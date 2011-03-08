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Создан: 08.03.2011
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Крем-суп из кабачков

Вторник, 29 Августа 2023 г. 13:51 + в цитатник
Крем-суп из кабачков

Нам понадобится:
- Кабачки 2шт.
- Картофель 5шт.
- Лук
- Чеснок 6 долек
- Прованские травы
- Черный перец
- Сливочное масло

Приготовление:
На сливочном масле обжариваем чеснок и лук, не сильно.
Добавляем соль, черный молотый перец, лук кубиком, кабачок и картофель.
Вливаем немного воды, накрываем крышкой варим на среднем огне до готовности картофеля.
Добавляем сливочный сыр или сливки, перебиваем блендером
Подаем с сухарями и посыпаем сыром

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Процитировано 2 раз
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зуева_татьяна   обратиться по имени Четверг, 31 Августа 2023 г. 16:00 (ссылка)
Спасибо!
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