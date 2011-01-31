Поддержка
Вид
LiveInternet
LiveInternet
Аватар
сменить
x
Друзья
В дневник
Написать
Комментарии
ЛС
Настройки
Регистрация
Вход
Рейтинги
Авось
из (+ сутки) дневников
Записи
Друзья
Комментарии
Басёна
Басёна
Аватар Басёна
-
Музыка
Все (484)
Именинница. Гр. Белый День
Слушали: 1036
Комментарии: 0
Любо, братцы, любо
Слушали: 3810
Комментарии: 0
В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада
Слушали: 163
Комментарии: 0
El Condor Pasa: Полёт кондора
Слушали: 199
Комментарии: 0
Божья Коровка - ТЕПЛОХОД
Слушали: 487
Комментарии: 0
-
Метки
Царское село
Ювелирное
Юнна Мориц
баклажаны
блюда в горшочках
видео
вишня
выпечка
выпечка не сладкая
выпечка с вареньем
выпечка с фруктами
гатчина
грибы
декабристы
десерты
дети развитие
детям вязание
дома москвы
дома питера
женщина в истории
живопись
журналы по вязанию
заготовки
здоровье
история россии
история руси
италия
кабачки
картофель
кекс
кексы
кефир
клубника
кремль
куриное филе
курица
легенды и мифы
лепешка
лицеисты
мода
мороженое
москва
музеи россии
музыка
мысли
мясо
овощи
ораниенбаум
павловск
первые блюда
петергоф
печенье
пирожки
питер
питер пригороды
пицца
пончики
поэзия
пригороды питера
пушкин а.с.
романовы
романс
россия
рыба
салаты
сгущенное молоко
секреты вязания спицами
слава россии
соль с добавками
сорбет
соусы
творог
флоренция
хлеб
цветы
черешня
чтобы помнили
школа гастронома
шоколад
яблоки в тесте
-
Рубрики
Афоризмы,мысли
(971)
Библиотеки
(141)
Бисер.Украшения.
(84)
Видео
(60)
Возраст не помеха
(2)
Вокруг света
(269)
Вокруг света - Абхазия
(51)
Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия
(213)
Вокруг света - Германия
(57)
Вокруг света - Греция,Кипр
(66)
Вокруг света - Европа
(201)
Вокруг света - Египет,Израиль,Турция
(168)
Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд
(111)
Вокруг света - Италия
(323)
Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия
(8)
Вокруг света - Россия
(831)
Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье.
(2083)
Вокруг света - Россия.Питер и пригороды
(1103)
Вокруг света - США,Канада.Американский континент
(75)
Вокруг света - Украина
(129)
Вокруг света - Франция
(279)
Выпечка - не сладкая
(528)
Выпечка - без выпечки
(71)
Выпечка - бисквит,пудинг
(74)
Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли
(283)
Выпечка - в лаваше
(154)
Выпечка - кексы,маффины,капкейки
(526)
Выпечка - корзиночки,тарталетки
(118)
Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши
(221)
Выпечка - манник
(79)
Выпечка - печенье,бублики,рогалики
(590)
Выпечка - пироги
(182)
Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами
(103)
Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном
(45)
Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной
(79)
Выпечка - пироги с вишней,черешней.
(204)
Выпечка - пироги с клубникой
(76)
Выпечка - пироги с яблоками,грушами
(636)
Выпечка - пирожки
(78)
Выпечка - пирожное
(69)
Выпечка - пицца
(164)
Выпечка - пляцок.
(6)
Выпечка - пончики,хворост
(224)
Выпечка - профитроли,эклеры
(50)
Выпечка - рулеты сладкие
(32)
Выпечка - с творогом
(91)
Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем
(168)
Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки
(219)
Выпечка - торты
(176)
Выпечка - штрудель,медовик,наполеон
(104)
Вышивка
(475)
Вышивка - алфавит,часы
(47)
Вышивка - бискорню,маятники,игольницы
(69)
Вышивка - мережки,хардангер.барджелло
(90)
Вязание для не модельных
(37)
Вязание и ткань
(57)
Вязание крючком - филейное вязание
(390)
Вязание крючком - абажуры,чехлы
(17)
Вязание крючком - ананасы
(41)
Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки
(98)
Вязание крючком - безотрывное вязание
(54)
Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты
(331)
Вязание крючком - броши,бусы,украшения
(75)
Вязание крючком - брюгское кружево
(83)
Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл
(101)
Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк
(62)
Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто
(128)
Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки
(78)
Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца
(226)
Вязание крючком - кайма,кружево,углы
(241)
Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки
(65)
Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны
(108)
Вязание крючком - ленточное кружево
(53)
Вязание крючком - мотивы,узоры
(837)
Вязание крючком - накидки,пончо,шали
(98)
Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк
(100)
Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы
(137)
Вязание крючком - пуловеры,туники
(312)
Вязание крючком - салфетки,скатерти
(230)
Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы
(118)
Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы
(284)
Вязание крючком - тунисское вязание
(109)
Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк
(142)
Вязание крючком - юбки
(101)
Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники
(111)
Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто
(96)
Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки
(27)
Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша
(95)
Вязание спицами-узоры,секреты вязания
(846)
Декор предметов,подарков
(124)
Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы
(46)
Дети.Вязание - комплекты
(13)
Дети.Вязание - кофточки,юбочки
(41)
Дети.Вязание - пинетки
(37)
Дети.Вязание - платья,сарафаны
(82)
Дети.Вязание - пледы,конверты
(63)
Дети.Вязание.
(27)
Дети.Питание.
(72)
Дети.Развитие.
(293)
Для дневника,для компа
(182)
Женщины в истории
(492)
ЖЗЛ
(100)
Журнал - Burda,Вязание крючком
(246)
Журнал - Дуплет
(113)
Журнал - Сабрина,Сандра,Диана
(107)
Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet
(61)
Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина
(31)
Журнал - Чудесный крючок
(90)
Журнал-вышиваю крестиком
(40)
Журнал-Золушка,Лена
(12)
Журналы и книги
(187)
Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома.
(508)
Здоровье - гимнастика для суставов
(177)
Здоровье - гимнастика для фигуры
(105)
Здоровье - рецепты
(86)
Здоровье.Питание
(22)
Здоровье.Травы
(6)
Здоровье.Уход за собой.Волосы.
(68)
Игрушки
(137)
Игрушки - зайцы
(93)
Игрушки - кошки и собаки
(58)
Игрушки - куклы,тильды
(652)
Игрушки - мишки и мышки
(70)
Игрушки - секреты производства
(29)
Игрушки - символ года
(41)
Игры,флешки
(65)
Интерьер.Ремонт.Дизайн
(153)
Искусство.Антиквариат
(69)
Искусство.Балет и опера.
(241)
Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора.
(109)
Искусство.Живопись.Скульптура
(298)
Искусство.Литература.Биографии.
(235)
Искусство.Мода.
(202)
Искусство.Музыка
(475)
Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея.
(70)
Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон.
(147)
Искусство.Музыка.Елена Ваенга
(42)
Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго.
(612)
Искусство.Мультики.
(3)
Искусство.Поэзия
(981)
Искусство.Пушкин А.С.
(335)
Искусство.Ремёсла и народные промыслы.
(135)
Искусство.Стекло,фарфор
(201)
Искусство.Театр и кино
(211)
Искусство.Чтобы помнили
(593)
Искусство.Ювелирное - Фаберже
(152)
Искусство.Ювелирное,камни,минералы
(413)
История
(28)
История вещей,названий,выражений
(355)
История России
(1367)
История России - династии
(256)
История России - Декабристы и их жёны
(309)
История России - Романовы
(515)
История России до Романовых
(385)
История России.Славой предков горжусь
(442)
Календарь
(438)
Коробочки и шкатулочки
(72)
декорированые
(23)
шитые
(17)
Кулинария. Вареники,пельмени,манты.
(97)
Кулинария. Народов мира
(4)
Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки.
(307)
Кулинария.Блюда в горшочках.
(163)
Кулинария.Грибы.
(151)
Кулинария.Десерты
(674)
Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита
(477)
Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта
(129)
Кулинария.Детям.
(4)
Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи
(86)
Кулинария.Заготовки
(511)
Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды
(355)
Кулинария.Капуста.
(178)
Кулинария.Картофель
(923)
Кулинария.Кофе и чай.
(283)
Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.
(1210)
Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца
(296)
Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели.
(505)
Кулинария.Напитки
(274)
Кулинария.Овощи.
(970)
Кулинария.Паста.
(230)
Кулинария.Первые блюда - супы-пюре
(192)
Кулинария.Первые блюда холодные
(64)
Кулинария.Первые блюда.
(452)
Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык.
(109)
Кулинария.Пряности и травы,специи
(269)
Кулинария.Рис.Крупы.
(102)
Кулинария.Рыба и морепродукты.
(543)
Кулинария.Салаты
(1613)
Кулинария.Секреты,замена продуктов
(219)
Кулинария.Смузи
(443)
Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус.
(998)
Кулинария.Сталик Ханкишиев.
(48)
Кулинария.Сыр и вино.
(108)
Кулинария.Фрукты.Ягоды.
(193)
Кулинарный словарь
(28)
Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим
(356)
Магия.Приметы
(253)
Монастыри,соборы,церкви мира
(76)
Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья
(248)
Монастыри,соборы,церкви России
(157)
О кошках
(107)
Огород на балконе.Цветы
(94)
Пасха
(145)
куличи,пасха,яйца
(65)
Рукоделие,украшения
(80)
Православие
(326)
иконы
(98)
молитвы
(21)
праздники
(35)
святые,святители,мученики
(81)
Православие - посты,постная кухня
(68)
второе
(5)
выпечка
(24)
салаты
(9)
супы
(6)
Приборы.Аэрогриль
(41)
Приборы.Блендер.
(21)
Приборы.Микроволновка.Мультиварка
(504)
Приборы.Пароварка
(42)
Приборы.Хлебопечка.Хлеб
(189)
Пригодится
(60)
Притчи
(159)
Секреты
(20)
Секреты - ношения платков,хранения
(132)
Секреты - уборка,стирка,пятна
(175)
Секреты сервировки и этикета.
(121)
Учим математику
(40)
Учим язык английский
(515)
Учим язык итальянский
(30)
Учим язык русский
(203)
Фоны и схемы
(23)
Фото
(168)
Фото - зверьё моё
(528)
Фото - пейзажи
(42)
Фото -цветы
(122)
Фотошоп
(27)
Хочу
(30)
Шитьё
(286)
сарафаны,туники,платья,юбки
(54)
чехлы,для хранения
(39)
швы,секреты,пуговицы
(137)
шторы
(18)
-
Поиск по дневнику
в этом дневнике
-
Подписка по e-mail
-
Статистика
Создан: 31.01.2011
Записей: 47005
Комментариев: 3292
Написано: 57666
Отчеты:
Посетители
Поисковые фразы
Террин из курицы с овощами
Среда, 18 Сентября 2024 г. 19:36
+ в цитатник
700 г куриного филе,
400 г куриного фарша,
60 мл белого столового вина,
60 мл сливок,
100 г консервированной кукурузы,
2 сладких перца,
1 зубчик чеснока,
соль,
перец
Приготовление:
Филе куриное порезать мелкими кубиками, смешать с фаршем, посолить, добавить черный перец, измельченный зубчик чеснока, вино. Массу поставить в холодильник на 12 часов для маринования.
Перец очистить, порезать меленькими кубиками, смешать с куриной массой, кукурузой, добавить сливки.
Узкую прямоугольную форму выстелить пергаментом так, чтобы сверху остались края. Выложить куриную массу, сверху прикрыть краями пергамента.
Духовку разогреть до 180 градусов, запекать террин примерно 1 час. У готового террина слить оставшийся сок, охладить, вынуть из формы.
Рубрики:
Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.
Метки:
куриное филе
Процитировано
8 раз
Понравилось:
4 пользователям
Нравится
Поделиться
0
Нравится
4
Запись понравилась
8
Процитировали
0
Сохранили
8
Добавить в цитатник
0
Сохранить в ссылки
Понравилось
4
0
<a href="https://www.liveinternet.ru/users/4211284/post507541359/">РўРµСЂСЂРёРЅ РёР· РєСѓСЂРёС†С‹ СЃ РѕРІРѕС‰Р°РјРё</a><br/> 700 Рі РєСѓСЂРёРЅРѕРіРѕ С„РёР»Рµ, 400 Рі РєСѓСЂРёРЅРѕРіРѕ С„Р°СЂС€Р°, 60 РјР» Р±РµР»РѕРіРѕ СЃС‚РѕР»РѕРІРѕРіРѕ РІРёРЅР°, 60 РјР» СЃР»РёРІРѕРє, 100 Рі РєРѕРЅСЃРµСЂРІРёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕР№ РєСѓРєСѓСЂСѓР·С‹, 2 СЃР»Р°РґРєРёС… РїРµСЂС†Р°, 1 Р·СѓР±С‡РёРє С‡РµСЃРЅРѕРєР°, СЃРѕР»СЊ, РїРµСЂРµС† РџСЂРёРіРѕС‚РѕРІР»РµРЅРёРµ: Р¤РёР»Рµ РєСѓСЂРёРЅРѕРµ РїРѕСЂРµР·Р°С‚СЊ РјРµР»РєРёРјРё РєСѓР±РёРєР°РјРё, СЃРјРµС€Р°С‚СЊ СЃ С„Р°СЂС€РµРј, РїРѕСЃРѕР»РёС‚СЊ, РґРѕР±Р°РІРёС‚СЊ С‡РµСЂРЅС‹Р№ РїРµСЂРµС†, РёР·РјРµР»СЊС‡РµРЅРЅС‹Р№ Р·СѓР±С‡РёРє С‡РµСЃРЅРѕРєР°, РІРёРЅРѕ. РњР°СЃСЃСѓ РїРѕСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ РІ С…РѕР»РѕРґРёР»СЊРЅРёРє РЅР° 12 С‡Р°СЃРѕРІ РґР»СЏ РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРёСЏ. РџРµСЂРµС† РѕС‡РёСЃС‚РёС‚СЊ, РїРѕСЂРµР·Р°С‚СЊ РјРµР»РµРЅСЊРєРёРјРё РєСѓР±РёРєР°РјРё, СЃРјРµС€Р°С‚СЊ СЃ РєСѓСЂРёРЅРѕР№ РјР°СЃСЃРѕР№, РєСѓРєСѓСЂСѓР·РѕР№, РґРѕР±Р°РІРёС‚СЊ СЃР»РёРІРєРё. ... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/4211284/post507541359/">Р§РёС‚Р°С‚СЊ РґР°Р»РµРµ...</a>
Комментировать
« Пред. запись
—
К дневнику
—
След. запись »
Страницы:
[1] [
Новые
]
Добавить комментарий:
Текст комментария:
смайлики
Проверка орфографии: (найти ошибки)
Прикрепить картинку:
Переводить URL в ссылку
Подписаться на комментарии
Подписать картинку
Наведите сюда мышку, чтобы узнать, как сделать работу с сайтом еще удобнее
LiveInternet
О проекте
Версия для PDA
Контакты
Разместить рекламу
Сменить
Логин
Пароль
Выйти