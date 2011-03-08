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Создан: 08.03.2011
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Творожная запеканка с грушей

Воскресенье, 25 Августа 2024 г. 16:19 + в цитатник
Творожная запеканка с грушей


Ингредиенты:
• творог – 540 г.
• яйцо – 3 шт.
• творог – 540 г.
• яйцо – 3 шт.
• сахар – 75 г.
• ванильный сахар – 8 г.
• сметана – 2 ст. л.
• груша – 1 шт.
• кукурузный крахмал/творопыш – 1 ст. л.

Приготовление:
1. Смешиваем все ингредиенты кроме груши.
2. Грушу моем, режем пополам и удаляем сердцевину. Нарезаем тонкими ломтиками.
3. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем творожную массу. Разравниваем и сверху кладём грушу, слегка утапливая её.
4. Выпекаем запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-45 минут, до золотистого цвета.
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Процитировано 6 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 25 Августа 2024 г. 18:26 (ссылка)
Чудесного летнего вечера! С последней неделей лета!
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