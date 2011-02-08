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Мадам Ирина
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  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Создание аватар Создание аватарСервис для создания аватар в режиме онлайн. Позволяет вырезать из большой фотографии свою мордочку и сделать из неё аватару :) Есть возможность сразу же установить аватару в качестве своей основной.
  • Перейти к приложению Словарный запас Словарный запасПриложение показывает, в виде облака, 100 наиболее используемых слов в вашем дневнике, или в дневниках друзей. Каждое слово является ссылкой, на поиск этого слова в вашем дневнике.

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Создан: 08.02.2011
Записей: 68663
Комментариев: 16405
Написано: 92559



Понедельник, 10 Августа 2020 г. 08:51 + в цитатник
Запись в дневнике закрыта для неавторизованных и пользователей из черного списка. Зарегистрироваться!


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