





Всем привет!



Недавно была у подруги, там попробовала фантастически вкусную куриную грудку! Конечно же, сразу же расспросила Наташу о том, как она приготовила ее. Не поверила, но дело в кефире! Приготовила такую же сама - получилось идеально. Именно поэтому делюсь с вами рецептом!















Кстати, мясо очень диетическое, поэтому подойдет даже тем, кто сейчас не может позволить себе что-то пожирнее. В общем, рецепт и правда универсальный!







Для рецепта понадобится:







Куриные грудки - около 3 штук, в зависимости от того, на сколько порций вы рассчитываете;



Кефир - 200 мл на 3 куриные грудки.







Различные специи: соль, перец и так далее. Особенно рекомендую чеснок, он прекрасно подходит к этому способу приготовления!







Готовим







Наши куриные грудки промываем под холодной проточной водой и обсушиваем при помощи обычного бумажного полотенца.







Обсыпаем специями, немного их втираем в мясо. Можно сделать небольшие прорези и добавить их туда же. Это поможет мясу лучше пропитаться.







Выглядеть это будет примерно вот так.







В какую-либо емкость наливаем кефир. Складываем в него уже подготовленные грудки. Если кефир их полностью не накрыл, то долейте его до полного закрывания. Грудки должны быть погружены в него полностью.







На этом же этапе рекомендую добавить в этот маринад (если его можно так назвать) чеснок и лук.







Далее грудки нужно отправить в холодильник под закрытой крышкой. В идеале они должны мариноваться часов 12, но если нужно приготовить быстро, то хватит и 30 минут.







За час до обеда переложите грудки в форму вместе с кефиром и поставьте в духовку на 50-60 минут. Температура 170-200 градусов.























После приготовления вы будете приятно удивлены, когда попробуете мясо на вкус. Оно будет нежнейшее! В качестве гарнира можно добавить овощей, но можно есть и так. Блюдо получится очень диетическим, но безумно вкусным!



Кстати, такие грудки можно брать в дорогу, они прекрасно сохранятся в контейнере, но не переусердствуйте с хранением, ведь это мясо, а оно долго не хранится без холодильника.



Приятного аппетита, уважаемые читатели! Надеюсь, вам понравился мой рецепт!