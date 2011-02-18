Вторник, 21 Января 2020 г. 01:21 ( Вторник, 21 Января 2020 г. 01:21 ( ссылка

У молодых еще и брылей нет, только намеки их и легко убрать! А вот после 50 не помогут упражнения, если кожа уже обвисла!