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Орнамент для тапочек тунисским крючком
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Следки тунисским вязанием.
Серия сообщений "тунисское вязание":
Часть 1 - Пост из твиттера.
Часть 2 - И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
...
Часть 18 - Тунисское вязание крючком, тёплые носки.
Часть 19 - Следочки тунисским крючком
Часть 20 - Следки тунисским вязанием.
Часть 21 - Тунисское вязание - лицевые и изнаночные петли
Часть 22 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
...
Часть 37 - Орнамент для тапочек тунисским крючком
Часть 38 - Двухцветное тунисское вязание
Часть 39 - Цветок простым тунисским вязанием
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Тунисское вязание - лицевые и изнаночные петли
Серия сообщений "тунисское вязание":
Часть 1 - Пост из твиттера.
Часть 2 - И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
...
Часть 19 - Следочки тунисским крючком
Часть 20 - Следки тунисским вязанием.
Часть 21 - Тунисское вязание - лицевые и изнаночные петли
Часть 22 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
Часть 23 - Носки - энтерлак, тунисским крючком.
...
Часть 37 - Орнамент для тапочек тунисским крючком
Часть 38 - Двухцветное тунисское вязание
Часть 39 - Цветок простым тунисским вязанием
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Энтерлак тунисским крючком-видеоуро
Серия сообщений "тунисское вязание":
Часть 1 - Пост из твиттера.
Часть 2 - И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
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Часть 8 - ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
Часть 9 - Следочки-тунисский крючок,подробный МК
Часть 10 - Энтерлак тунисским крючком-видеоурок
Часть 11 - Тунисское вязание
Часть 12 - Тунисское вязание.Тапочки МК.
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Часть 37 - Орнамент для тапочек тунисским крючком
Часть 38 - Двухцветное тунисское вязание
Часть 39 - Цветок простым тунисским вязанием
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МК по тунисскому вязанию от LENCHANS
Техника тунисского вязания вовсе не сложная. Длинным крючком, так же как и коротким, можно вывязывать различные рисунки. Рассмотрим один из вариантов (это рисунок пояса из предыдущего поста). Т.к. полотно будет узким, то достаточно будет и простого крючка для вязания. Для тренировки выберите светлые нитки, чтобы хорошо были видны все петли.
Необходимо набрать 16 возд.петель. Теперь необходимо набрать петли первого ряда - нитка протягивается через петлю цепочки и оставляется на крючке, затем крючок продевается в следующую петлю цепочки, нить захватить и вытянуть - и также оставить на крючке. И так все остальные. На крючке должно получиться 16 петелек.Теперь вяжем слева направо обратный ряд (ведь в тунисском вязании ряд рисунка получается из 2 этапов - провязывания прямого и обратного рядов).
1) протянуть нить сразу через 2 петли
2) далее набрать цепочку из 3х воздушных петель
3) протянуть нить через петлю на крючке и следующие 4 петли - итого получится "ракушечка"- 5 вместе провязаных петелек.
4) опять цепочка из 3 возд.петель
5) итак провязать всего 3 "ракушечки", далее цепочка из 2 возд.петель и провязать вместе оставшиеся 2 петли на крючке.Должно получится такое полотно:Для провязывания следующего ряда необходимо набрать петли на крючок. Вытягивать петли необходимо из каждой петли воздушных цепочек и петелек над "ракушками". На рисунке выше пронумерованы все необходимые петельки. Итого должно получится на крючке 16 петель.
Далее вяжется тот же рисунок:2 петли вместе; цепочка из 3х возд.п.; "ракушка" из петли с крючка+4 петли ряда; цепочка из 3 возд.п.; "ракушка"; цепочка 3 в.п.; "ракушка"; цепочка из 2 возд.п.; 2 петли вместе. Источник: Вязание крючком от Lenchans
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Тапочки-следки крючком.Тунисское вязание.МК.
Красивые тапочки-следки вяжутся крючком тунисским вязанием.Описание на турецком и оригинал МК - http://suzanhobi.blogspot.ru/2013/03/karanfil-modeli-tunus-isi-patigimin.html. Я добавила свои краткие пояснения к процессу вязания.
1.
2.
Для вязания тапочек нам понадобится пряжа четырёх цветов и длинный тунисский крючок или обычный крючок с длинной ровной ручкой.
Набираем основным цветом 22 воздушные петли-это примерно 37-38й размер ноги.
Провязываем 4 ряда и начинаем вывязывать цветок,добавив в вязание нужные цвета .
Провязываем основным цветом ещё 4 ряда.Одна боковинка нашего тапка готова.
Теперь приступаем к вывязыванию мыска.Вяжем первый ряд розовой нитью-22 петли.
Далее мы начинаем делать убавки.Белым цветом набираем 20 петель и поднимаем две петли из петель предыдущего ряда.
Провязываем их вместе.
Таким образом у нас каждый следующий ряд будет на одну петлю меньше.
Убавляем мысок,пока у нас не останется 8 петель.
Дальше нам нужно набрать 22 петли по краю нашего уголка.
И снова делаем убавки в каждом ряду.
Убавляем,пока у нас не останется 7 петель.
Теперь переходим к вязанию третьей части мыска.Снова набираем 22 петли и дальше вяжем укороченные ряды как вязали ранее.
Весь мысок состоит из трёх треугольников,связанных укороченными рядами.
И снова у нас на крючке набрано 22 петли-начинаем вязать вторую боковинку нашего следка.Вяжем её симметрично первой половинке.
Провязываем 4 ряда основным цветом.
Не забываем связать розовую полоску,чтобы количество рядов было одинаково на обеих боковинках следка.
Вот так выглядит верхняя часть следка.
Всего мысок состоит из 49 рядов.
Теперь начинаем вязать подошву.Набираем в кромочные петли 9-ти центральных рядов петли для начала вязания.
10я и 9я -две вместе и далее вяжем весь ряд.
Провязав 9 центральных петель добавляем петлю справа.
Таким образом,добавляя по одной петле то слева,то справа,мы вяжем всю подошву.Её ширина равняется 9ти петлям.
Теперь начинаем вязать пятку.Постарайтесь максимально ровно связать подошву,что бы на пятке не образовались заломы.
Помогаем себе крючком и продолжаем вязать пятку так же,как и подошву-добавляя петли слева и справа.Ширина пятки не меняется-9 петель.
Вот и готов весь тапок.Второй тапок вяжется аналогично.
Осталось только обвязать верх тапочка.
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ - ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ.
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Тунисское вязание
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Тунисское вязание.Видео-мастер-класс.
Серия сообщений "МК":
Часть 1 - Наборный край с открытыми петлями
Часть 2 - 2 способа способа спрятать дырочку при вязании укороченными рядами
...
Часть 15 - Мастер-класс «Вязание спицами с бисером». Автор МК — Полина Елецкая.
Часть 16 - Румынское кружево.Мастер-класс от Натальи Сазоновой. (листик)
Часть 17 - Тунисское вязание.Видео-мастер-класс.
Часть 18 - Цветы крючком. Морозник. Видео-мастер-класс.
Часть 19 - Вязаная шляпка (панама) крючком.Мастер-класс.
...
Часть 26 - Ленточное кружево. Учимся вязать ленточное кружево. Видео-мастер-класс
Часть 27 - Вязаные сапожки. Видео-мастер-класс.
Часть 28 - Набор петель. Набор петель спицами с открытыми петлями. Видео-мастер-класс.
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Узор тунисским крючком. Мастер-класс
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тунниский узор
Серия сообщений "мое":
Часть 1 - Связался бактус
Часть 2 - Тортик получился
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Часть 40 - Вот такая получилась кофточка крючком
Часть 41 - Вот еще маечка крючком
Часть 42 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
Часть 43 - Ура!Майка довязана
Часть 44 - Вот я и сделала долгожданный шаг-ушла с ненавистной работы.
Часть 45 - Продажа квартиры
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Мастер- класс "Тунисского вязания.
все представленные статьи - авторский материал Елены Белогуровой
Рисунок тунисского вязания. Мастер-класс:
Мастер-класс по вязанию простого тунисского столбика:
Двухцветное тунисское вязание:
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
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Жакет с отделкой тунисским вязанием . Видео мастер - класс по тунисскому вязанию
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Вертикальные и горизонтальные разрезы в тунисском вязании крючком
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ВЯЗАНИЕ ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ, МОТИВ.
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Тунисское вязание с бисером от Натальи Шютц
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Видео урок-1 тунисское вязание
Серия сообщений "узоры,видео и М,К, тунис":
Часть 1 - Жакет с отделкой тунисским вязанием . Видео мастер - класс
Часть 2 - Вертикальные и горизонтальные разрезы в тунисском вязании крючком
Часть 3 - ВЯЗАНИЕ ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ, МОТИВ.
Часть 4 - Тунисское вязание с бисером
Часть 5 - Видео урок-1 тунисское вязание
Часть 6 - Видео уроки по Тунисскому вязанию
Часть 7 - Видео уроки по Тунисскому вязанию
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Часть 16 - узоры длинным крючком
Часть 17 - Тунисское круговое вязание
Часть 18 - Узоры- тунисский крючок
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Книга: Тунисское вязание. Техника, узоры, модели. Т.П. Абизяева.
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Еще узоры длинным крючком
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