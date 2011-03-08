Творожная запеканка с грушейИнгредиенты:• творог – 540 г.• яйцо – 3 шт.• творог – 540 г.• яйцо – 3 шт.• сахар – 75 г.• ванильный сахар – 8 г.• сметана – 2 ст. л.• груша – 1 шт.• кукурузный крахмал/творопыш – 1 ст. л.Приготовление:1. Смешиваем все ингредиенты кроме груши.2. Грушу моем, режем пополам и удаляем сердцевину. Нарезаем тонкими ломтиками.3. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем творожную массу. Разравниваем и сверху кладём грушу, слегка утапливая её.4. Выпекаем запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-45 минут, до золотистого цвета.