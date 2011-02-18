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Как быстро убрать БРЫЛИ НА ЛИЦЕ. Упражнения от брылей в домашних условиях

Воскресенье, 19 Января 2020 г. 12:35 + в цитатник



 





Рубрики:  косметика
Метки:  


Процитировано 30 раз
Понравилось: 19 пользователям
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Понедельник, 20 Января 2020 г. 17:09 (ссылка)
Добрый день дорогая!
Благодарю!
С Крещением Господним поздравляю Вас и Ваших родных!
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Landrina-29   обратиться по имени Вторник, 21 Января 2020 г. 01:21 (ссылка)
У молодых еще и брылей нет, только намеки их и легко убрать! А вот после 50 не помогут упражнения, если кожа уже обвисла!
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Лола60   обратиться по имени Вторник, 21 Января 2020 г. 11:49 (ссылка)
Спасибо
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