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Суп с фрикадельками, но по-гречески. Кастрюля наваристого бульона готова за полчаса
Ингредиенты: на 2 литра воды добавляем по 1 луковице и моркови, 2 яйца, 3 столовые ложки лимонного сока, зелень, соль, столовую ложку муки. Фрикадельки сделаем из 500 граммов фарша, 100 граммов риса, 1 яйца, 1 луковицы, 1/2 чайной ложки соли, 70 миллилитров воды.
Первыми удобнее будет приготовить фрикадельки. В глубокой миске вымешиваем фарш вместе с мелко нарезанным луком, промытым сырым белым рисом, зеленью, солью, для мягкости добавим к фаршу немного воды, а чтобы фрикадельки держали форму разобьем туда же яйцо.
Теперь разогреваем масло в кастрюле с толстыми стенками и дном и обжариваем сначала нарезанную кружочками морковь и мелко нарезанный лук. Через 2 минуты вливаем 2 литра воды. Ждем закипания и опускаем в воду фрикадельки. Перемешиваем и варим 30 минут до готовности.
Тем временем сделаем заправку, которая и придаст нашему супу особый вкус. Взбиваем по отдельности два белка и два желтка. К желткам добавляем лимонный сок, выливаем желтки к белкам и вводим муку. Еще раз все перемешиваем. Получившуюся массу вливаем в кастрюлю как раз по готовности фрикаделек, перемешиваем и через две минуты суп готов к подаче.
Уже при подаче посыпьте суп свежей зеленью. Она оттенит его вкус и сделает более насыщенным.
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