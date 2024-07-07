КАК ЗАСОЛИТЬ КРАСНУЮ РЫБУ: РЕЦЕПТЫ ЗАСОЛКИ КРАСНОЙ РЫБЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Источник http://www.nexplorer.ru/news__13735.htm
Тающая во рту малосольная красная рыба - нежнейший и полезный деликатес. Попробуйте приготовить соленую красную рыбу в домашних условиях. Подскажем самый простой рецепт засолки красной рыбы, объясним, как правильно засолить рыбу своими руками и как быстро засолить красную рыбу дома. Четыре проверенных рецепта засолки красной рыбы в домашних условиях вам в помощь.
Как приготовить красную рыбу
Любите красную рыбу? Запеченная, соленая, тушеная, жареная - красная рыба хороша в любом виде. Важно только знать особенности каждого вида. Разберемся в особенностях приготовления дикой российской красной рыбы:
• как приготовить семгу - нежную жирную семгу лучше жарить в стейках, можно запекать в духовке, а также тушить.
• как приготовить форель - форель лучше запекать в фольге, ведь жир у нее сосредоточен в брюшине, а запекание позволит пропитать все мясо, придав ему нежности и сочности.
• как приготовить кижуча - ярко-коралловое мясо кижуча содержит мало жира, поэтому эту красную рыбу лучше солить, но можно и потушить.
• как приготовить кету - этот розовато-серый представитель красной рыбы суховат, поэтому чаще всего кета подвергается засолке.
• как приготовить горбушу - мясо горбушы нежное рассыпчатое серо-розового цвета и очень вкусное в соленом виде, популярны котлеты из горбуши, хороша она и в супах.
• как приготовить нерку - самая красная из лососевых необычайно вкусная рыба, ее можно и солить, и запекать, и тушить, и обжаривать, и даже коптить.
• как приготовить чавычу – самя редкая, самая вкусная и самая крупная из лососевых рыб, хороша в малосольном виде, можно запекать или коптить, мясо темно-красное, плотное.
Непеременно приготовьте красную рыбу дома, ведь приготовленное своими руками всегда вкуснее и полезнее. Если с запеканием или тушением все справятся без проблем, то с солением могут возникнуть вопросы. Разберемся, как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях.
Как засолить красную рыбу
Самый простой способ засолки красной рыбы, как засолить рыбу своими руками, как солить красную рыбу дома, - такие вопросы задают нам читатели. Не удивительно! Полезная и вкусная соленая красная рыба – нежнейший деликатес и великолепная холодная закуска. Главное, что засоленная дома, она будет такой, какая вам нужна: именно с тем количеством соли и различных приправ, а также без консервантов и другой химии.
Какую красную рыбу солить
Начать процесс следует с выбора рыбы. Лучшая соленая красная рыба получается из семги, форели, а также из других видов: кужуча, нерки, кеты, горбуши. В общем, солить в домашних условиях можно любую доступную красную рыбу.
Помните, что замороженная красная рыба в соленом виде будет ничуть не хуже свежей, а вот времени на разделку вы потратите меньше. К тому же считается, что в замороженной рыбе гибнут возможные паразиты. Хотя некоторые хохяйки признают только свежую маалосольнную красную рыбуу.
Как разделать красную рыбу на филе
Для начала выпотрошите рыбу, вскрыв брюшную полость. Отрежьте хвост и голову. Очистите чешую и тщательно промойте рыбу. Подготовка завершена.
Разделку рыбы на филе начните с надреза вдоль хребта, пальцами хребет нужно отделить и дойдя до позвоночника отделить мясо спинки от косточек. С помощью ножа отделите от мяса ребра, а потом и хвостовую часть. Удаляйте все пленки и не забывайте вырезать плавники. В тоге у вас получится две половинки филе красной рыбы на коже.
Впрочем, можно сразу купить филе рыбы на коже или стейки и приступать к засолке красной рыбы дома своими руками.
Рецепты засолки красной рыбы
Перед засолкой рыбу нужно полностью разморозить, сполоснуть промакнуть салфетками. После этого можно начинать готовить. Соль следует брать крупного помола. Посуда - герметичный контейнер либо что-то другое, подходящее по размерам, но только не металическое, плюс крышка или пленка. Рыбу можно солить в виде стейков, филе на коже, филе без кожи, порционнных кусочков и не только.
Простой рецепт засолки красной рыбы
Этот рецепт известен каждой хозяйке - способ подходит для соления всех красных рыб:
• 1 столовая ложка сахара и 2 столовые ложки соли на килограмм рыбы.
Посыпьте филе красной рыбы смесью соли и сахара, уложите кожей наружу в посуду с крышкой или в миску с пленкой. Рыба даст сок, в котором ей и предстоит солиться - 1-2 дня. По желанию можно добавить укроп, перец, лавровый лист, цедру лимона, кориандр или другие приправы. Некоторые смазывают рафинированным растительным маслом. Здесь стоит руководствоваться собственным вкусом.
Рецепт засолки красной рыбы с коньяком
Алкоголь добавлен в этот рецепт в качестве консерванта, кроме того он придает пикантность и улучшает плотность мяса рыбы.
• 0,5 столовой ложки сахара демерера, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка коньяка на 500 грамм рыбы.
Таком способом можно солить стейки. Рыбу посыпьте с каждой стороны солью и сахаром, уложите в емкость, влейте в нее коньяк, плотно закройте и поставьте в холодильник. За время посола рыбу нужно несколько раз перевернуть. Солить - 2-3 дня. Вместо демереры можно взять обычный сахаро, а вместо коньяка - водку.
Рецепт лосося маринованного
Невероятно пикантный способ засолки красной рыбы. В маринад для соления добавлен соевый соус, придающий особые нотки рыбе.
• 0,5 кг семги, 1 столовая ложка соли крупного помола, 0,5 столовой ложки сахара, 2 столовых ложки соевого соуса, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 столовых ложки лимонного сока, 0,5 чайных ложки кориандра молотого.
Смешайте соевый соус, оливковое масло, кориандр и лимонный сок. Кусок лосося натрите солью и сахаром. Уложите рыбу в емкость, залейте маринадом и уберите в холодильник на 2-3 дня.
Рецепт семги малосольной с лимонным соком
Рыба и лимон - вечная классика! Ароматы приготовленной таким образом семги сведут с ума любого гурмана.
• На 1 кг семги нужно взять 3-4 столовые ложки соли, черный перец молотый по вкусу, лавровый лист - 4 шт., половинка лимона для сока.
Разрежьте филе на порционные куски и посыпьте солью с перцем, взбрызните лимонным соком и уложите в емкость так, чтобы рыба соприкасалась мясом. Не забудьте между кусками положить лавровый лист, а также натереть боковые места солью. Через сутки-другие рыба будет готова.
Сколько солить красную рыбу
Если вы хотите знать, как засолить красную рыбу быстро, ответим: нарежьте ее на порционные кусочки. Также следует знать, сто слабосоленая красная рыба получится всего за 8-10 часов, но лучше посолить сутки-двое, а то и трое в зависимоти от размера кусков. Чтобы остановить процесс засолки, нужно слить сок, который дала рыба.
Хороша соленая в домашнихх условиях красная рыба и как самостоятельная закуска, и как начинка для блинов, и как пара для бутерброда. Не бойтесь эксперементировать со специями. Приятного аппетита.