и запекаем еще 10–15 минут.

Приятного аппетита!

Рубрики:  Кулинария


Процитировано 15 раз
Понравилось: 18 пользователям
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OKSOMORON   обратиться по имени Суббота, 08 Января 2022 г. 18:18 (ссылка)
Благодарю за рецепт.
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Эмка09   обратиться по имени Воскресенье, 09 Января 2022 г. 18:34 (ссылка)
Нет у меня микроволновки. Даже не знаю, что это такое. Рецепт слишком сложный для меня. Ничего не отвариваю, ничего не обжариваю. Сырой рис и лук кладу в фарш. Морковь у меня бывает только в плове. Сыр здесь вообще ни к чему. И бывает вкусно. Может у Вас вкусней, но все зависит от вкуса подливки-соуса - помидор или томата со сметаной, специями с луком.
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Воскресенье, 09 Января 2022 г. 18:42ссылка
Юрий_Дуданов
Рецептов много разных,мы отбираем для себя лучшие,кто то долму любит,кто то на пекинской капусте делает,пробовать нужно и выбирать!
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Эмка09   обратиться по имени Воскресенье, 09 Января 2022 г. 19:03 (ссылка)
Для меня сейчас лучшие - с наименьшей вознёй, с меньшей тратой времени. Когда была моложе и было для кого готовить - старалась делать изысканные, для которых нужно и больше времени и больше денег. Сейчас всё упростилось.
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 07:37ссылка
Юрий_Дуданов
Благодарю за комментарий!
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Mono-Liza   обратиться по имени Воскресенье, 09 Января 2022 г. 23:58 (ссылка)
Благодарю за рецепт!
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 01:04ссылка
Mono-Liza
Спасибо, но не понятно, почему от вас коммент, ведь я писала благодарность Ю.Буданову
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 07:38ссылка
Юрий_Дуданов
Благодарю за комментарий!
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