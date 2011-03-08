Хочу поделиться с вами еще одним замечательным блюдом от Джейми Оливера. Вкусно до безобразия, а также очень легко в приготовлении. Картофель обладает потрясающей композицией ароматов, в хрустящей корочке, ну а внутри - нежный, как облачко.Ингредиенты для «Идеальный запеченный картофель»:Картофель (среднего размера) — 6 штМасло оливковое — 3 ст. л.Чеснок — 5 штЛист лавровый — 5 штРозмарин (веточки, желательно, свежие) — 3 штЗеленьУксус (винный в идеале, но можно любой взять) — 1 ст. л.Время приготовления: 60 минутКоличество порций: 21.