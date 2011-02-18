Поддержка
Вид
LiveInternet
LiveInternet
Аватар
сменить
x
Друзья
В дневник
Написать
Комментарии
ЛС
Настройки
Регистрация
Вход
Рейтинги
Авось
из 4,61 млн. (+1173 в. сутки) дневников
Записи
Друзья
Комментарии
Глюка2
Глюка2
Аватар Глюка2
-
Рубрики
Брюггское кружево
(108)
Кинофильмы
(2)
Вышивка
(13)
Вязание крючком
(10912)
Вязание на вилке
(43)
Вязание спицами
(150)
Для дома
(877)
Здоровье
(347)
Интерьер
(9)
ирландия
(880)
Искусство
(4)
косметика
(531)
Мои работы
(12)
мотивы
(1734)
Оригинальности
(82)
Открытки
(2)
Полезное
(123)
Помощь, сострадание
(2)
Рецепты блюд
(612)
Румынское кружево
(42)
Тунисское вязание
(45)
узоры
(1723)
фильмы
(67)
Фриформ
(120)
Шитьё
(419)
Это интересно
(58)
Этот удивительный мир
(41)
-
Поиск по дневнику
в этом дневнике
-
Подписка по e-mail
-
Статистика
Создан: 18.02.2011
Записей: 14644
Комментариев: 2158
Написано: 17699
Отчеты:
Посетители
Поисковые фразы
Как быстро убрать БРЫЛИ НА ЛИЦЕ. Упражнения от брылей в домашних условиях
Воскресенье, 19 Января 2020 г. 12:35
+ в цитатник
Рубрики:
косметика
Метки:
маска для лица
гимнастика
здоровье
Процитировано
30 раз
Понравилось:
19 пользователям
Нравится
Поделиться
0
Нравится
19
Запись понравилась
30
Процитировали
0
Сохранили
30
Добавить в цитатник
0
Сохранить в ссылки
Понравилось
19
0
<a href="https://www.liveinternet.ru/users/4249054/post465452159/">РљР°Рє Р±С‹СЃС‚СЂРѕ СѓР±СЂР°С‚СЊ Р‘Р Р«Р›Р РќРђ Р›РР¦Р•. РЈРїСЂР°Р¶РЅРµРЅРёСЏ РѕС‚ Р±СЂС‹Р»РµР№ РІ РґРѕРјР°С€РЅРёС… СѓСЃР»РѕРІРёСЏС…</a><br/> ... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/4249054/post465452159/">Р§РёС‚Р°С‚СЊ РґР°Р»РµРµ...</a>
Liudmila_Sceglova
обратиться по имени
Понедельник, 20 Января 2020 г. 17:09 (
ссылка
)
Добрый день дорогая!
Благодарю!
С Крещением Господним поздравляю Вас и Ваших родных!
Ответить
С цитатой
В цитатник
Landrina-29
обратиться по имени
Вторник, 21 Января 2020 г. 01:21 (
ссылка
)
У молодых еще и брылей нет, только намеки их и легко убрать! А вот после 50 не помогут упражнения, если кожа уже обвисла!
Ответить
С цитатой
В цитатник
Лола60
обратиться по имени
Вторник, 21 Января 2020 г. 11:49 (
ссылка
)
Спасибо
Ответить
С цитатой
В цитатник
Комментировать
« Пред. запись
—
К дневнику
—
След. запись »
Страницы:
[1] [
Новые
]
Добавить комментарий:
Текст комментария:
смайлики
Проверка орфографии: (найти ошибки)
Прикрепить картинку:
Переводить URL в ссылку
Подписаться на комментарии
Подписать картинку
Наведите сюда мышку, чтобы узнать, как сделать работу с сайтом еще удобнее
LiveInternet
О проекте
Версия для PDA
Контакты
Разместить рекламу
Сменить
Логин
Пароль
Выйти