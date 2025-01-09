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Создан: 08.03.2011
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Написано: 98040


Сметанный крем-желе

Вторник, 07 Января 2025 г. 18:47 + в цитатник
ИНГРЕДИЕНТЫ
Желатин – 6 чайных ложек.
Холодная кипячёная вода – 0,3 литра.
Сметана – 1 литр/либо 1 литр сливки 40%
Сахар – 200 грамм
Ягоды – по вкусу

Полезный совет:
Для такого торта подойдут не только любые ягоды, но и фрукты. Чернику, полевую клубнику, малину, красную и чёрную смородину кладите целиком, а сливы, груши, яблоки, бананы, персики порежьте на мелкие кусочки. Чем больше разных ягод и фруктов вы положите, тем вкуснее и интереснее получится десерт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Желатин положить в эмалированную посуду, залить холодной кипячёной водой и оставить на 20 минут(зависит от желатина).
Когда желатин набухнет, подогреть массу, постоянно помешивая до полного растворения желатина. До кипения не доводить!
Соединить полученную массу со сметаной или сливками и сахаром. Перемешивать до однородного состояния.
Добавить ягоды и/или фрукты, размешать, чтобы они равномерно распределились.
Смесь залить в силиконовую форму.
Убрать в холодильник для застывания на несколько минут,смотрите по консистенции.Я достаю через 20 минут. Торт-желе аккуратно вынуть из формы, перед подачей на стол порезать на куски.
Полезный совет:
Можно разложить смесь по бокалам,украсить взбитыми сливками - я делаю это для праздников.Вообще такой десерт называется ПАНАКОТТА,если покупать в ресторанах или десерт-барах, стоит такой десерт очень дорого.Вот я разведала рецепт любимого дорогого десерта и делаю его сама постоянно!
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Процитировано 3 раз
Понравилось: 3 пользователям
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Амиа   обратиться по имени Четверг, 09 Января 2025 г. 00:35 (ссылка)
Благодарю!
Картинка прикольная открытка с зимой
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skod342   обратиться по имени Четверг, 09 Января 2025 г. 08:53 (ссылка)
Спасибо, спасибо!! Вкусно!!!
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