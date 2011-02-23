Творчество этого композитора можно назвать единственным в своем роде. Оно объединяет всемирную историю музыкального наследия двадцатого века, в своей необычайно плодотворной деятельности. Имея высшее образование, взращенный европейской контркультурой, он решительно смешал кусочки культурных, музыкальных и технологических миров. Искры его искусства зажигают и объединяют интеллектуальные умы разных народов. Играют всеми красками не навязчивого, оригинального и свободомыслящего течения человеческой мысли, превращая нотный ряд в солнечную песню души.

Поль появился на свет 4 марта 1925 года во французском городе Марселе.

Мальчику было три года, когда он впервые дотронулся до клавиш музыкального инструмента. Он увидел фортепиано, подошёл к нему и стал наигрывать мелодию. Вечером, когда пришёл отец, мама сказала ему: «Наш Поль умеет играть». Папа сначала не поверил, и тогда малыш сыграл для него пьесу, которую недавно услышал по радио. Конечно, он играл несовершенно, но мелодию передал верно.

С того момента отец стал учить Поля музыке. С каждым новым днём он видел, что фортепиано для ребёнка не какая-то забава, а серьёзное увлечение. Сам папа работал на почте, профессионалом в музыке не был, а увлекался ею на любительском уровне, играл на рояле, гитаре и арфе. Но обладал удивительным талантом педагога, ему удалось, не заставляя и не принуждая, привить сыну желание обучаться музыке. Он учил его сам, при этом умело распределял количество усилий, которые ребёнок должен был прикладывать к занятиям. Отец проводил обучение в виде игры, именно поэтому мальчик легко и быстро схватывал многие серьёзные вещи.

Их занятия продолжались шесть лет. Папа знакомил сына с эстрадным миром, учил его любить классическую музыку. Под присмотром отца юный Поль даже несколько месяцев выступал в варьете.

Прекрасная музыка Поля Мориа

Эстетический фон этого композитора можно сравнить с прекрасным ранним утром, когда птицы и солнечный свет влетают в комнату, заполняя сознание ясностью и утренней прохладой. Поль отдает всю свою эмоциональную, животворящую энергию для создания совершенно новой формы общения языком искусства.

Начало творческого пути Мориа вырастила Марсельская музыкальная семья, традиции которой срослись с классической музыкой. Поступив в консерваторию в десятилетнем возрасте, Поль проучился там до самого отроческого возраста и в 14 лет получил звание «первого» в образовании. Не смотря на джазовое увлечение, своим призванием считал симфоническую музыку и поэтому уже в 17 лет создал свой оркестр, который во время играл по всей территории страны, когда шла Вторая Мировая война.

Затем его наняла североамериканская компания «A & R» (Artists and Repertoire – Артисты и Репертуар), где он подыгрывал на разных шоу, а после его принял важнейший в мире музыкальный центр, который по праву находится в Париже.

Компания «A & R» даже сегодня, имея громкую репутацию в современном мире, продолжает находить таланты, которые признаны всем музыкальным сообществом. Среди этих самородков выделяются: Боб Дилан, Билли Холидей, Брюс Спрингстин и Арета Франклин и это далеко не весь список. Одну из важных ролей в творческой жизни Поля Мориа, сыграл Шарль Азнавур, который взял композитора, своим аранжировщиком. Известные французские певцы пятидесятых, такие как Генри Сальвадор, Далида, Лени Эскудеро записывались и ездили на гастроли со своим директором Полем Мориа, который не забывал о сотрудничестве с Азнавуром.

Поль Мориа и его первые успехи в музыке Первый альбом композитора под названием «Поль Мориа» вышел в 1957 на студии RGM. Это был альбом всего в одну композицию с четырьмя дорожками. Затем в промежутке с 1959 по 1964 годы на студии Bel-Air был записан альбом «Поль Мориа и его оркестр». Талантливый композитор позиционировал свои записи как международные и поэтому использовались такие псевдонимы как Ричард Одри, Эдуардо Руо, Вилли Твист и Нико Пападопулос. За этот отрезок времени он с вокальным сопровождением известной марки «Les Satelites» выпустил пару альбомов. Это альбомы «Slow Rock» и «Twist», (1961), «A Malypense» (1962), и «Les Satelites Chantent Noel» (1964). В музыкальном чемоданчике Мориа появились сочиненные треки для французского кинематографа, созданные с компанией Bel-Аir. Кроме фильмов с участием Шарля Азнавура, сопровождение делалось для фильмов: «Такси до Тобрука» (1961), «Гораций 62» (1962) и «Взорвите банк» (1964).

В 1958 году вместе с Андрэ Паскалем, Мориа получает награду за написанный ими первый хит. На фестивале «Золотой петух Французского шансона» песня «Rendez-vous au lavandou» сорвала кучу оваций и эта же песня спустя время была записана и исполнена Генри Сальвадором. С большой скоростью на вершине популярности оказался и хит «La Longue Marche». При поддержке своих друзей, дирижера Раймонда Лефевре, автора текста Жака Плантома и со-композитора Франка Пурселя, под псевдоним «Del Roma», Поль «изобретает» свой первый известный во всем мире хит. Для Америки песня ушла под названием «I Will Follow Him», заняв вершину хит-парада на целых три недели во всех категориях. Песня сквозь время долетела до 90-х, став основным саундтреком к фильму «Действуй, Сестра!» с чернокожей актрисой Вупи Голдберг. Другие артисты также не обошли вниманием культового композитора. Среди известных певцов современности песня «Guilty Conscience» в исполнении Эминема, а также песня Мориа «Plaine, ma plaine» в обработке рэпера Snoop Dogg.

Гранд Оркестр Поля Мориа

В свои 40 лет Поль Мориа творчески определился заработав мировое признание и показав взамен оригинальный стиль. Под покровительством компании Philips был организован Гранд Оркестр Поля Мориа, подаривший миру за 28 лет несколько сотен записей. Новый успех приходит к Полю в 1968 году, с композицией «L’amour est blue» включенной в альбом «Blooming hits». Альбом не просто порвал всех конкурентов, занимая первое место в течение 6 недель в североамериканских хит-парадах, но и даже сегодня продолжает поступать в руки поклонников, составив 6 миллионный тираж. Тем самым эта запись устанавливает для Поля рекорд, как самого успешного французского артиста. Американский музыкальный журнал Billboard также включил композитора в лучшую сотню, сразу позади группы Биттлс с их альбомом «Hey Jude». Японская компания звукозаписи «Pony Canyon», подписала контракт с Полем Мориа в 1994 году, где он реализовал часть новых композиций и переиздал кое какие «громкие» хиты прошлого.







Создавая музыку, Поль Мориа нашел свой высокий музыкальный стиль, состоящий из струнных и синтезированных ритмов, которые общаются с публикой на насыщенном эмоциональным блеском, языке.

Гениальный композитор, непрерывно анализируя свое искусство, пытается довести его до совершенства записывая эксперименты, которые перешли следующим поколениям как богатое наследство. Длительное время по этим записям проверяли звуковое оборудование. Сорок миллионов копий альбомов Мориа, с музыкой стран мира, были записаны в Англии, Японии, Бразилии, США и Франции, где последняя была лидером по количеству записей, предоставив композитору великолепную студию «Des Dames», которой руководил звукорежиссер Доминик Понсе.

Творческие годы Очень плодотворным для Поля Мориа выдался период с 1967 по 1972 года, в котором его талант получил награды за написанные для Мирей Матье, песни. Он также внес свою лепту в 130 вариаций песен для своего давнего заказчика Шарля Азнавура. Испанская премия догнала композитора на фестивале 1975 года в испанском городе Пальма да Майорка, написанная им для исполнения Джоном Габилоу, а также в семидесятые были написаны композиции для Катерины Валенте и Альционе. В 1985 году, очередной хит для Миерей Матье «C’etait le premier rendez vous», снова порадовал публику.

Для Поля Мориа открыты любые студии, награды и международное признание. Композитор выпускает золотые диски во Франции, становится известным всему миру и получает «Midem» от «The World’s Music Community». Его приглашают в Лондон, для работы в «International Federation of the Phonographic Industry», а в 1997 году Министерство культуры Франции дает ему звание «Командор словесности и искусств». Среди своих одногодок Поль Мориа считается самым успешным музыкантом в смысле плодотворности своей работы. В его коллекции насчитывается 1500 произведений и 1000 концертных выступлений, которые прослушали и вызвали восхищение у 3 миллионов поклонников.

В 1969 году, Япония приглашает Поля на гастроли, которые собирают неслыханное для этой страны количество зрителей. В конце 70-х, порядка 12000 человек на стадионе Будокан в Токио, хотят смотреть шоу с участием композитора, после его выступления в телевизионном проекте, «Sullivan Theater». В Японии под его именем создается торговая марка, которая существует и по сей день, выпускающая саксофоны, трубы и аксессуары. Японские рекламные ролики рекламируют разные марки вина и кофе под музыку француза, а в телевизионных передачах, сериалах и рекламных роликах разных стран, его музыка служит саундтреками.







Не смотря на Парижский консерватизм в культурной жизни, Поль делится сам и перенимает чужой опыт и стиль у местных оркестров находясь в международных гастролях. Он использует игру мексиканских трубачей и бразильских виолончелистов. А на своих «живых» выступлениях для особых номеров, использует бэк-вокал из женского бразильского трио «Esperan?a».

Сегодня оркестр, работавший с Полем Мориа, продолжает свою деятельность, в основном радуя поклонников Азии. Руководитель оркестра, трубач Жан-Жак Жустафре, сменил пианиста Жиля Гамбюса, работавшего с Полем долгих 25 лет. Пианист провел вместе с маэстро последний концерт в Осако в 1998 году. Там композитор попрощался со сценой. Достижения Поля Мориа вдохновляют современных обозревателей и писателей на изучение и описание биографии великого культового мастера. Так Серж Элаик в 2002 году пишет официальную биографию французского композитора, которая получила название «Une vie en blue».

Великий маэстро уходит из жизни Весь мир вздрогнул от скорби 3 ноября 2006 года, когда в возрасте 81 года, жизнь оставила скромного, дружелюбного и по житейски, мудрого композитора. В собственном доме, который находится в Перпиньяне, на юге Франции, композитор закончил свою богатую и невероятно успешную карьеру. Произведения французского музыканта, словно бриллианты, внесли в музыкальный мир блестящий, драгоценный и постоянно меняющийся свет! Он ослепил и покорил сердца миллионов поклонников. Искусство французского гения переводит в ноты, любимые всеми земные радости. Ночная прохлада, костры и дрожание утренней росы на нежных лепестках роз, звучат в музыке оставленной Полем для будущих поколений. Поль Мориа навсегда останется среди своих слушателей. Он одаривает их своим интеллектуальным и мудрым творчеством, которое уверенно закрепилось в музыкальной истории.











Если вам по душе музыка в исполнении оркестра Поля Мориа, включайте этот альбом.







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