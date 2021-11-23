Суп с фрикадельками по греческому рецепту выгодно отличается от обычного, он получается гуще и готовится быстрее. Целая кастрюля такого супа делается примерно за полчаса: наваристую похлебку могут съесть даже быстрее.

Ингредиенты: на 2 литра воды добавляем по 1 луковице и моркови, 2 яйца, 3 столовые ложки лимонного сока, зелень, соль, столовую ложку муки. Фрикадельки сделаем из 500 граммов фарша, 100 граммов риса, 1 яйца, 1 луковицы, 1/2 чайной ложки соли, 70 миллилитров воды.

Первыми удобнее будет приготовить фрикадельки. В глубокой миске вымешиваем фарш вместе с мелко нарезанным луком, промытым сырым белым рисом, зеленью, солью, для мягкости добавим к фаршу немного воды, а чтобы фрикадельки держали форму разобьем туда же яйцо.

Теперь разогреваем масло в кастрюле с толстыми стенками и дном и обжариваем сначала нарезанную кружочками морковь и мелко нарезанный лук. Через 2 минуты вливаем 2 литра воды. Ждем закипания и опускаем в воду фрикадельки. Перемешиваем и варим 30 минут до готовности.

Тем временем сделаем заправку, которая и придаст нашему супу особый вкус. Взбиваем по отдельности два белка и два желтка. К желткам добавляем лимонный сок, выливаем желтки к белкам и вводим муку. Еще раз все перемешиваем. Получившуюся массу вливаем в кастрюлю как раз по готовности фрикаделек, перемешиваем и через две минуты суп готов к подаче.

Уже при подаче посыпьте суп свежей зеленью. Она оттенит его вкус и сделает более насыщенным.

Видеорецепт:





