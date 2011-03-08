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Создан: 08.03.2011
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Написано: 97961


Салаты из крабовых палочек

Понедельник, 30 Декабря 2024 г. 19:08 + в цитатник
САЛАТ «ПРОСТО ВКУСНЫЙ»

Продукты:

На 2 пачки крабовых палочек: 3 больших солёных огурца, 2 горсти домашних сухариков, 100-150гр. тёртого сыра, 2-3 зубчика чеснока, майонез.

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки и огурцы нарежьте соломкой или кубиками. Перемешайте.

2.Добавьте тёртый сыр, сухарики и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте салат майонезом.



САЛАТ «МАРСЕЛЬ»

Продукты:

На 1 пачку крабовых палочек (240гр.): 1-2 яблока, 2 варёных яйца, 1 маленькая баночка консервированной кукурузы, 1 пакетик сухариков со вкусом сыра, 1/2 ст. грецких орехов, майонез.

Способ приготовления:

1.Яблоки очистите и порежьте мелкими кубиками, так же порежьте яйца и крабовые палочки. Орехи мелко порубите.

2.Смешайте яблоки, крабовые палочки, яйца, добавьте сухарики, кукурузу и грецкие орехи. Всё перемешайте и заправьте майонезом. Выдержите в холодильнике 30-40 минут.



САЛАТ «ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА»

Продукты:

На 400гр. крабовых палочек: 1 красный сладкий перец, 2 варёных моркови, 2 огурца, 2 варёных яйца, 1 банка консервированного зелёного горошка, майонез, чёрный молотый перец, соль.

Для украшения: 1 сырая морковь, зелень петрушки.

Способ приготовления:


1.Крабовые палочки, сладкий перец, морковь, огурцы и яйца нарежьте кубиками.

2.Всё перемешайте, добавьте горошек, посолите, поперчите, заправьте майонезом. Из приготовленного салата слепите шарики, выложите на тарелку.

3.Сырую морковь нарежьте тонкими полосками, сверните розочками. Выложите розочки в центр салата, украсьте листочками петрушки.



САЛАТ «ДАРЫ НЕПТУНА»


Продукты:

На 200гр. крабовых палочек (или крабового мяса): 2 красных сладких перца, 1 баночка белой фасоли в собственном соку, 200гр. тёртого сыра, зелень укропа и кинзы, майонез.

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки (мясо) нарежьте соломкой. Сладкий перец очистите, порежьте соломкой.

2.Соедините крабовые палочки, перец, фасоль, тёртый сыр, измельчённую зелень. Всё перемешайте и заправьте майонезом.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 01 Января 2025 г. 19:27 (ссылка)
Благодарю. С Новым годом! Счастья в Новом году!
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