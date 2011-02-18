Записи Друзья Комментарии
АниноН
Аватар АниноН

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в АниноН

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.02.2011
Записей: 54057
Комментариев: 2751
Написано: 56542


Японское упражнение, которое останавливает старение ног через 3 дня. По 4 минуты на выполнение

Пятница, 24 Января 2020 г. 19:43 + в цитатник

Японское упражнение, которое останавливает старение ног через 3 дня. По 4 минуты на выполнение

.
2,1 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.
2 тыс. дочитываний, 96%. Пользователи, дочитавшие до конца.
50 сек. Среднее время дочитывания публикации.

Японское упражнение, которое останавливает старение ног через 3 дня. По 4 минуты на выполнение

Когда смотришь телепрограммы, где показывают японских пенсионеров, не покидает удивление и зависть. Дедушки и бабушки 75-85 лет играют в городки, ходят в походы, танцуют парами бодрые танцы и все это без малейших усилий, с веселыми улыбками на лицах. Какой контраст с нами! Много ли мы видим наших пенсионеров, совершающих утреннюю пробежку? Или занимающихся гимнастикой в парке? Да что пенсионеры, люди среднего возраста часто испытывают проблемы с ногами. Тяжесть, боли в суставах, отеки – все эти явления многие люди испытывают, не достигнув даже 40 лет.

А ведь впереди еще не один десяток лет жизни! И хочется оставаться бодрым в любом возрасте.

 

Конечно, можно возразить что японцы питаются полезной пищей, едят много морепродуктов, у них гены долгожителей и прочее. Верно, так оно и есть.Но имеется еще одна важная составляющая - ежедневная гимнастика. Есть целые комплексы упражнений, которые оздоравливают организм, продлевают молодость, не дают стареть ногам.

Конечно, ритм современной жизни не всем позволит уделять много времени на выполнение таких комплексов. Но выход есть! Японское упражнение, которое останавливает старение ног через 3 дня. По 4 минуты на выполнение может найти каждый человек, любого возраста и любой степени занятости. Главное – желание. Для его выполнения не понадобиться специальных тренажеров или физической подготовки. Приступаем!

  • не доходя 2 шагов до стены остановитесь;
  • положите ладони на стену;
  • на вдохе медленно поднимайтесь на цыпочках, упираясь ладонями в стену;
  • на выдохе также медленно опустите стопы на пол;
  • без спешки выполняйте это упражнение в течение 4 минут.

Это простое упражнение улучшит кровоток в ногах, эластичность вен, снимет напряжение и усталость. Вы получите еще больший эффект если сразу после выполнения порадуйте ноги контрастным душем. Лучше всего уделить время этой оздоравливающей процедуре перед сном, много времени она не займет, а эффект вас удивит.

Рубрики:  здоровье/зарядка, гимнастика
здоровье/кровеносная и лимфатическая системы
здоровье/массаж, зарядка, гимнастика


Процитировано 51 раз
Понравилось: 36 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


ludmila-_Z   обратиться по имени Суббота, 25 Января 2020 г. 11:40 (ссылка)
Благодарю Вас!

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Ответить С цитатой В цитатник
зуева_татьяна   обратиться по имени Суббота, 25 Января 2020 г. 19:25 (ссылка)
Надо же!! Так просто и так эффективно!! Надо попробовать! Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Воскресенье, 26 Января 2020 г. 01:09 (ссылка)
Благодарю Вас!
Ответить С цитатой В цитатник
василиса001   обратиться по имени Среда, 29 Января 2020 г. 14:29 (ссылка)
Свежо предание. да верится с трудом..
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте