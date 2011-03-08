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Создан: 08.03.2011
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Вкусная куриная грудка

Среда, 29 Января 2025 г. 16:25 + в цитатник
Удивительный рецепт приготовления вкусной куриной грудки - такую можно в ресторанах подавать!




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Всем привет!



Недавно была у подруги, там попробовала фантастически вкусную куриную грудку! Конечно же, сразу же расспросила Наташу о том, как она приготовила ее. Не поверила, но дело в кефире! Приготовила такую же сама - получилось идеально. Именно поэтому делюсь с вами рецептом!


 




 


Кстати, мясо очень диетическое, поэтому подойдет даже тем, кто сейчас не может позволить себе что-то пожирнее. В общем, рецепт и правда универсальный!


 


Для рецепта понадобится:


 


Куриные грудки - около 3 штук, в зависимости от того, на сколько порций вы рассчитываете;


Кефир - 200 мл на 3 куриные грудки.


 


Различные специи: соль, перец и так далее. Особенно рекомендую чеснок, он прекрасно подходит к этому способу приготовления!


 


Готовим


 


Наши куриные грудки промываем под холодной проточной водой и обсушиваем при помощи обычного бумажного полотенца.


 


Обсыпаем специями, немного их втираем в мясо. Можно сделать небольшие прорези и добавить их туда же. Это поможет мясу лучше пропитаться.


 


Выглядеть это будет примерно вот так.


 


В какую-либо емкость наливаем кефир. Складываем в него уже подготовленные грудки. Если кефир их полностью не накрыл, то долейте его до полного закрывания. Грудки должны быть погружены в него полностью.


 


На этом же этапе рекомендую добавить в этот маринад (если его можно так назвать) чеснок и лук.


 


Далее грудки нужно отправить в холодильник под закрытой крышкой. В идеале они должны мариноваться часов 12, но если нужно приготовить быстро, то хватит и 30 минут. 


 


За час до обеда переложите грудки в форму вместе с кефиром и поставьте в духовку на 50-60 минут. Температура 170-200 градусов.


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После приготовления вы будете приятно удивлены, когда попробуете мясо на вкус. Оно будет нежнейшее! В качестве гарнира можно добавить овощей, но можно есть и так. Блюдо получится очень диетическим, но безумно вкусным!



Кстати, такие грудки можно брать в дорогу, они прекрасно сохранятся в контейнере, но не переусердствуйте с хранением, ведь это мясо, а оно долго не хранится без холодильника.



Приятного аппетита, уважаемые читатели! Надеюсь, вам понравился мой рецепт!



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Процитировано 13 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 29 Января 2025 г. 20:03 (ссылка)
С благодарностью!
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tata-stern   обратиться по имени Четверг, 30 Января 2025 г. 10:17 (ссылка)
Спасибо!
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