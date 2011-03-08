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Создан: 08.03.2011
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Написано: 97922


Идеальный запеченный картофель

Пятница, 27 Декабря 2024 г. 11:23 + в цитатник
Идеальный запеченный картофель



Хочу поделиться с вами еще одним замечательным блюдом от Джейми Оливера. Вкусно до безобразия, а также очень легко в приготовлении. Картофель обладает потрясающей композицией ароматов, в хрустящей корочке, ну а внутри - нежный, как облачко.

Ингредиенты для «Идеальный запеченный картофель»:
Картофель (среднего размера) — 6 шт
Масло оливковое — 3 ст. л.
Чеснок — 5 шт
Лист лавровый — 5 шт
Розмарин (веточки, желательно, свежие) — 3 шт
Зелень
Уксус (винный в идеале, но можно любой взять) — 1 ст. л.
Время приготовления: 60 минут

Количество порций: 2

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Процитировано 4 раз
Понравилось: 5 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 27 Декабря 2024 г. 15:42 (ссылка)
Пусть время ожидания чуда будет для нас самым запоминающимися! Пусть все ожидания сбудутся!
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Амиа   обратиться по имени Суббота, 28 Декабря 2024 г. 01:00 (ссылка)
Благодарю! Чудесного настроения, пусть всё складывается легко и удачно, радостно!
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