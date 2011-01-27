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Создан: 27.01.2011
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Печень по царски

Пятница, 29 Ноября 2024 г. 09:53 + в цитатник

Ингредиенты:

Печень — 500-600 – г
Репчатый лук — 3 штуки
Морковь — 3 штуки
Крупа манная — полстакана
Молоко — полстакана
Майонез — 1 столовая ложка
Яйца -1 штука
Перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Печень пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Добавить манку и молоко. Посолить, поперчить, хорошо перемешать и оставить на час— полтора для набухания манки. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко порезать. Лук и морковь припустить в растительном масле — до мягкости. Подсолить.

Яйца смешать с майонезом и немного взбить.
Печень разделить на три части, овощи — на две. В смазанную форму выложить часть печени, на неё -часть овощей. Слои повторить. Верхним слоем положить печень, на неё вылить яично — майонезную смесь. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 — 50 минут.

Приятного аппетита!

Рубрики:  выпечка/запекаем мясо рыбу
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Процитировано 10 раз
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