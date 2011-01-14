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Выбрана рубрика тунисское вязание.


Соседние рубрики: шарф(2071), шапки(3898), шали,палантины(5352), цветы(1527), узор(3436), технология(2861), поворотное вязание(31), пледы спицами(844), пледы крючком(3993), плед спицами(32), носки(3291), мужчинам(589), кружева(5534), джурабы(65), варежки,перчатки(873), боснийское вязание(9), бабушкин квадрат(471), африканский цветок(60), "пучки"(23), (0)

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Орнамент для тапочек тунисским крючком
Суббота, 30 Ноября 2013 г. 11:34 + в цитатник
Это цитата сообщения Ltava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Орнамент для тапочек тунисским крючком

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Рубрики:  Вязание/носки
Вязание/тунисское вязание
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Следки тунисским вязанием.
Суббота, 30 Ноября 2013 г. 11:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Ltava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Следки тунисским вязанием.

http://woman-club.moy.su/forum/109-1239-1

Прекрасный мастер класс от ивушки,огромное Вам спасибо!

221 (1)

Вариант с бисером.

img116820111021165415 (533x400, 110Kb)
img117020111021165416 (533x400, 113Kb)

вязание с бисером тунисским крючком



Серия сообщений "тунисское вязание":

Часть 1 - Пост из твиттера.
Часть 2 - И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
...
Часть 18 - Тунисское вязание крючком, тёплые носки.
Часть 19 - Следочки тунисским крючком
Часть 20 - Следки тунисским вязанием.
Часть 21 - Тунисское вязание - лицевые и изнаночные петли
Часть 22 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
...
Часть 37 - Орнамент для тапочек тунисским крючком
Часть 38 - Двухцветное тунисское вязание
Часть 39 - Цветок простым тунисским вязанием


Рубрики:  Вязание/носки
Вязание/тунисское вязание
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Тунисское вязание - лицевые и изнаночные петли
Суббота, 30 Ноября 2013 г. 11:31 + в цитатник
Это цитата сообщения Ltava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тунисское вязание - лицевые и изнаночные петли

ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ





ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ





Серия сообщений "тунисское вязание":

Часть 1 - Пост из твиттера.
Часть 2 - И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
...
Часть 19 - Следочки тунисским крючком
Часть 20 - Следки тунисским вязанием.
Часть 21 - Тунисское вязание - лицевые и изнаночные петли
Часть 22 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
Часть 23 - Носки - энтерлак, тунисским крючком.
...
Часть 37 - Орнамент для тапочек тунисским крючком
Часть 38 - Двухцветное тунисское вязание
Часть 39 - Цветок простым тунисским вязанием


Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Энтерлак тунисским крючком-видеоуро
Суббота, 30 Ноября 2013 г. 10:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Ltava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Энтерлак тунисским крючком-видеоурок



IMG_6099_1 (700x525, 84Kb)













МАСТЕР-КЛАСС с пошаговым фото.



Серия сообщений "тунисское вязание":

Часть 1 - Пост из твиттера.
Часть 2 - И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
...
Часть 8 - ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
Часть 9 - Следочки-тунисский крючок,подробный МК
Часть 10 - Энтерлак тунисским крючком-видеоурок
Часть 11 - Тунисское вязание
Часть 12 - Тунисское вязание.Тапочки МК.
...
Часть 37 - Орнамент для тапочек тунисским крючком
Часть 38 - Двухцветное тунисское вязание
Часть 39 - Цветок простым тунисским вязанием


Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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МК по тунисскому вязанию от LENCHANS
Суббота, 30 Ноября 2013 г. 09:46 + в цитатник
Это цитата сообщения v_alena [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МК по тунисскому вязанию от LENCHANS

Техника тунисского вязания вовсе не сложная. Длинным крючком, так же как и коротким, можно вывязывать различные рисунки. Рассмотрим один из вариантов (это рисунок пояса из предыдущего поста). Т.к. полотно будет узким, то достаточно будет и простого крючка для вязания. Для тренировки выберите светлые нитки, чтобы хорошо были видны все петли.

Необходимо набрать 16 возд.петель. Теперь необходимо набрать петли первого ряда - нитка протягивается через петлю цепочки и оставляется на крючке, затем крючок продевается в следующую петлю цепочки, нить захватить и вытянуть - и также оставить на крючке. И так все остальные. На крючке должно получиться 16 петелек.Теперь вяжем слева направо обратный ряд (ведь в тунисском вязании ряд рисунка получается из 2 этапов - провязывания прямого и обратного рядов).

1) протянуть нить сразу через 2 петли

2) далее набрать цепочку из 3х воздушных петель

3) протянуть нить через петлю на крючке и следующие 4 петли - итого получится "ракушечка"- 5 вместе провязаных петелек.

4) опять цепочка из 3 возд.петель

5) итак провязать всего 3 "ракушечки", далее цепочка из 2 возд.петель и провязать вместе оставшиеся 2 петли на крючке.Должно получится такое полотно:Для провязывания следующего ряда необходимо набрать петли на крючок. Вытягивать петли необходимо из каждой петли воздушных цепочек и петелек над "ракушками". На рисунке выше пронумерованы все необходимые петельки. Итого должно получится на крючке 16 петель.

Далее вяжется тот же рисунок:2 петли вместе; цепочка из 3х возд.п.; "ракушка" из петли с крючка+4 петли ряда; цепочка из 3 возд.п.; "ракушка"; цепочка 3 в.п.; "ракушка"; цепочка из 2 возд.п.; 2 петли вместе. Источник: Вязание крючком от Lenchans

Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Тапочки-следки крючком.Тунисское вязание.МК.
Среда, 20 Ноября 2013 г. 10:13 + в цитатник
Это цитата сообщения ПолетТа [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тапочки-следки крючком.Тунисское вязание.МК.

Красивые тапочки-следки вяжутся крючком тунисским вязанием.Описание на турецком и оригинал МК -  http://suzanhobi.blogspot.ru/2013/03/karanfil-modeli-tunus-isi-patigimin.html. Я добавила свои краткие пояснения к процессу вязания.

1.
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2.
2013-03-25 14.45.02 (700x528, 190Kb)

Для вязания  тапочек нам понадобится пряжа четырёх цветов и длинный тунисский крючок или обычный крючок с длинной ровной ручкой.
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Набираем  основным цветом 22 воздушные петли-это примерно 37-38й размер ноги.

2013-03-24 13.28.53 (700x528, 225Kb)


Провязываем 4 ряда и начинаем вывязывать цветок,добавив в вязание нужные цвета .

2013-03-24 13.41.23 (700x528, 194Kb)


2013-03-24 13.53.34 (700x528, 199Kb)


Вывязываем весь цветок.

2013-03-24 14.35.14 (700x528, 196Kb)

2013-03-24 16.08.37 (700x528, 218Kb)

Провязываем основным цветом ещё 4 ряда.Одна боковинка нашего тапка готова.

2013-03-24 16.23.45 (700x528, 212Kb)

Теперь приступаем к вывязыванию мыска.Вяжем первый ряд розовой нитью-22 петли.

2013-03-24 16.34.57 (700x528, 170Kb)

Далее мы начинаем делать убавки.Белым цветом набираем 20 петель и поднимаем две петли из петель предыдущего ряда.

2013-03-24 16.36.45 (700x528, 172Kb)

Провязываем их вместе.
Таким образом у нас каждый следующий ряд будет на одну петлю меньше.
2013-03-24 16.37.39 (700x528, 144Kb)

2013-03-24 16.40.17 (700x528, 184Kb)

2013-03-24 16.42.07 (700x528, 189Kb)

2013-03-24 16.48.43 (700x528, 188Kb)

2013-03-24 16.55.03 (528x700, 253Kb)

Убавляем мысок,пока у нас не останется 8 петель.

2013-03-24 16.56.48 (700x528, 164Kb)

Дальше нам нужно набрать 22 петли по краю нашего уголка.

2013-03-24 16.57.06 (700x528, 166Kb)

2013-03-24 16.59.07 (700x528, 197Kb)

2013-03-24 17.00.34 (700x528, 201Kb)
И снова делаем убавки в каждом ряду.

2013-03-24 17.01.51 (700x528, 202Kb)

2013-03-24 17.10.50 (528x700, 248Kb)

2013-03-24 17.16.17 (528x700, 272Kb)

2013-03-24 17.17.49 (528x700, 269Kb)
 

Убавляем,пока у нас не останется 7 петель.
2013-03-24 17.18.43 (700x528, 215Kb)
Теперь переходим к вязанию третьей части мыска.Снова набираем 22 петли и дальше вяжем укороченные ряды как вязали ранее.

2013-03-24 17.19.31 (700x528, 181Kb)

Весь мысок состоит из трёх треугольников,связанных укороченными рядами.

2013-03-24 17.35.51 (700x528, 208Kb)

И снова у нас на крючке набрано 22 петли-начинаем вязать вторую боковинку нашего следка.Вяжем её симметрично первой половинке.

2013-03-24 17.38.08 (700x528, 201Kb)

Вязание без убавок.

2013-03-24 17.38.35 (700x528, 187Kb)

Провязываем 4 ряда основным цветом.

2013-03-24 17.48.11 (700x528, 192Kb)

Не забываем связать розовую полоску,чтобы количество рядов было одинаково на обеих боковинках следка.

2013-03-24 17.48.18 (700x528, 193Kb)

Вот так выглядит верхняя часть следка.

2013-03-25 12.20.18 (700x528, 218Kb)

2013-03-25 12.20.52 (528x700, 269Kb)

Всего мысок состоит из 49 рядов.

2013-03-25 12.22.43 (700x528, 225Kb)

Теперь начинаем вязать подошву.Набираем в кромочные петли 9-ти центральных рядов петли для начала вязания.

2013-03-25 12.34.48 (700x528, 208Kb)

Поднимаем следующую 10 петлю
2013-03-25 12.39.10 (700x528, 163Kb)

10я и 9я -две вместе  и далее вяжем весь ряд.

2013-03-25 12.39.21 (700x528, 173Kb)

Провязав 9 центральных петель добавляем петлю справа.

2013-03-25 12.39.57 (700x528, 169Kb)

И провязываем 2 вместе.

2013-03-25 12.40.08 (700x528, 160Kb)

2013-03-25 12.39.57 (700x528, 169Kb)

Таким образом,добавляя по одной петле то слева,то справа,мы вяжем всю подошву.Её ширина равняется 9ти петлям.

2013-03-25 12.41.21-crop (700x650, 207Kb)

2013-03-25 12.47.35 (700x528, 217Kb)

2013-03-25 12.51.27 (700x528, 209Kb)

2013-03-25 12.59.10 (700x528, 210Kb)

2013-03-25 12.59.27 (700x528, 219Kb)

Теперь начинаем вязать пятку.Постарайтесь максимально ровно связать подошву,что бы на пятке не образовались заломы.
2013-03-25 13.59.15 (528x700, 262Kb)

2013-03-25 13.59.32 (700x528, 208Kb)

Помогаем себе крючком и продолжаем вязать пятку так же,как и подошву-добавляя петли слева и справа.Ширина пятки не меняется-9 петель.

2013-03-25 14.02.03 (700x528, 197Kb)

2013-03-25 14.02.28 (700x528, 197Kb)

2013-03-25 14.03.03 (700x528, 176Kb)

2013-03-25 14.08.40 (700x528, 179Kb)

3.
2013-03-25 14.16.09 (700x528, 191Kb)

Вот и готов весь тапок.Второй тапок вяжется аналогично.

2013-03-25 14.24.28 (700x528, 178Kb)

Осталось только обвязать верх тапочка.

2013-03-25 14.35.38 (700x528, 207Kb)

Тапочек готов-можно носить!

2013-03-25 14.45.02 (700x528, 190Kb)

Рубрики:  Вязание/носки
Вязание/тунисское вязание
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ - ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ.
Среда, 20 Ноября 2013 г. 08:18 + в цитатник
Это цитата сообщения Ageeva_Tania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ - ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ.


1654509913205507911 (700x505, 270Kb)


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Рубрики:  Вязание/носки
Вязание/тунисское вязание
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Тунисское вязание
Среда, 20 Ноября 2013 г. 08:08 + в цитатник
Это цитата сообщения TVORYU [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тунисское вязание .


Рубрики:  Вязание/носки
Вязание/тунисское вязание
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Тунисское вязание.Видео-мастер-класс.
Пятница, 06 Сентября 2013 г. 22:08 + в цитатник
Это цитата сообщения ladydv [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тунисское вязание.Видео-мастер-класс.



Тунисское вязание.Видео-мастер-класс.


тунисское вязание юбка жанетта маркизета

При вязании своих замечательных цветов-брошек KSENIYANIK  и  Евгения используют тунисское вязание.
Тунисское вязание более плотное, если сравнивать его с обычным вязанием крючком.



В технике "тунисского вязания" вяжутся не только маленькие цветы, но и изделия больших размеров.

Продолжение здесь http://razpetelka.ru/master-klass/tunisskoe-vyazanie-video-master-klass.html/






Серия сообщений "МК":

Часть 1 - Наборный край с открытыми петлями
Часть 2 - 2 способа способа спрятать дырочку при вязании укороченными рядами
...
Часть 15 - Мастер-класс «Вязание спицами с бисером». Автор МК — Полина Елецкая.
Часть 16 - Румынское кружево.Мастер-класс от Натальи Сазоновой. (листик)
Часть 17 - Тунисское вязание.Видео-мастер-класс.
Часть 18 - Цветы крючком. Морозник. Видео-мастер-класс.
Часть 19 -  Вязаная шляпка (панама) крючком.Мастер-класс.
...
Часть 26 - Ленточное кружево. Учимся вязать ленточное кружево. Видео-мастер-класс
Часть 27 - Вязаные сапожки. Видео-мастер-класс.
Часть 28 - Набор петель. Набор петель спицами с открытыми петлями. Видео-мастер-класс.


Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Узор тунисским крючком. Мастер-класс
Пятница, 26 Июля 2013 г. 01:53 + в цитатник
Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Узор тунисским крючком. Мастер-класс

Мастер-класс

 

Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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тунниский узор
Пятница, 28 Июня 2013 г. 22:58 + в цитатник
Это цитата сообщения yevgenia [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив

Фото0546 (700x525, 196Kb)
Связала очень даже легко по вот этому описанию.Крючок тунисский.Диаметр круга можно делать любой и цвет подобрать.
91 (483x700, 273Kb)
Можно использовать как отдельный мотив,так и для вязания беретов.
Пробуйте и все получится!



Серия сообщений "мое":

Часть 1 - Связался бактус
Часть 2 - Тортик получился
...
Часть 40 - Вот такая получилась кофточка крючком
Часть 41 - Вот еще маечка крючком
Часть 42 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
Часть 43 - Ура!Майка довязана
Часть 44 - Вот я и сделала долгожданный шаг-ушла с ненавистной работы.
Часть 45 - Продажа квартиры


Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Мастер- класс "Тунисского вязания.
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:38 + в цитатник
Это цитата сообщения jackdaw [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Масте класс "Тунисского вязания.

 

все представленные статьи - авторский материал Елены Белогуровой

 

Рисунок тунисского вязания. Мастер-класс:

 

Мастер-класс по вязанию простого тунисского столбика:

 

Двухцветное тунисское вязание:


Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:37 + в цитатник
Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС







Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Жакет с отделкой тунисским вязанием . Видео мастер - класс по тунисскому вязанию
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:37 + в цитатник
Это цитата сообщения TVORYU [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Жакет с отделкой тунисским вязанием . Видео мастер - класс по тунисскому вязанию .


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Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Вертикальные и горизонтальные разрезы в тунисском вязании крючком
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Oksana_Hilles [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вертикальные и горизонтальные разрезы в тунисском вязании крючком

Вертикальные разрезы


Вертикальные и горизонтальные разрезы в тунисском вязании крючком


Чтобы выполнить вертикальный разрез, необходимо провязать рабочей ниткой с левой стороны полотна такое количество рядов, которое будет соответствовать длине разреза. С правой стороны полотна нужно провязать столько же рядов, но ниткой от другого клубка. Последний ряд с правой стороны должен быть наборным, то есть петли должны остаться открытыми. Дойдя до конца правой стороны полотна в наборном ряду, необходимо, не обрывая нить, продолжить набирать петли на левой стороне полотна. Таким образом, обе стороны будут соединены, а между ними получится разрез. Далее вязание продолжается обычным способом, а дополнительная нитка обрезается.


Горизонтальные разрезы

Вертикальные и горизонтальные разрезы в тунисском вязании крючком


Горизонтальные разрезы делаются так: в наборной ряду, дойдя до места, где должен быть разрез, пропускают нужное количество петель нижнего ряда, делают такое же число накидов движением на себя, после чего продолжают вытягивать петли. В закрепительном ряду все петли провязываются обычным способом, в том числе и накиды. В следующем наборном ряду петли над разрезом вытягивают из накидов. Обычно незакрытый нижний край разреза получается рыхлым, чтобы сделать его плотным, можно в наборном ряду, в месте, где будет разрез, петли закрыть полустолбиками, а в закрепительном ряду над этим отрезком сделать необходимое количество воздушных петель. В следующем, наборном, ряду из каждой воздушной петли вытягивают тунисский столбик. Полученный разрез может служить петлей для пуговицы.
Источник http://ruko-delie.ru/
Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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ВЯЗАНИЕ ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ, МОТИВ.
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:34 + в цитатник
Это цитата сообщения Ageeva_Tania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВЯЗАНИЕ ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ, МОТИВ.




Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Тунисское вязание с бисером от Натальи Шютц
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:34 + в цитатник
Это цитата сообщения Сима_Пекер [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тунисское вязание с бисером от Натальи Шютц

http://lenchanovst.narod.ru/article008.html
Спасибо Наталье за такой подробный мастер-класс с пошаговыми фото!
Описание и фото автора.

Нанизывание бисера на нить - берётся бисерная игла, в неё вдевается кусочек очень тонкой капроновой нити и завязывается узелком. Получается ниточная петля на иголке. В эту петлю вдеваем вязальную нитку. Бисер набирается на иголку, с неё сдвигается на капроновую петлю, а с неё на вязальную нитку.

Как-то я вязала с очень мелким бисером, узел на капроновой нитке в бисер не пролазил, тогда я просто два хвоста капроновой нитки вдела в ушко, с одной стороны от ушка два конца нитки, с другой - ниточная петля. Только аккуратно надо тогда следить за петлёй, она может из ушка выскользнуть.
Пример тунисского вязания с бисером пошагово:

Вязала нитками №10, с бисером 2,5 мм, тунисским крючком №2 (или 2 мм) Если такой крючок в магазине не удалось найти, можно вязать узкое полотно (примерно до 20 петель шириной) и на коротком крючке, но крючок должен быть одинаковой толщины по всей рабочей длиннее (без сужений, расширений). На моей картинке такой крючок с зелёной пластиковой ручкой.
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Набираем бисер на вязальную нить по рисунку слева направо начиная с верхнего ряда, каждый ряд набирается слева на право


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Начинаем работу с цепочки из воздушных петель. Если в нашем рисунке 9 клеточек, то провязываем 10 воздушных петель. 9 мы будем потом провязывать с бисером, а одну - всегда без бисера для подъёма в начале каждого обратного ряда
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Вводим крючёк в воздушную петлю цепочки (через одну слева от последней воздушной петли на крючке), захватываем нитку и вытягиваем петлю на крючёк. Вводим крючёк в следующую воздушную петлю и так повторям до конца ряда. Получается ряд петель на крючке
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В начале каждого обратного ряда захватываем нитку и протаскиваем в одну петлю на крючке.
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Потом захватываем крючком нитку и протаскиваем её через две петли на крючке и так повторяем до конца ряда. В конце ряда остаётся одна петля на крючке, она будет первой в следующем ряду.
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Обратный ряд провязан, теперь опять вяжем справа налево ряд с вытянутыми петлями (так же, как вязали его из цепочки с воздушными петлями), крючёк вводим справа налево под вертикальную петлю
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Теперь начинаем вязать с бисером, первая петля обратного ряда провязывается без бисера и только в одну петлю на крючке, в рапорте бисерного рисунка её не учитывают
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Потом нитка захватывается за бисериной и протаскивается в две петли на крючке и так до конца ряда. После этого опять вяжем справа налево, вытаскивая ряд петель на крючок (без бисера) и вяжем следующий обратный ряд с бисером (слева направо). Полотно будет обращено к нам всегда изнаночной стороной, бисер будет расположен на лицевой стороне.
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Последний ряд всегда немного отходит от полотна, так что в конце работы можно связать ряд без бисера, тогда последний "бисерный" ряд отставать не будет.
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Вот такой образец должен получиться в итоге (лицевая и обратная сторона)
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Таким образом можно создавать разнообразные красивые вещи.

Косметичка связана на длинном тунисcком крючке, вязались две детали отдельно и сшивались
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Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Видео урок-1 тунисское вязание
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:33 + в цитатник
Это цитата сообщения Хантира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Видео урок-1 тунисское вязание

Урок 2

ТЕМА:Выполняем лицевые петли

 



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Серия сообщений "узоры,видео и М,К, тунис":
Часть 1 - Жакет с отделкой тунисским вязанием . Видео мастер - класс
Часть 2 - Вертикальные и горизонтальные разрезы в тунисском вязании крючком
Часть 3 - ВЯЗАНИЕ ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ, МОТИВ.
Часть 4 - Тунисское вязание с бисером
Часть 5 - Видео урок-1 тунисское вязание
Часть 6 - Видео уроки по Тунисскому вязанию
Часть 7 - Видео уроки по Тунисскому вязанию
...
Часть 16 - узоры длинным крючком
Часть 17 - Тунисское круговое вязание
Часть 18 - Узоры- тунисский крючок
Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Книга: Тунисское вязание. Техника, узоры, модели. Т.П. Абизяева.
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Rukodelkino [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Книга: Тунисское вязание. Техника, узоры, модели. Т.П. Абизяева.

 

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Рубрики:  Вязание/тунисское вязание
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Еще узоры длинным крючком
Четверг, 13 Июня 2013 г. 22:31 + в цитатник
Это цитата сообщения Сима_Пекер [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Еще узоры длинным крючком

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Одним из важных моментов при работе дл. крючком является положение и движение кистей рук,пальцев.Стержень крючка находится в ладони правой руки,как спица.Указательный палец лежит поверх стержня крючка и фиксирует вытянутые петли.
При выполнении горизонтальной косички крючок повернут к вязальщице.
Рубрики:  Вязание/тунисское вязание

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