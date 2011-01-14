Тунисское вязание .

Спасибо Наталье за такой подробный мастер-класс с пошаговыми фото!Описание и фото автора.Нанизывание бисера на нить - берётся бисерная игла, в неё вдевается кусочек очень тонкой капроновой нити и завязывается узелком. Получается ниточная петля на иголке. В эту петлю вдеваем вязальную нитку. Бисер набирается на иголку, с неё сдвигается на капроновую петлю, а с неё на вязальную нитку.Как-то я вязала с очень мелким бисером, узел на капроновой нитке в бисер не пролазил, тогда я просто два хвоста капроновой нитки вдела в ушко, с одной стороны от ушка два конца нитки, с другой - ниточная петля. Только аккуратно надо тогда следить за петлёй, она может из ушка выскользнуть.Пример тунисского вязания с бисером пошагово:Вязала нитками №10, с бисером 2,5 мм, тунисским крючком №2 (или 2 мм) Если такой крючок в магазине не удалось найти, можно вязать узкое полотно (примерно до 20 петель шириной) и на коротком крючке, но крючок должен быть одинаковой толщины по всей рабочей длиннее (без сужений, расширений). На моей картинке такой крючок с зелёной пластиковой ручкой.Набираем бисер на вязальную нить по рисунку слева направо начиная с верхнего ряда, каждый ряд набирается слева на правоНачинаем работу с цепочки из воздушных петель. Если в нашем рисунке 9 клеточек, то провязываем 10 воздушных петель. 9 мы будем потом провязывать с бисером, а одну - всегда без бисера для подъёма в начале каждого обратного рядаВводим крючёк в воздушную петлю цепочки (через одну слева от последней воздушной петли на крючке), захватываем нитку и вытягиваем петлю на крючёк. Вводим крючёк в следующую воздушную петлю и так повторям до конца ряда. Получается ряд петель на крючкеВ начале каждого обратного ряда захватываем нитку и протаскиваем в одну петлю на крючке.Потом захватываем крючком нитку и протаскиваем её через две петли на крючке и так повторяем до конца ряда. В конце ряда остаётся одна петля на крючке, она будет первой в следующем ряду.Обратный ряд провязан, теперь опять вяжем справа налево ряд с вытянутыми петлями (так же, как вязали его из цепочки с воздушными петлями), крючёк вводим справа налево под вертикальную петлюТеперь начинаем вязать с бисером, первая петля обратного ряда провязывается без бисера и только в одну петлю на крючке, в рапорте бисерного рисунка её не учитываютПотом нитка захватывается за бисериной и протаскивается в две петли на крючке и так до конца ряда. После этого опять вяжем справа налево, вытаскивая ряд петель на крючок (без бисера) и вяжем следующий обратный ряд с бисером (слева направо). Полотно будет обращено к нам всегда изнаночной стороной, бисер будет расположен на лицевой стороне.Последний ряд всегда немного отходит от полотна, так что в конце работы можно связать ряд без бисера, тогда последний "бисерный" ряд отставать не будет.Вот такой образец должен получиться в итоге (лицевая и обратная сторона)Таким образом можно создавать разнообразные красивые вещи.Косметичка связана на длинном тунисcком крючке, вязались две детали отдельно и сшивались