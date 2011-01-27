Ингредиенты:



Печень — 500-600 – г

Репчатый лук — 3 штуки

Морковь — 3 штуки

Крупа манная — полстакана

Молоко — полстакана

Майонез — 1 столовая ложка

Яйца -1 штука

Перец, соль по вкусу.



Приготовление:



Печень пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Добавить манку и молоко. Посолить, поперчить, хорошо перемешать и оставить на час— полтора для набухания манки. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко порезать. Лук и морковь припустить в растительном масле — до мягкости. Подсолить.



Яйца смешать с майонезом и немного взбить.

Печень разделить на три части, овощи — на две. В смазанную форму выложить часть печени, на неё -часть овощей. Слои повторить. Верхним слоем положить печень, на неё вылить яично — майонезную смесь. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 — 50 минут.



Приятного аппетита!