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Я похудела. Живот втянулся. Рассказываю, о средстве, которое мне посоветовали на профосмотре

Понедельник, 04 Мая 2020 г. 06:48 + в цитатник

Я похудела. Живот втянулся. Рассказываю, о средстве, которое мне посоветовали на профосмотре

 
 
291 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.
259 тыс. дочитываний, 89%. Пользователи, дочитавшие до конца.
1 мин. Среднее время дочитывания публикации.

В конце марта у нас на работе был профосмотр, мы бегали по врачам с завидным усердием, потому что, когда ещё можно разом пройти обследование у нескольких специалистов.

 
Как похудеть быстро
 
Как похудеть быстро

К чему я это рассказываю?

Я заглянула в кабинет эндокринолога и ахнула, там во врачебном кресле сидела моя старая приятельница, с которой мы не виделись уже несколько лет.

Как старой знакомой, я ей рассказала все свои проблемы, в том числе и проблему лишнего веса, на что она мне дала замечательную рекомендацию.

Она посоветовала мне средство, которое поможет улучшить обмен веществ, я перестану реагировать на стрессы, а именно во время стрессов я очень сильно переедаю.

К тому же оно благотворно сказывается на работе кишечника, и приводит общее состояние организма в тонус.

И самое главное, поможет похудеть!!!!

В общем не средство, а полный восторг!

Так, рецепт этого средства.

Понадобится 1 столовая ложка льняного масла. Льняное масло - это самое полезное масло для женщин.

Дальше, 2 столовые ложки овсяных хлопьев долгой варки, 1 чайная ложка какао, чернослив.

Чернослива я брала 5-6 штучек и предварительно размачивала в горячей воде.

Все перечисленные ингредиенты, я заливала кефиром.

Какой «правильный» кефир я пью, я уже рассказывала, об этом можно почитать здесь.

Делаю я это средство утром, затем ставлю в холодильник на 5-6 часов и ем вместо ужина.

А ужинаю я последний раз в 19.00, далее ем только лёгкую белковую пищу, немного)))

В это средство или блюдо, я просто влюбилась, делаю его чуть ли не каждый день, ведь это так просто, и так полезно.

В результате, никаких запоров, живот стал заметно меньше, аппетит снижается и есть не хочется долго, а каждое утро я просыпаюсь и чувствую, что становлюсь легче.

Рубрики:  Красота и здоровье
здоровье


Процитировано 28 раз
Понравилось: 20 пользователям
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sila1966   обратиться по имени Понедельник, 04 Мая 2020 г. 16:05 (ссылка)
АниноН, гимнастикой нужно заниматься.и все будет хорошо
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 10:06 (ссылка)
БлагоДарю.
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Anais-anais2   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 11:45 (ссылка)
Исходное сообщение АниноН

Я похудела. Живот втянулся. Рассказываю, о средстве, которое мне посоветовали на профосмотре



А в каких пропорциях¿ Если даете рецепт, напишите подробно.
 

 



291 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.

259 тыс. дочитываний, 89%. Пользователи, дочитавшие до конца.

1 мин. Среднее время дочитывания публикации.








В конце марта у нас на работе был профосмотр, мы бегали по врачам с завидным усердием, потому что, когда ещё можно разом пройти обследование у нескольких специалистов.



 



 

Как похудеть быстро

К чему я это рассказываю?

Я заглянула в кабинет эндокринолога и ахнула, там во врачебном кресле сидела моя старая приятельница, с которой мы не виделись уже несколько лет.

Как старой знакомой, я ей рассказала все свои проблемы, в том числе и проблему лишнего веса, на что она мне дала замечательную рекомендацию.

Она посоветовала мне средство, которое поможет улучшить обмен веществ, я перестану реагировать на стрессы, а именно во время стрессов я очень сильно переедаю.

К тому же оно благотворно сказывается на работе кишечника, и приводит общее состояние организма в тонус.

И самое главное, поможет похудеть!!!!

В общем не средство, а полный восторг!

Так, рецепт этого средства.

Понадобится 1 столовая ложка льняного масла. Льняное масло - это самое полезное масло для женщин.

Дальше, 2 столовые ложки овсяных хлопьев долгой варки, 1 чайная ложка какао, чернослив.

Чернослива я брала 5-6 штучек и предварительно размачивала в горячей воде.

Все перечисленные ингредиенты, я заливала кефиром.

Какой «правильный» кефир я пью, я уже рассказывала, об этом можно почитать здесь.

Делаю я это средство утром, затем ставлю в холодильник на 5-6 часов и ем вместо ужина.

А ужинаю я последний раз в 19.00, далее ем только лёгкую белковую пищу, немного)))

В это средство или блюдо, я просто влюбилась, делаю его чуть ли не каждый день, ведь это так просто, и так полезно.

В результате, никаких запоров, живот стал заметно меньше, аппетит снижается и есть не хочется долго, а каждое утро я просыпаюсь и чувствую, что становлюсь легче.

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