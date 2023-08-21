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Касторкин луковый пирог

Понедельник, 21 Августа 2023 г. 14:02 + в цитатник
Касторкин луковый пирог




Этим рецептом давным-давно поделилась на одном из форумов девушка с ником Касторка. С тех пор он у нас в семье является абсолютным чемпионом среди несладкой выпечки. И, хотя пропорции претерпели некоторые мои изменения, всё равно этот пирог - Касторкин . Рекомендую попробовать, потому что он очень лёгок в исполнении и нравится всем, даже рьяным нелюбителям лука. Кстати, очень удобен при утилизации засохшего сыра!



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- для теста:



2 стакана муки



125 граммов маргарина (я пользуюсь только "Пышкой")



0,5 стакана сметаны



щепотка соли



0,5 ч.ложки разрыхлителя



- для начинки:



400 граммов репчатого лука



соль, специи по вкусу



0,5 стакана сметаны



0,5 стакана майонеза



1 яйцо



130-140 граммов сырa







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Муку с маргарином рубим в крошку. Добавляем соль, разрыхлитель, сметану и замешиваем мягкое нелипкое тесто. Скатываем тесто в шар, заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник на полчаса.



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Лук чистим, нарезаем как вам нравится (я обычно режу четверть-кольцами) и обжариваем на растительном масле до мягкости и лёгкого зарумянивания. Солим, добавляем любимые специи по вкусу. На этот раз я попробовала смесь итальянских трав (базилик, орегано, тимьян) - получилось очень ароматно.



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Сыр натираем на средней тёрке. Кстати, я частенько беру смесь разных сыров. Сегодня у меня был пармезан, эдем и колбасный копчёный сыр. Из натёртого сыра, яйца, сметаны и майонеза делаем заливку для пирога.



Достаём тесто и руками равномерно распределяем его по форме, оставляя бортики (форму можно не смазывать). На корж выкладываем лук, а на лук заливку.



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Выпекаем пирог в нагретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут до румяного коричневатого цвета. Даём немного остыть и наслаждаемся! 







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Процитировано 8 раз
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Элла-Элизабет   обратиться по имени Понедельник, 21 Августа 2023 г. 15:31 (ссылка)
Невозможно этот пост читать,с фоном сливается.
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Понедельник, 21 Августа 2023 г. 16:29ссылка
Чипо_Лино
Странно. Фона у меня и нет.
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Понедельник, 21 Августа 2023 г. 17:34ссылка
Элла-Элизабет
Есть у Вас схемка,с цветочками,в синеватых тонах.И шрифт тоже цветной,поэтому сливается.Глазик выше на панели шаблон страниц показывает,авторский.
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Элла-Элизабет   обратиться по имени Понедельник, 21 Августа 2023 г. 17:36 (ссылка)
Ну а пирог,конечно замечательный,я пекла как-то,правда давно.
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