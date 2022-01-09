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Традиционные голубцы по-новому. В 2 раза вкуснее обычных — Золотые советы
Ингрeдиeнты:
Для гoлубцoв:
Для шубы:
Как пригoтoвить гoлубцы
Капусту кладем на 5-10 минут в микроволновку (мощность около 900 W), а потом под струю холодной воды. Отделяем легко листочки.
Рис отвариваем до полуготовности. Лук и морковь обжариваем. Остывшие рис и поджарку смешиваем с фаршем, солим, перчим по вкусу.
Скручиваем голубцы и укладываем на противень, слегка смазанный маслом. Доливаем воду, накрываем противень фольгой и ставим в духовку, разогретую до 200 °С на 30 минут.
Для шубы мелко порезать помидоры, натираем сыр, зелень измельчаем, чеснок пропускаем через пресс. Добавляем сметану, соль и перец, перемешиваем.
Выкладываем равномерно «шубу» по поверхности голубцов, разравниваем и запекаем еще 10–15 минут.
Приятного аппетита!
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