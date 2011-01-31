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Пицца с тонкой хрустящей основой за 20 минут
Воскресенье, 25 Июня 2023 г. 18:49
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Тесто
:
2 ложки сметаны,
100-150 г кефира,
50 г масла или маргарина (растопить),
Соль - треть ч.л.,
0,5 ч.л соды,
мука,
щепотка сахара.
Приготовление
:
Смешать кефир и сметану вилкой, добавить соль и соду-через 1-2 минуты пойдет пена.
Добавить сахар и маргарин.
Добавив муку, замесить очень мягкое (возможно даже немного липнущее к рукам тесто)
Тут же положить его на смазанный противень и разровнять руками ( пласт не толстый), уложить начинку (у меня послойно лук, копченая колбаса, сыр, майонез).
Майонез обязательно последним слоем (тонкая сеточка из пакетика). Мне очень нравятся Прованские травы-посыпаю щепотку.
Пеку при 180 гр. до подрумянивания теста.
Рубрики:
Выпечка - пицца
Метки:
пицца
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<a href="https://www.liveinternet.ru/users/4211284/post499943957/">Пицца с тонкой хрустящей основой за 20 минут</a><br/> Тесто: 2 ложки сметаны, 100-150 г кефира, 50 г масла или маргарина (растопить), Соль - треть ч.л., 0,5 ч.л соды, мука, щепотка сахара. Приготовление: Смешать кефир и сметану вилкой, добавить соль и соду-через 1-2 минуты пойдет пена. Добавить сахар и маргарин. Добавив муку, замесить очень мягкое (возможно даже немного липнущее к рукам тесто) Тут же положить его на смазанный противень и разр... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/4211284/post499943957/">Читать далее...</a>
Mono-Liza
обратиться по имени
Понедельник, 26 Июня 2023 г. 07:31 (
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Басёна
, благодарю за рецепт!
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дракоша52
обратиться по имени
Понедельник, 26 Июня 2023 г. 08:47 (
ссылка
)
Спасибо за рецепт!
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