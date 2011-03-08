Свинина с помидорами и сыромИнгредиенты:• мякоть свинины – 6 кусочков• соль, специи – по вкусу• чеснок – 2-3 зубчика• майонез – 3-4 ст. л.• лук репчатый – 2 шт.• помидоры – 2-3 шт.• сыр твёрдых сортов – 150 г.Приготовление:1. Свинину порезать на порционные кусочки, не тонко. Слегка отбить. Посолить и поперчить по вкусу. Противень для запекания выстелить пергаментом. Выложить кусочки свинины на пергамент.2. Соединить майонез с чесноком и хорошо перемешать. Смазать получившимся соусом кусочки свинины.3. Лук почистить и порезать на тонкие кольца. Выложить луковые кольца на свинину поверх соуса.4. Помидоры вымыть и порезать на тонкие кружочки. Выложить кружочки помидоров поверх лука.5. Поставить противень со свининой в разогретую духовку и запекать при температуре 200 градусов 20 минут.6. Достать противень с мясом из духовки, щедро посыпать кусочки свинины сыром, натертым на терке, и отправить обратно в духовку ещё на 10-15 минут.