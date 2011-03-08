Удивительный рецепт приготовления вкусной куриной грудки - такую можно в ресторанах подавать!
Всем привет!
Недавно была у подруги, там попробовала фантастически вкусную куриную грудку! Конечно же, сразу же расспросила Наташу о том, как она приготовила ее. Не поверила, но дело в кефире! Приготовила такую же сама - получилось идеально. Именно поэтому делюсь с вами рецептом!
Кстати, мясо очень диетическое, поэтому подойдет даже тем, кто сейчас не может позволить себе что-то пожирнее. В общем, рецепт и правда универсальный!
Для рецепта понадобится:
Куриные грудки - около 3 штук, в зависимости от того, на сколько порций вы рассчитываете;
Кефир - 200 мл на 3 куриные грудки.
Различные специи: соль, перец и так далее. Особенно рекомендую чеснок, он прекрасно подходит к этому способу приготовления!
Готовим
Наши куриные грудки промываем под холодной проточной водой и обсушиваем при помощи обычного бумажного полотенца.
Обсыпаем специями, немного их втираем в мясо. Можно сделать небольшие прорези и добавить их туда же. Это поможет мясу лучше пропитаться.
Выглядеть это будет примерно вот так.
В какую-либо емкость наливаем кефир. Складываем в него уже подготовленные грудки. Если кефир их полностью не накрыл, то долейте его до полного закрывания. Грудки должны быть погружены в него полностью.
На этом же этапе рекомендую добавить в этот маринад (если его можно так назвать) чеснок и лук.
Далее грудки нужно отправить в холодильник под закрытой крышкой. В идеале они должны мариноваться часов 12, но если нужно приготовить быстро, то хватит и 30 минут.
За час до обеда переложите грудки в форму вместе с кефиром и поставьте в духовку на 50-60 минут. Температура 170-200 градусов.
После приготовления вы будете приятно удивлены, когда попробуете мясо на вкус. Оно будет нежнейшее! В качестве гарнира можно добавить овощей, но можно есть и так. Блюдо получится очень диетическим, но безумно вкусным!
Кстати, такие грудки можно брать в дорогу, они прекрасно сохранятся в контейнере, но не переусердствуйте с хранением, ведь это мясо, а оно долго не хранится без холодильника.
Приятного аппетита, уважаемые читатели! Надеюсь, вам понравился мой рецепт!
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