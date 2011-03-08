Крем-суп из кабачковНам понадобится:- Кабачки 2шт.- Картофель 5шт.- Лук- Чеснок 6 долек- Прованские травы- Черный перец- Сливочное маслоПриготовление:На сливочном масле обжариваем чеснок и лук, не сильно.Добавляем соль, черный молотый перец, лук кубиком, кабачок и картофель.Вливаем немного воды, накрываем крышкой варим на среднем огне до готовности картофеля.Добавляем сливочный сыр или сливки, перебиваем блендеромПодаем с сухарями и посыпаем сыром