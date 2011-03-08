Пирог с апельсиновой начинкойИнгредиенты:Тесто:• мука – 250 г.• сахар – 1 ст. л.• сливочное масло – 100 г.• ледяная вода – 50 мл.• соль – щепоткаНачинка:• апельсины – 2 шт.• сахар – 2 ст. л.• крахмал – 1 ст. л.• мускатный орех, корица – по вкусуПриготовление:1. Муку, сахар, соль перемешать, перетереть со сливочным маслом в крошку, добавить ледяную воду понемногу и замесить тесто. Убрать в холодильник.2. Апельсины перекручиваем блендером, добавить сахар и крахмал, перемешать и оставить на минут 5 до растворения сахара.3. Форму смазать маслом, тесто разделить на 2 части, 1 часть тонко раскатать, выложить в форму, затем апельсиновую начинку, затем сделать решетку из теста. Выпекать при 180 градусах 30 минут.