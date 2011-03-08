Четверг, 05 Октября 2023 г. 20:25
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Свинина с помидорами и сыром
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Метки:
Кулинария
рецепты
мясные блюда
Свинина с помидорами и сыром
Свинина с помидорами и сыром
Ингредиенты:
• мякоть свинины – 6 кусочков
• соль, специи – по вкусу
• чеснок – 2-3 зубчика
• майонез – 3-4 ст. л.
• лук репчатый – 2 шт.
• помидоры – 2-3 шт.
• сыр твёрдых сортов – 150 г.
Приготовление:
1. Свинину порезать на порционные кусочки, не тонко. Слегка отбить. Посолить и поперчить по вкусу. Противень для запекания выстелить пергаментом. Выложить кусочки свинины на пергамент.
2. Соединить майонез с чесноком и хорошо перемешать. Смазать получившимся соусом кусочки свинины.
3. Лук почистить и порезать на тонкие кольца. Выложить луковые кольца на свинину поверх соуса.
4. Помидоры вымыть и порезать на тонкие кружочки. Выложить кружочки помидоров поверх лука.
5. Поставить противень со свининой в разогретую духовку и запекать при температуре 200 градусов 20 минут.
6. Достать противень с мясом из духовки, щедро посыпать кусочки свинины сыром, натертым на терке, и отправить обратно в духовку ещё на 10-15 минут.
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