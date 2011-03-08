Записи Друзья Комментарии
Чипо Лино
Аватар Чипо_Лино

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Чипо_Лино

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.03.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 91955


Свинина с помидорами и сыром

Четверг, 05 Октября 2023 г. 20:25 + в цитатник
Свинина с помидорами и сыром


Ингредиенты:
• мякоть свинины – 6 кусочков
• соль, специи – по вкусу
• чеснок – 2-3 зубчика
• майонез – 3-4 ст. л.
• лук репчатый – 2 шт.
• помидоры – 2-3 шт.
• сыр твёрдых сортов – 150 г.

Приготовление: 
1. Свинину порезать на порционные кусочки, не тонко. Слегка отбить. Посолить и поперчить по вкусу. Противень для запекания выстелить пергаментом. Выложить кусочки свинины на пергамент.
2. Соединить майонез с чесноком и хорошо перемешать. Смазать получившимся соусом кусочки свинины.
3. Лук почистить и порезать на тонкие кольца. Выложить луковые кольца на свинину поверх соуса.
4. Помидоры вымыть и порезать на тонкие кружочки. Выложить кружочки помидоров поверх лука.
5. Поставить противень со свининой в разогретую духовку и запекать при температуре 200 градусов 20 минут.
6. Достать противень с мясом из духовки, щедро посыпать кусочки свинины сыром, натертым на терке, и отправить обратно в духовку ещё на 10-15 минут. 
photo_2023-10-05_20-22-47 (604x339, 25Kb)
Метки:  

Процитировано 3 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 05 Октября 2023 г. 20:50 (ссылка)
Спасибо ! Желаю вдохновения, счастья и всего самого доброго!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте