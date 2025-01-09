ИНГРЕДИЕНТЫЖелатин – 6 чайных ложек.Холодная кипячёная вода – 0,3 литра.Сметана – 1 литр/либо 1 литр сливки 40%Сахар – 200 граммЯгоды – по вкусуПолезный совет:Для такого торта подойдут не только любые ягоды, но и фрукты. Чернику, полевую клубнику, малину, красную и чёрную смородину кладите целиком, а сливы, груши, яблоки, бананы, персики порежьте на мелкие кусочки. Чем больше разных ягод и фруктов вы положите, тем вкуснее и интереснее получится десерт.ПРИГОТОВЛЕНИЕЖелатин положить в эмалированную посуду, залить холодной кипячёной водой и оставить на 20 минут(зависит от желатина).Когда желатин набухнет, подогреть массу, постоянно помешивая до полного растворения желатина. До кипения не доводить!Соединить полученную массу со сметаной или сливками и сахаром. Перемешивать до однородного состояния.Добавить ягоды и/или фрукты, размешать, чтобы они равномерно распределились.Смесь залить в силиконовую форму.Убрать в холодильник для застывания на несколько минут,смотрите по консистенции.Я достаю через 20 минут. Торт-желе аккуратно вынуть из формы, перед подачей на стол порезать на куски.Полезный совет:Можно разложить смесь по бокалам,украсить взбитыми сливками - я делаю это для праздников.Вообще такой десерт называется ПАНАКОТТА,если покупать в ресторанах или десерт-барах, стоит такой десерт очень дорого.Вот я разведала рецепт любимого дорогого десерта и делаю его сама постоянно!