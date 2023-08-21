

Этим рецептом давным-давно поделилась на одном из форумов девушка с ником Касторка. С тех пор он у нас в семье является абсолютным чемпионом среди несладкой выпечки. И, хотя пропорции претерпели некоторые мои изменения, всё равно этот пирог - Касторкин . Рекомендую попробовать, потому что он очень лёгок в исполнении и нравится всем, даже рьяным нелюбителям лука. Кстати, очень удобен при утилизации засохшего сыра!



















- для теста:







2 стакана муки







125 граммов маргарина (я пользуюсь только "Пышкой")







0,5 стакана сметаны







щепотка соли







0,5 ч.ложки разрыхлителя







- для начинки:







400 граммов репчатого лука







соль, специи по вкусу







0,5 стакана сметаны







0,5 стакана майонеза







1 яйцо







130-140 граммов сырa



















Муку с маргарином рубим в крошку. Добавляем соль, разрыхлитель, сметану и замешиваем мягкое нелипкое тесто. Скатываем тесто в шар, заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник на полчаса.























Лук чистим, нарезаем как вам нравится (я обычно режу четверть-кольцами) и обжариваем на растительном масле до мягкости и лёгкого зарумянивания. Солим, добавляем любимые специи по вкусу. На этот раз я попробовала смесь итальянских трав (базилик, орегано, тимьян) - получилось очень ароматно.























Сыр натираем на средней тёрке. Кстати, я частенько беру смесь разных сыров. Сегодня у меня был пармезан, эдем и колбасный копчёный сыр. Из натёртого сыра, яйца, сметаны и майонеза делаем заливку для пирога.







Достаём тесто и руками равномерно распределяем его по форме, оставляя бортики (форму можно не смазывать). На корж выкладываем лук, а на лук заливку.























Выпекаем пирог в нагретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут до румяного коричневатого цвета. Даём немного остыть и наслаждаемся!



























источник