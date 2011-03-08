Пятница, 27 Декабря 2024 г. 11:23
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Идеальный запеченный картофель
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Идеальный запеченный картофель
Метки:
Кулинария
рецепты
гарнир
Идеальный запеченный картофель
Хочу поделиться с вами еще одним замечательным блюдом от Джейми Оливера. Вкусно до безобразия, а также очень легко в приготовлении. Картофель обладает потрясающей композицией ароматов, в хрустящей корочке, ну а внутри - нежный, как облачко.
Ингредиенты для «Идеальный запеченный картофель»:
Картофель (среднего размера) — 6 шт
Масло оливковое — 3 ст. л.
Чеснок — 5 шт
Лист лавровый — 5 шт
Розмарин (веточки, желательно, свежие) — 3 шт
Зелень
Уксус (винный в идеале, но можно любой взять) — 1 ст. л.
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 2
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