Пятница, 29 Ноября 2024 г. 09:53
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Метки:
печень
запекаем
Ингредиенты:
Печень — 500-600 – г
Репчатый лук — 3 штуки
Морковь — 3 штуки
Крупа манная — полстакана
Молоко — полстакана
Майонез — 1 столовая ложка
Яйца -1 штука
Перец, соль по вкусу.
Приготовление:
Печень пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Добавить манку и молоко. Посолить, поперчить, хорошо перемешать и оставить на час— полтора для набухания манки. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко порезать. Лук и морковь припустить в растительном масле — до мягкости. Подсолить.
Яйца смешать с майонезом и немного взбить.
Печень разделить на три части, овощи — на две. В смазанную форму выложить часть печени, на неё -часть овощей. Слои повторить. Верхним слоем положить печень, на неё вылить яично — майонезную смесь. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 — 50 минут.
Приятного аппетита!
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