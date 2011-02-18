Готовим борщ на всю зиму: рецепт по многочисленным просьбам

Самый простой способ, не нужно кипятить или стерилизовать банки. Как мы готовим борщ (заготовку на зиму).

У каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления вкусного борща. А у нас принято готовить заправку для борща сразу на всю зиму.

Я не знаю, сколько лет живет этот рецепт в нашей семье. Знаю только, что его делала еще моя бабушка, а потом и мама, а теперь уже очень давно делаю я.

Эту заготовку можно есть и просто, как закуску (например с картошкой).

Но я варю зимой (осенью, летом, весной ) борщ, используя эту прекрасную заготовку. Дело в том, что так сильно сокращается время приготовления готового блюда.

Помните, была когда-то реклама сухого сока: «Просто добавь воды»?

Вот и мой рецепт: чтобы сварить зимой борщ, просто добавьте мясо (например курицу) и пару штук картошки. Все остальное есть в моей заготовке борща.

Итак, готовим борщ на всю зиму:

1. Нашинкуйте капусту:

Мы это делаем быстро, при помощи комбайна, используя насадку-шинковку.

2. Натрите сырую морковь, используя насадку-терку, вот так:

3. Натрите сырую свеклу, используя ту же насадку, что и для морковки, вот так:

Можно, конечно, просто мелко порезать капусту, морковь и свеклу, но нам нужно, чтобы выделился сок.

4. Режем лук. Можно использовать как белый, так и салатный фиолетовый лук. На этом фото мы пропустили лук через комбайн, используя шинковку, как для капусты, получается вот так:

5. Режем сладкий болгарский перец. (Здесь я должна сказать, что не все любят перец, поэтому можно делать борщ без него), но я добавила:

6. Режем помидоры. Можно использовать любые помидоры, у меня в основном желтые:

7. Смешиваем все эти овощи (капуста, морковь, свекла, лук, перец, помидоры), добавляем соль, песок, уксус и вливаем подсолнечное масло:

8. Мы вчера делали сразу две порции в двух тазиках. В сыром виде борщ выглядит так. Теперь он должен постоять минут 10-15, чтобы выделился сок:

9. Вот видите, сколько получается жидкости. Ставим на огонь и начинаем варить:

10. После того, как борщ закипит, варить нужно на среднем огне минут 25. Ориентируйтесь по цвету, вот так выглядит готовый борщ (переваривать не нужно):

11. Пока борщ варится, готовим банки и крышки (просто моем). Банки я использую объемом около 0,5 литра (или немного поменьше 0,45):

12. Не снимая борщ с огня, быстро раскладываем его (очень горячий) по банкам, закручиваем крышками, и укутываем на несколько часов:

Работать нужно быстро, чтобы борщ не остывал.

А вот так банки выглядят утром, они еще горячие. Я забыла сказать, что банки нужно перевернуть и поставить на крышку, для лучшего присасывания:

В результате у меня получилось 20 банок заправки для борща. Каждая порция на целую кастрюлю борща. Хранить банки можно в прохладном месте или в подполе несколько лет.

Итак, на один замес ( примерно на 10 порций-банок борща) нам понадобится:

Капуста — 1,5 кг; Морковь, свекла, лук, перец, помидоры — по 1 кг. (Можно не брать перец или уменьшить количество лука, тогда нужно это количество заменить капустой); 100 гр. соли, 200 гр. песка, 200 гр. уксуса 7-9% и 250 гр. подсолнечного масла.

Вот и все! Я уверена, что если Вы, уважаемый читатель (читательница), попробуете этот рецепт, то он Вам понравится. Потому что это очень удобно и сокращает время в последующем на готовку. А время — это главное в жизни. Ведь: «Есть время под солнцем»