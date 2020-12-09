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Юрий Дуданов
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Как сварить свёклу без запаха по всей квартире, а потом ещё и не отмывать кастрюлю

Среда, 09 Декабря 2020 г. 11:54 + в цитатник

 

Варёная свёкла - питательный продукт для зимнего периода. Блюда с тёртой свёклой популярны в период новогодних праздников. Вот только отмывать темно-фиолетовый налёт с кастрюли впоследствии - так себе удовольствие. Данный материал расскажет о том, как забыть о данной проблеме на сто процентов.

Для того, чтобы избежать мучительного отмывания бордовой кастрюли после варившейся в ней свёклы, на сегодняшний день часто отдается предпочтение готовке свёклы в микроволновке или мультиварке. Но не у всех есть данные кухонные гаджеты! Зато плита и кастрюля есть у всех. Самый идеальный метод варки свеклы очень прост и обладает целой кучей преимуществ. Во-первых, не нужно мыть кастрюлю, в-вторых, квартира не наполнится запахом варёной свёклы, нет специфического запаха свеклы, в-третьих, свёкла сварится насыщенно алой, в-четвертых, вкус будет просто бомбический. Готовы узнать, как это сделать? Тогда вперёд!

 

Подготовка свёклы к варке.

 

Подготовка свёклы к варке.


Свёклу нужно выбирать среднего размера с яркой кожицей. Промыть тщательно перед варкой. Хвостики обязательно оставьте, их не нужно срезать. Именно это и будет гарантом яркого цвета сварившегося плода.
 

Перед варкой. / Фото: sovkusom.ru

 

Перед варкой. / Фото: sovkusom.ru


Сложите свёклу в целлофановый пакет. На каждые 250 граммов овощей насыпьте одну чайную ложку сахара. Сахар и собственный сок придадут свёкле восхитительный вкус.
 

Приступаем к варке. / Фото: jemchyjinka.ru

 

Приступаем к варке. / Фото: jemchyjinka.ru


Плотно завяжите пакет. Постарайтесь сделать так, чтобы внутри было совсем мало воздуха, чтобы корнеплоды не всплывали. При варке не будет никакого запаха, а кастрюля останется чистой, даже эмалированная. Воду доводим до кипения и опускаем в неё пакет(ы) со свеклой. Именно так мы добъёмся максимальной сочности продукта, так как он не впитает воду.
 

Уже всё почти готово!

 

Уже всё почти готово!


Варим свёклу полчаса на среднем огне. После варки извлекаем пакет из кипятка и кладем на тарелку, но пока не достаём из пакета. И сейчас самый важный момент! Берем глубокую тарелку или миску и наполняем ее холодной водой, а затем в нее кладем сваренную свёклу в пакете. Менять воду нужно будет несколько раз по мере согревания воды. В течение 10 минут свёкла остынет, а вкусовые качества будут потрясающими. Только теперь пакет можно вскрывать и доставать сваренный корнеплод. Вкус - пальчики оближешь!
 

Готово! / Фото: zen.yandex.ru

 

Готово! / Фото: zen.yandex.ru


И ещё один ультраприятный бонус от такого метода варки свёклы: кожура будет счищаться настолько легко, что можно даже не использовать нож, а просто трением ладоней заставить кожуру отойти. Кстати, свекла полезна для кожи рук.

Источник: https://novate.ru/blogs/091220/57044/

Рубрики:  Кулинария


Процитировано 38 раз
Понравилось: 29 пользователям
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MOLODA_I   обратиться по имени Среда, 09 Декабря 2020 г. 12:05 (ссылка)
Юрий_Дуданов, СПАСИБО! Замечательная идея, попробую!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 09 Декабря 2020 г. 19:15 (ссылка)
Доброго и утного тебе вечера!
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skod342   обратиться по имени Среда, 09 Декабря 2020 г. 19:21 (ссылка)
Не вредно варить в целлофане, все таки химия?
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Среда, 09 Декабря 2020 г. 20:00ссылка
Юрий_Дуданов
А рукава для запекания?
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olychca   обратиться по имени Среда, 09 Декабря 2020 г. 20:29 (ссылка)
Юрий_Дуданов, Спасибо, обязательно попробую!
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Среда, 09 Декабря 2020 г. 20:44ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста,тем более что она влияет на кровотворение!
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olekoc   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 07:57 (ссылка)
какой интересный метод,спасибо за науку!!!!
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skibyly   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 13:28 (ссылка)
А еще лучше отваривать овощи в пароварке,помыл ,разложил ,пароварку включил и...забыл ,пока тебе сигналом не напомнит пароварка,что все готово.Рекомендую.
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Четверг, 10 Декабря 2020 г. 15:33ссылка
Юрий_Дуданов
Это да!А ещё в фольгу и в духовку!!! Вкуснее получается,но вот этот способ быстрее!
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галина_сентемова   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 19:22 (ссылка)
Спасибо)))
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lorka67   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 20:24 (ссылка)
спасибо! как раз к праздникам
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levnmr   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 21:40 (ссылка)
Большое спасибо за ценную информацию! Очень актуально!
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Алло_чка44   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 23:46 (ссылка)
Спасибо большое за совет! Но можно заканчивать проще, слить горячую воду из кастрюли и не вынимая пакет со свеклой, поставить её под холодную воду из крана....
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Maziy   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 13:19 (ссылка)
Бабуля верит с трудом.. А по мне так, как сварят, то и ладно.
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Пятница, 11 Декабря 2020 г. 13:30ссылка
Юрий_Дуданов
Благодарю за комментарий!:))
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SCARLET5   обратиться по имени Среда, 16 Декабря 2020 г. 17:56 (ссылка)
Благодарю за совет! Попробую так. Я в фольге запекаю в духовке, то же и быстро и чисто!
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