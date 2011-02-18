Японское упражнение, которое останавливает старение ног через 3 дня. По 4 минуты на выполнение

Когда смотришь телепрограммы, где показывают японских пенсионеров, не покидает удивление и зависть. Дедушки и бабушки 75-85 лет играют в городки, ходят в походы, танцуют парами бодрые танцы и все это без малейших усилий, с веселыми улыбками на лицах. Какой контраст с нами! Много ли мы видим наших пенсионеров, совершающих утреннюю пробежку? Или занимающихся гимнастикой в парке? Да что пенсионеры, люди среднего возраста часто испытывают проблемы с ногами. Тяжесть, боли в суставах, отеки – все эти явления многие люди испытывают, не достигнув даже 40 лет.

А ведь впереди еще не один десяток лет жизни! И хочется оставаться бодрым в любом возрасте.

Конечно, можно возразить что японцы питаются полезной пищей, едят много морепродуктов, у них гены долгожителей и прочее. Верно, так оно и есть.Но имеется еще одна важная составляющая - ежедневная гимнастика. Есть целые комплексы упражнений, которые оздоравливают организм, продлевают молодость, не дают стареть ногам.

Конечно, ритм современной жизни не всем позволит уделять много времени на выполнение таких комплексов. Но выход есть! Японское упражнение, которое останавливает старение ног через 3 дня. По 4 минуты на выполнение может найти каждый человек, любого возраста и любой степени занятости. Главное – желание. Для его выполнения не понадобиться специальных тренажеров или физической подготовки. Приступаем!

не доходя 2 шагов до стены остановитесь;

положите ладони на стену;

на вдохе медленно поднимайтесь на цыпочках, упираясь ладонями в стену;

на выдохе также медленно опустите стопы на пол;

без спешки выполняйте это упражнение в течение 4 минут.

Это простое упражнение улучшит кровоток в ногах, эластичность вен, снимет напряжение и усталость. Вы получите еще больший эффект если сразу после выполнения порадуйте ноги контрастным душем. Лучше всего уделить время этой оздоравливающей процедуре перед сном, много времени она не займет, а эффект вас удивит.