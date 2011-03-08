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Создан: 08.03.2011
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Пирог с апельсиновой начинкой

Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 16:42 + в цитатник
Пирог с апельсиновой начинкой

Ингредиенты:
Тесто:
• мука – 250 г.
• сахар – 1 ст. л.
• сливочное масло – 100 г.
• ледяная вода – 50 мл.
• соль – щепотка
Начинка:
• апельсины – 2 шт.
• сахар – 2 ст. л.
• крахмал – 1 ст. л.
• мускатный орех, корица – по вкусу

Приготовление:
1. Муку, сахар, соль перемешать, перетереть со сливочным маслом в крошку, добавить ледяную воду понемногу и замесить тесто. Убрать в холодильник.
2. Апельсины перекручиваем блендером, добавить сахар и крахмал, перемешать и оставить на минут 5 до растворения сахара.
3. Форму смазать маслом, тесто разделить на 2 части, 1 часть тонко раскатать, выложить в форму, затем апельсиновую начинку, затем сделать решетку из теста. Выпекать при 180 градусах 30 минут.
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Процитировано 8 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 17:39 (ссылка)
Доброго уютного вечера,Солнышко!
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