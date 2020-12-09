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Как сварить свёклу без запаха по всей квартире, а потом ещё и не отмывать кастрюлю
Варёная свёкла - питательный продукт для зимнего периода. Блюда с тёртой свёклой популярны в период новогодних праздников. Вот только отмывать темно-фиолетовый налёт с кастрюли впоследствии - так себе удовольствие. Данный материал расскажет о том, как забыть о данной проблеме на сто процентов.
Для того, чтобы избежать мучительного отмывания бордовой кастрюли после варившейся в ней свёклы, на сегодняшний день часто отдается предпочтение готовке свёклы в микроволновке или мультиварке. Но не у всех есть данные кухонные гаджеты! Зато плита и кастрюля есть у всех. Самый идеальный метод варки свеклы очень прост и обладает целой кучей преимуществ. Во-первых, не нужно мыть кастрюлю, в-вторых, квартира не наполнится запахом варёной свёклы, нет специфического запаха свеклы, в-третьих, свёкла сварится насыщенно алой, в-четвертых, вкус будет просто бомбический. Готовы узнать, как это сделать? Тогда вперёд!
Свёклу нужно выбирать среднего размера с яркой кожицей. Промыть тщательно перед варкой. Хвостики обязательно оставьте, их не нужно срезать. Именно это и будет гарантом яркого цвета сварившегося плода.
Сложите свёклу в целлофановый пакет. На каждые 250 граммов овощей насыпьте одну чайную ложку сахара. Сахар и собственный сок придадут свёкле восхитительный вкус.
Плотно завяжите пакет. Постарайтесь сделать так, чтобы внутри было совсем мало воздуха, чтобы корнеплоды не всплывали. При варке не будет никакого запаха, а кастрюля останется чистой, даже эмалированная. Воду доводим до кипения и опускаем в неё пакет(ы) со свеклой. Именно так мы добъёмся максимальной сочности продукта, так как он не впитает воду.
Варим свёклу полчаса на среднем огне. После варки извлекаем пакет из кипятка и кладем на тарелку, но пока не достаём из пакета. И сейчас самый важный момент! Берем глубокую тарелку или миску и наполняем ее холодной водой, а затем в нее кладем сваренную свёклу в пакете. Менять воду нужно будет несколько раз по мере согревания воды. В течение 10 минут свёкла остынет, а вкусовые качества будут потрясающими. Только теперь пакет можно вскрывать и доставать сваренный корнеплод. Вкус - пальчики оближешь!
И ещё один ультраприятный бонус от такого метода варки свёклы: кожура будет счищаться настолько легко, что можно даже не использовать нож, а просто трением ладоней заставить кожуру отойти. Кстати, свекла полезна для кожи рук.
Источник: https://novate.ru/blogs/091220/57044/
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