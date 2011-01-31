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Создан: 31.01.2011
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Террин из курицы с овощами

Среда, 18 Сентября 2024 г. 19:36 + в цитатник
  • 700 г куриного филе,
  • 400 г куриного фарша,
  • 60 мл белого столового вина,
  • 60 мл сливок,
  • 100 г консервированной кукурузы,
  • 2 сладких перца,
  • 1 зубчик чеснока,
  • соль,
  • перец

Приготовление:

  1. Филе куриное порезать мелкими кубиками, смешать с фаршем, посолить, добавить черный перец, измельченный зубчик чеснока, вино. Массу поставить в холодильник на 12 часов для маринования.
  2. Перец очистить, порезать меленькими кубиками, смешать с куриной массой, кукурузой, добавить сливки.
  3. Узкую прямоугольную форму выстелить пергаментом так, чтобы сверху остались края. Выложить куриную массу, сверху прикрыть краями пергамента.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов, запекать террин примерно 1 час. У готового террина слить оставшийся сок, охладить, вынуть из формы.
Террин из курицы с овощами
Рубрики:  Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.
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