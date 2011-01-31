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Создан: 31.01.2011
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Пицца с тонкой хрустящей основой за 20 минут

Воскресенье, 25 Июня 2023 г. 18:49 + в цитатник

Тесто

  • 2 ложки сметаны, 
  • 100-150 г кефира, 
  • 50 г масла или маргарина (растопить), 
  • Соль - треть ч.л., 
  • 0,5 ч.л соды, 
  • мука, 
  • щепотка сахара.

Приготовление

  1. Смешать кефир и сметану вилкой, добавить соль и соду-через 1-2 минуты пойдет пена. 
  2. Добавить сахар и маргарин. 
  3. Добавив муку, замесить очень мягкое (возможно даже немного липнущее к рукам тесто) 
  4. Тут же положить его на смазанный противень и разровнять руками ( пласт не толстый), уложить начинку (у меня послойно лук, копченая колбаса, сыр, майонез). 
  5. Майонез обязательно последним слоем (тонкая сеточка из пакетика). Мне очень нравятся Прованские травы-посыпаю щепотку. 
  6. Пеку при 180 гр. до подрумянивания теста. 
Пицца с тонкой хрустящей основой за 20 минут
Рубрики:  Выпечка - пицца
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Процитировано 20 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Mono-Liza   обратиться по имени Понедельник, 26 Июня 2023 г. 07:31 (ссылка)
Басёна, благодарю за рецепт!
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дракоша52   обратиться по имени Понедельник, 26 Июня 2023 г. 08:47 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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